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Спецпідрозділ СБУ нищить окупантів під Бахмутом дронами-камікадзе. ВIДЕО

17 січня Служба безпеки України опублікувала кадри, на яких спецпідрозділ Служби нищить російських окупантів на їхніх позиціях під Бахмутом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці СБУ.

"Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували пекло окупантам під Бахмутом

Під час аеророзвідки наші специ виявили траншеї ворога, вже всіяні трупами окупантів. А після серії влучань дронами-камікадзе по їхніх позиціях кількість "демобілізованих" росіян значно збільшилася", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також: Центр спецоперацій СБУ безпілотником нищить ворожу техніку. Волонтери оголосили збір на нові дрони-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12821) дрони (4706)


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Топ коментарі
+35
ось така повинна бути війна!!!! І не втрачати воїнів ЗСУ!!!! Дистанційно.....
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17.01.2023 19:34
+23
Красава!!!
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17.01.2023 19:33
+17
Давіть тарганів!
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17.01.2023 19:38
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Красава!!!
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17.01.2023 19:33 Відповісти
ось така повинна бути війна!!!! І не втрачати воїнів ЗСУ!!!! Дистанційно.....
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17.01.2023 19:34 Відповісти
Давіть тарганів!
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17.01.2023 19:38 Відповісти
Жалко, що дрон - камікадзе. Вернувся б, було би непогано
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17.01.2023 19:40 Відповісти
я б дуже наклав би в штани коли б дрон КАМІКАДЗЕ вернувся)..
нє, норм, полетів і з Богом.
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17.01.2023 19:47 Відповісти
Полетів, скинув заряд, спорожнився і прилетів
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17.01.2023 19:52 Відповісти
Для "братушєк" не жалько.
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17.01.2023 19:54 Відповісти
вот это Я понимаю - орки сами себе могилы роют
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17.01.2023 19:40 Відповісти
Потім загорнути все бульдозером на@уй!
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17.01.2023 22:05 Відповісти
Нидерланды могут предоставить Украине ЗРК Patriot - Bloomberg
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17.01.2023 19:42 Відповісти
Теперь можете их там и закопать.
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17.01.2023 19:47 Відповісти
Є#ануті Ванькі- кацапораби ніщіє дохнуть за замки й яхти *****-путлера та його гоп команди нелюдей!
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17.01.2023 19:53 Відповісти
А чим УкрОборонПром займався, починаючи з 2014 -го?
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17.01.2023 20:01 Відповісти
Ракети проектував і виготовляв, які "зелені" перестали фінансувати!
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17.01.2023 20:21 Відповісти
а ответить можешь...?\на свой дурацкий вопрос...?\
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17.01.2023 20:29 Відповісти
мертвый орк - очищение природы...
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17.01.2023 20:02 Відповісти
класно, але це робота ЗСУ. у СБУ інші задачі
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17.01.2023 20:10 Відповісти
Всі претензії до розробників фейсбуку.
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17.01.2023 20:31 Відповісти
Виглядають як світчблейди.
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17.01.2023 20:33 Відповісти
Саме ці хлопавки. Не справа СБУ.
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17.01.2023 21:29 Відповісти
Что с дружбанами зелёных Бакановым и Наумовым... управлением Херсонской области, Запорожской...
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17.01.2023 20:36 Відповісти
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17.01.2023 22:56 Відповісти
Всю нашу землю как черви поточили
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18.01.2023 00:20 Відповісти
Кругом окопів дохлі зомбі валяються, а їм пофіг. Або вони теж зомбі, або під наркотою
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18.01.2023 00:50 Відповісти
 
 