Папа римский Франциск вспомнил украинцев в молитве и заплакал. ВИДЕО
Папа Римский Франциск заплакал во время традиционной молитвы в Риме 8 декабря, когда заговорил об Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи молитвы на Испанской лестнице в Риме опубликован на канале Vatican News.
"Пречисто Дева, я хотел бы принести Тебе сегодня благодарность украинскому народу...", - сказал Папа римский Франциск и заплакал, склонив голову.
Присутствовавшие на молитве люди пытались поддержать понтифика и начали аплодировать ему.
Топ комментарии
+13 Fjall_Raven
показать весь комментарий08.12.2022 21:36
+10 vitaliymkua
показать весь комментарий08.12.2022 21:37
+8 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий08.12.2022 21:48
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Цьому 3.14дару заплакати - що дурному з гірки збігти. Дайте йому Оскара і копняка під сраку.