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Українські воїни захопили у полон російського контрактника. ВIДЕО

Українські бійці захопили у полон російського контрактника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис першого допиту бійці опублікували у соцмережах. Окупант-контрактник з Краснодарського краю. Йому 27 років. За його словами, в армію РФ пішов, щоб заробити грошей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інтерв’ю з полоненими окупантами варто робити для обміну та визволення українських захисників, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) путін володимир (23818) полонені (2264)


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Топ коментарі
+27
Які пуховики видав пуйло своїм терористам. Нам таких ще довго не бачити. Молодці ЗСУ! Слава і подяка Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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08.12.2022 19:49
+27
та хер там (пробачте) змародерив десь (бо воно ж не поуставу - не похформе))))
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08.12.2022 19:51
+26
Убивать , насиловать и грабить у руzzкаких , называется денег заработать
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08.12.2022 20:00
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Які пуховики видав пуйло своїм терористам. Нам таких ще довго не бачити. Молодці ЗСУ! Слава і подяка Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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08.12.2022 19:49 Відповісти
та хер там (пробачте) змародерив десь (бо воно ж не поуставу - не похформе))))
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08.12.2022 19:51 Відповісти
Та звичайно так. Я жартую!
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08.12.2022 19:56 Відповісти
Убивать , насиловать и грабить у руzzкаких , называется денег заработать
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08.12.2022 20:00 Відповісти
Краще б його звісно каструвати, але ми цивілізовані.
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09.12.2022 01:48 Відповісти
Розстріляти , що би фашист не розмножувався
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08.12.2022 19:50 Відповісти
Злі язики розказують, що полоненні орки по дорозі до штабу мають погану звичку дохнути від серцевої недостатньості. Але тільки від того, що перехвилювалися.
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08.12.2022 20:50 Відповісти
Клімат не підходить!
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08.12.2022 21:30 Відповісти
Моєму знайомому ще до війни написали у військовому квитку щось на кшталт "невгодованість 1-го ступеня" (він таки вельми худий), і він не підлягав призову. А от цього орка взяли у "другу армію світу" з дуже сильною невгодованістю - набагато сильнішою, ніж у мого знайомого.

PS Порівняйте цього орка з нашим дядьком🙃
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08.12.2022 19:50 Відповісти
Хлопці культурно з ним поводяться, не зважаючи на те, що кацап прийшов "денег заработать" на українській землі вбичаючи українців.
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08.12.2022 19:51 Відповісти
Я так і не зрозуміла це Стєпаша чи Хрюша та де Ангеліна Вовк?
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09.12.2022 04:18 Відповісти
Алгоритм существования российской империи:

Накачать рабов пропагандой - послать их воевать за рродину - захватить новые территории - убить защитников - захватить детей защитников - вырастить из детей нищих рабов - переход в начало цикла.
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08.12.2022 19:53 Відповісти
Так вони живуть віками. Нащадки орди. Генетика, наука. Саме тому треба їх знищувати.
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09.12.2022 07:49 Відповісти
заробив падлюка???? все одно як обміняють занову заробляти-убивати в Україну припреться... такі більш нічого не вміють і не хочуть вчитися...
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08.12.2022 19:53 Відповісти
заробив. "синюю изоленту" ))) буде просить шоб не одбирали її, коли його розмотають ))
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08.12.2022 19:56 Відповісти
головне, шоб поки його везли воно там зубами шось не спийонєріло))) бо то така натура падлюча))
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08.12.2022 19:59 Відповісти
На єнота помінять.
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08.12.2022 20:02 Відповісти
жаль что взяли в плен.
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08.12.2022 20:02 Відповісти
Да обменяют..
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08.12.2022 20:48 Відповісти
а може є надія що недовезуть кацапчика
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08.12.2022 21:30 Відповісти
так он в багажнике и в лесу... отвезут в лагерь и накормят, не россияне ведь.
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09.12.2022 01:08 Відповісти
Денег заработать, на убийстве людей.
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08.12.2022 20:08 Відповісти
Як гвалтувати та цивільних вбивати вони "герої" а у полоні ледь розмовляє падло мерзотне!!!
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08.12.2022 20:08 Відповісти
Підар прийшов із захопленої української землі (станиця Новощербинівська це українське Приазов'я), прийшов вбивати вільних українців... не получилося
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08.12.2022 20:12 Відповісти
Эта мразь не должна стоять , кацап должен всегда лежать перед Украинским воином , где бы эта мразь не была.
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08.12.2022 20:16 Відповісти
одним словом-ватная свинособака!!!!!!!!!ХЛОПЦАМ ЗСУ-РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.12.2022 20:23 Відповісти
Добре хлопці спакували свинюку. Тепер чекаємо цю хавроню в Золкіна, що воно там кувікатиме...
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08.12.2022 20:24 Відповісти
Та куди його повели, треба ж до дубу ...
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08.12.2022 20:28 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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08.12.2022 20:47 Відповісти
приехал он заработать бл.
увезли как пса
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08.12.2022 20:51 Відповісти
2я армия...
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08.12.2022 21:04 Відповісти
Вагнерівців та таких ось "заробітчан" взагалі краще в полон не брати.
Це біомусор який треба знищувати.
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08.12.2022 21:07 Відповісти
У воинов нет выбора, там не рынок . Можно тебя на обмен вместо этого ублюдка.
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08.12.2022 21:16 Відповісти
А чого це ти його жалієш?
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09.12.2022 04:15 Відповісти
кого?
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09.12.2022 14:08 Відповісти
Їх треба усіх нищити! Уся кацапня ненавидить українців на генетичному рівні і підтримує війну проти України. Ви подивіться на їхніх баб!
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09.12.2022 07:53 Відповісти
давай тебя на обмен вместо этого кацапа.
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09.12.2022 14:17 Відповісти
Ну ти і придурок! Ведеш себе як кацап.
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10.12.2022 16:53 Відповісти
ти притомне? На кого і що будемо нашіх хлопців міняти? На тебе?
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13.12.2022 12:26 Відповісти
Та ні, на тебе, бо непритомне тут саме ти!
З придурком лаятися, себе не поважати! Мало нам кацапів!
І не "тикай" мені! Ти диви, невиховане ла@но! Перш, ніж поливати тут усіх брудом, само помийся! Не знаєш людей, а дозволяєш собі ображати усіх незгодних! Так ведуть себе кацапські свинособаки, а не українці! Провокатор!
Якщо б ти було людиною, то так не вело б себе!
Це останні слова, які я на тебе витратила, можеш тут хоч луснути!
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14.12.2022 15:58 Відповісти
Тобто ти перша почала хамити, а потім почала скаржитись на хамство.
Тип висування таких претензій цілком кацапський, скоріш за все вони ж і в роду.
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04.01.2023 08:24 Відповісти
Ну й придурок кончений! І "висновки" твої саме в кацапському стилі. Більше додати нічого. Відцєбись.
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05.01.2023 17:01 Відповісти
дійсно, окрім хамства тобі як представнику кацапщини, добавити нічого
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18.01.2023 10:48 Відповісти
все нормально, одного в полон взяли, а інших по степах "розігнали", в багажнику тіко одне місцу і то лежаче
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08.12.2022 21:38 Відповісти
И ТО, ДО ПЕРВОЙ ПОСАДКИ.
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08.12.2022 22:34 Відповісти
Може хай би спробував втікти недалеко...
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08.12.2022 21:41 Відповісти
УКРАЇНЦІ ЧЕКАЮТЬ ТЕПЕР, ЩОБ ВОЇНИ ЗСУ та ССО УКРАЇНИ ТАК ПРИВЕЗЛИ в багажнику недоносків путінга та мєдвєдку, а півня прігожкіна можуть і до переднього бампера привязати...!!!

СЛАВА ВОЇНАМ ЗСУ....!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!

СМЕРТЬ УСІМ підоросам...!!!
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08.12.2022 21:51 Відповісти
Курва, ще ковдру підстелили. Я регулярно на землі на карематі ночую.
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08.12.2022 22:59 Відповісти
Нікак нєт 🤣
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09.12.2022 01:46 Відповісти
Цей паскудник недостойний навіть щоб гнити в степах та полях України. Нехай гниє в Росї!
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09.12.2022 03:40 Відповісти
Стоїть гидота обісцяна зараз, а вчорахотіла заробляти вбивством …
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09.12.2022 04:12 Відповісти
Выключить камеру и....расстрелять. В карман положить 1 гривню.
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09.12.2022 07:27 Відповісти
а наших пленных на тебя обменяем?
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09.12.2022 14:18 Відповісти
А выхлопухи-то и не видно... Мабудь в багажник выведена. Так ото ж - бандеромобиль! 🚙
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09.12.2022 14:28 Відповісти
Проедется с комфортом
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10.12.2022 13:07 Відповісти
 
 