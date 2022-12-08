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Украинские воины взяли в плен российского контрактника. ВИДЕО

Украинские бойцы взяли в плен российского контрактника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись первого допроса бойцы опубликовали в соцсетях. Оккупант-контрактник из Краснодарского края. Ему 27 лет. По его словам, в армию РФ ушел, чтобы заработать деньги.

Смотрите также: "В минобороны все пьют, гуляют, а нам надо штурмовать Бахмут", - пленный "вагнеровец" Болчев. ВИДЕО

армия РФ (19224) путин владимир (31267) пленные (2140)


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Топ комментарии
+27
Які пуховики видав пуйло своїм терористам. Нам таких ще довго не бачити. Молодці ЗСУ! Слава і подяка Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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08.12.2022 19:49
+27
та хер там (пробачте) змародерив десь (бо воно ж не поуставу - не похформе))))
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08.12.2022 19:51
+26
Убивать , насиловать и грабить у руzzкаких , называется денег заработать
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08.12.2022 20:00
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Які пуховики видав пуйло своїм терористам. Нам таких ще довго не бачити. Молодці ЗСУ! Слава і подяка Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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08.12.2022 19:49 Ответить
та хер там (пробачте) змародерив десь (бо воно ж не поуставу - не похформе))))
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08.12.2022 19:51 Ответить
Та звичайно так. Я жартую!
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08.12.2022 19:56 Ответить
Убивать , насиловать и грабить у руzzкаких , называется денег заработать
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08.12.2022 20:00 Ответить
Краще б його звісно каструвати, але ми цивілізовані.
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09.12.2022 01:48 Ответить
Розстріляти , що би фашист не розмножувався
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08.12.2022 19:50 Ответить
Злі язики розказують, що полоненні орки по дорозі до штабу мають погану звичку дохнути від серцевої недостатньості. Але тільки від того, що перехвилювалися.
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08.12.2022 20:50 Ответить
Клімат не підходить!
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08.12.2022 21:30 Ответить
Моєму знайомому ще до війни написали у військовому квитку щось на кшталт "невгодованість 1-го ступеня" (він таки вельми худий), і він не підлягав призову. А от цього орка взяли у "другу армію світу" з дуже сильною невгодованістю - набагато сильнішою, ніж у мого знайомого.

PS Порівняйте цього орка з нашим дядьком🙃
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08.12.2022 19:50 Ответить
Хлопці культурно з ним поводяться, не зважаючи на те, що кацап прийшов "денег заработать" на українській землі вбичаючи українців.
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08.12.2022 19:51 Ответить
Я так і не зрозуміла це Стєпаша чи Хрюша та де Ангеліна Вовк?
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09.12.2022 04:18 Ответить
Алгоритм существования российской империи:

Накачать рабов пропагандой - послать их воевать за рродину - захватить новые территории - убить защитников - захватить детей защитников - вырастить из детей нищих рабов - переход в начало цикла.
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08.12.2022 19:53 Ответить
Так вони живуть віками. Нащадки орди. Генетика, наука. Саме тому треба їх знищувати.
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09.12.2022 07:49 Ответить
заробив падлюка???? все одно як обміняють занову заробляти-убивати в Україну припреться... такі більш нічого не вміють і не хочуть вчитися...
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08.12.2022 19:53 Ответить
заробив. "синюю изоленту" ))) буде просить шоб не одбирали її, коли його розмотають ))
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08.12.2022 19:56 Ответить
головне, шоб поки його везли воно там зубами шось не спийонєріло))) бо то така натура падлюча))
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08.12.2022 19:59 Ответить
На єнота помінять.
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08.12.2022 20:02 Ответить
жаль что взяли в плен.
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08.12.2022 20:02 Ответить
Да обменяют..
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08.12.2022 20:48 Ответить
а може є надія що недовезуть кацапчика
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08.12.2022 21:30 Ответить
так он в багажнике и в лесу... отвезут в лагерь и накормят, не россияне ведь.
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09.12.2022 01:08 Ответить
Денег заработать, на убийстве людей.
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08.12.2022 20:08 Ответить
Як гвалтувати та цивільних вбивати вони "герої" а у полоні ледь розмовляє падло мерзотне!!!
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08.12.2022 20:08 Ответить
Підар прийшов із захопленої української землі (станиця Новощербинівська це українське Приазов'я), прийшов вбивати вільних українців... не получилося
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08.12.2022 20:12 Ответить
Эта мразь не должна стоять , кацап должен всегда лежать перед Украинским воином , где бы эта мразь не была.
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08.12.2022 20:16 Ответить
одним словом-ватная свинособака!!!!!!!!!ХЛОПЦАМ ЗСУ-РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.12.2022 20:23 Ответить
Добре хлопці спакували свинюку. Тепер чекаємо цю хавроню в Золкіна, що воно там кувікатиме...
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08.12.2022 20:24 Ответить
Та куди його повели, треба ж до дубу ...
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08.12.2022 20:28 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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08.12.2022 20:47 Ответить
приехал он заработать бл.
увезли как пса
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08.12.2022 20:51 Ответить
2я армия...
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08.12.2022 21:04 Ответить
Вагнерівців та таких ось "заробітчан" взагалі краще в полон не брати.
Це біомусор який треба знищувати.
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08.12.2022 21:07 Ответить
У воинов нет выбора, там не рынок . Можно тебя на обмен вместо этого ублюдка.
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08.12.2022 21:16 Ответить
А чого це ти його жалієш?
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09.12.2022 04:15 Ответить
кого?
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09.12.2022 14:08 Ответить
Їх треба усіх нищити! Уся кацапня ненавидить українців на генетичному рівні і підтримує війну проти України. Ви подивіться на їхніх баб!
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09.12.2022 07:53 Ответить
давай тебя на обмен вместо этого кацапа.
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09.12.2022 14:17 Ответить
Ну ти і придурок! Ведеш себе як кацап.
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10.12.2022 16:53 Ответить
ти притомне? На кого і що будемо нашіх хлопців міняти? На тебе?
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13.12.2022 12:26 Ответить
Та ні, на тебе, бо непритомне тут саме ти!
З придурком лаятися, себе не поважати! Мало нам кацапів!
І не "тикай" мені! Ти диви, невиховане ла@но! Перш, ніж поливати тут усіх брудом, само помийся! Не знаєш людей, а дозволяєш собі ображати усіх незгодних! Так ведуть себе кацапські свинособаки, а не українці! Провокатор!
Якщо б ти було людиною, то так не вело б себе!
Це останні слова, які я на тебе витратила, можеш тут хоч луснути!
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14.12.2022 15:58 Ответить
Тобто ти перша почала хамити, а потім почала скаржитись на хамство.
Тип висування таких претензій цілком кацапський, скоріш за все вони ж і в роду.
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04.01.2023 08:24 Ответить
Ну й придурок кончений! І "висновки" твої саме в кацапському стилі. Більше додати нічого. Відцєбись.
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05.01.2023 17:01 Ответить
дійсно, окрім хамства тобі як представнику кацапщини, добавити нічого
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18.01.2023 10:48 Ответить
все нормально, одного в полон взяли, а інших по степах "розігнали", в багажнику тіко одне місцу і то лежаче
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08.12.2022 21:38 Ответить
И ТО, ДО ПЕРВОЙ ПОСАДКИ.
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08.12.2022 22:34 Ответить
Може хай би спробував втікти недалеко...
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08.12.2022 21:41 Ответить
УКРАЇНЦІ ЧЕКАЮТЬ ТЕПЕР, ЩОБ ВОЇНИ ЗСУ та ССО УКРАЇНИ ТАК ПРИВЕЗЛИ в багажнику недоносків путінга та мєдвєдку, а півня прігожкіна можуть і до переднього бампера привязати...!!!

СЛАВА ВОЇНАМ ЗСУ....!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!

СМЕРТЬ УСІМ підоросам...!!!
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08.12.2022 21:51 Ответить
Курва, ще ковдру підстелили. Я регулярно на землі на карематі ночую.
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08.12.2022 22:59 Ответить
Нікак нєт 🤣
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09.12.2022 01:46 Ответить
Цей паскудник недостойний навіть щоб гнити в степах та полях України. Нехай гниє в Росї!
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09.12.2022 03:40 Ответить
Стоїть гидота обісцяна зараз, а вчорахотіла заробляти вбивством …
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09.12.2022 04:12 Ответить
Выключить камеру и....расстрелять. В карман положить 1 гривню.
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09.12.2022 07:27 Ответить
а наших пленных на тебя обменяем?
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09.12.2022 14:18 Ответить
А выхлопухи-то и не видно... Мабудь в багажник выведена. Так ото ж - бандеромобиль! 🚙
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09.12.2022 14:28 Ответить
Проедется с комфортом
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10.12.2022 13:07 Ответить
 
 