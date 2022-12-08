Папа римский Франциск вспомнил украинцев в молитве и заплакал. ВИДЕО

Папа Римский Франциск заплакал во время традиционной молитвы в Риме 8 декабря, когда заговорил об Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи молитвы на Испанской лестнице в Риме опубликован на канале Vatican News.

"Пречисто Дева, я хотел бы принести Тебе сегодня благодарность украинскому народу...", - сказал Папа римский Франциск и заплакал, склонив голову.

Присутствовавшие на молитве люди пытались поддержать понтифика и начали аплодировать ему.

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