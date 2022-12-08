Украинские воины взяли в плен российского контрактника. ВИДЕО

Украинские бойцы взяли в плен российского контрактника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись первого допроса бойцы опубликовали в соцсетях. Оккупант-контрактник из Краснодарского края. Ему 27 лет. По его словам, в армию РФ ушел, чтобы заработать деньги.

Смотрите также: "В минобороны все пьют, гуляют, а нам надо штурмовать Бахмут", - пленный "вагнеровец" Болчев. ВИДЕО