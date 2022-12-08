Українські воїни захопили у полон російського контрактника. ВIДЕО

Українські бійці захопили у полон російського контрактника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис першого допиту бійці опублікували у соцмережах. Окупант-контрактник з Краснодарського краю. Йому 27 років. За його словами, в армію РФ пішов, щоб заробити грошей.

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