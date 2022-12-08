Українські воїни захопили у полон російського контрактника. ВIДЕО
Українські бійці захопили у полон російського контрактника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис першого допиту бійці опублікували у соцмережах. Окупант-контрактник з Краснодарського краю. Йому 27 років. За його словами, в армію РФ пішов, щоб заробити грошей.
Топ коментарі
+27 Анатолий К #427424
показати весь коментар08.12.2022 19:49
+27 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар08.12.2022 19:51
+26 Vika Lysenko
показати весь коментар08.12.2022 20:00
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PS Порівняйте цього орка з нашим дядьком🙃
Накачать рабов пропагандой - послать их воевать за рродину - захватить новые территории - убить защитников - захватить детей защитников - вырастить из детей нищих рабов - переход в начало цикла.
увезли как пса
Це біомусор який треба знищувати.
З придурком лаятися, себе не поважати! Мало нам кацапів!
І не "тикай" мені! Ти диви, невиховане ла@но! Перш, ніж поливати тут усіх брудом, само помийся! Не знаєш людей, а дозволяєш собі ображати усіх незгодних! Так ведуть себе кацапські свинособаки, а не українці! Провокатор!
Якщо б ти було людиною, то так не вело б себе!
Це останні слова, які я на тебе витратила, можеш тут хоч луснути!
Тип висування таких претензій цілком кацапський, скоріш за все вони ж і в роду.
СЛАВА ВОЇНАМ ЗСУ....!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІМ підоросам...!!!