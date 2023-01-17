Спецпідрозділ СБУ нищить окупантів під Бахмутом дронами-камікадзе. ВIДЕО
17 січня Служба безпеки України опублікувала кадри, на яких спецпідрозділ Служби нищить російських окупантів на їхніх позиціях під Бахмутом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці СБУ.
"Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували пекло окупантам під Бахмутом
Під час аеророзвідки наші специ виявили траншеї ворога, вже всіяні трупами окупантів. А після серії влучань дронами-камікадзе по їхніх позиціях кількість "демобілізованих" росіян значно збільшилася", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+35 Luk Viktor
показати весь коментар17.01.2023 19:34
+23 Микола Корж
показати весь коментар17.01.2023 19:33
+17 Євген Дусик #551039
показати весь коментар17.01.2023 19:38
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нє, норм, полетів і з Богом.