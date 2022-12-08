8 декабря состоится премьера фильма "Под защитой Украины". ВИДЕО

В четверг, 8 декабря, в 21.15 в эфире 24 канала состоится премьера фильма "Под защитой Украины", работа над которым продолжалась с февраля 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс фильма.

"Это история как Украинцы остановили нашествие варваров, которое двинулось на цивилизованный мир. Ее рассказывают герои нашего фильма: военные, медики, волонтеры, мирные жители... Более 100 интервью, съемки в Киеве, Буче, Ирпене, Гостомеле, Чернигове и области, Харькове и области, Славянске, Николаеве и области… Фильм ориентирован на европейского зрителя, но команда фильма решила, что сначала его должны увидеть Украинцы. Ведь именно благодаря нам, украинцам, удалось остановить двигавшихся на Европу рашистов. И нам уже есть чем гордиться. А после победы мы станем еще сильнее и сплоченнее, когда начнем восстанавливать Украину, как свободную и равную часть цивилизованного мира", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот фильм стал возможным благодаря упорному труду всей команды: Mitya Hopta, Alex Kashpur, Игорь Макиевский, Andrey Kashpur, Sergey Savchenko, Александр Альбинский, Gryshyn Sergii, Александр Кириенко (Sasha Kyriyenko), Александр Ромашевский, Дмитрий Большак, Александр Сидоров, Михаил Джос, Александр Яновский, Дмитрий "Дилан" Нестеренко Сергей Шахворостов, Eugene Bednenko, Данила Хомутовский, Маруся Сидорчук, Vlad Malko и других… Благодарим Yes FX production, СтратКом ВСУ / AFU StratCom, 24 Канал, Военное Телевидение Украины за участие и поддержку.

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