Папа римський Франциск згадав українців у молитві і заплакав. ВIДЕО
Папа римський Франциск заплакав під час традиційної молитви у Римі 8 грудня, коли заговорив про Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису молитви на Іспанських сходах у Римі опублікована на каналі Vatican News.
"Пречисто Діво, я хотів би принести Тобі сьогодні подяку українського народу...", - сказав Папа римський Франциск і заплакав, схиливши голову.
Присутні на молитві люди намагалися підтримати понтифіка і почали аплодувати йому.
Топ коментарі
+13 Fjall_Raven
показати весь коментар08.12.2022 21:36
+10 vitaliymkua
показати весь коментар08.12.2022 21:37
+8 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар08.12.2022 21:48
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Цьому 3.14дару заплакати - що дурному з гірки збігти. Дайте йому Оскара і копняка під сраку.