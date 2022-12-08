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Папа римський Франциск згадав українців у молитві і заплакав. ВIДЕО

Папа римський Франциск заплакав під час традиційної молитви у Римі 8 грудня, коли заговорив про Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент відеозапису молитви на Іспанських сходах у Римі опублікована на каналі Vatican News.

"Пречисто Діво, я хотів би принести Тобі сьогодні подяку українського народу...", - сказав Папа римський Франциск і заплакав, схиливши голову.

Присутні на молитві люди намагалися підтримати понтифіка і почали аплодувати йому.

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Автор: 

молитва (87) Папа Франциск (189)


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Топ коментарі
+13
***** на сраной площади в своё время тоже слезился ))
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08.12.2022 21:36
+10
Та досить вже того ************* піарити.
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08.12.2022 21:37
+8
Ти знайомий особисто з Папою, щоб за нього говорити?
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08.12.2022 21:48
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Хватит плакать и причитать, давно пора официально признать кровавого лубянского ублюдка антихристом и объявить всемирный КРЕСТОВЫЙ ПОХОД против этой гэбешной твари и всей его банды.
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09.12.2022 08:50 Відповісти
Як казав Станіславський: "не вірю!".

Цьому 3.14дару заплакати - що дурному з гірки збігти. Дайте йому Оскара і копняка під сраку.
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09.12.2022 10:14 Відповісти
Это не проблема окремого Папы, он из Латинской Америки, а там сильны антиамериканские настроения. Это очень использует руснявая пропаганда, что в Латинской Америки, что в Африке, на лицо провал западной дипломатии.
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15.12.2022 06:55 Відповісти
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