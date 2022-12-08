Папа римський Франциск згадав українців у молитві і заплакав. ВIДЕО

Папа римський Франциск заплакав під час традиційної молитви у Римі 8 грудня, коли заговорив про Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису молитви на Іспанських сходах у Римі опублікована на каналі Vatican News.

"Пречисто Діво, я хотів би принести Тобі сьогодні подяку українського народу...", - сказав Папа римський Франциск і заплакав, схиливши голову.

Присутні на молитві люди намагалися підтримати понтифіка і почали аплодувати йому.

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