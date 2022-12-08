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Папа римский Франциск вспомнил украинцев в молитве и заплакал. ВИДЕО

Папа Римский Франциск заплакал во время традиционной молитвы в Риме 8 декабря, когда заговорил об Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи молитвы на Испанской лестнице в Риме опубликован на канале Vatican News.

"Пречисто Дева, я хотел бы принести Тебе сегодня благодарность украинскому народу...", - сказал Папа римский Франциск и заплакал, склонив голову.

Присутствовавшие на молитве люди пытались поддержать понтифика и начали аплодировать ему.

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молитва (141) Франциск (173)


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Топ комментарии
+13
***** на сраной площади в своё время тоже слезился ))
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08.12.2022 21:36
+10
Та досить вже того ************* піарити.
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08.12.2022 21:37
+8
Ти знайомий особисто з Папою, щоб за нього говорити?
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08.12.2022 21:48
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Хватит плакать и причитать, давно пора официально признать кровавого лубянского ублюдка антихристом и объявить всемирный КРЕСТОВЫЙ ПОХОД против этой гэбешной твари и всей его банды.
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09.12.2022 08:50 Ответить
Як казав Станіславський: "не вірю!".

Цьому 3.14дару заплакати - що дурному з гірки збігти. Дайте йому Оскара і копняка під сраку.
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09.12.2022 10:14 Ответить
Это не проблема окремого Папы, он из Латинской Америки, а там сильны антиамериканские настроения. Это очень использует руснявая пропаганда, что в Латинской Америки, что в Африке, на лицо провал западной дипломатии.
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15.12.2022 06:55 Ответить
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