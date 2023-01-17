Спецпідрозділ СБУ нищить окупантів під Бахмутом дронами-камікадзе. ВIДЕО

17 січня Служба безпеки України опублікувала кадри, на яких спецпідрозділ Служби нищить російських окупантів на їхніх позиціях під Бахмутом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці СБУ.

"Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували пекло окупантам під Бахмутом

Під час аеророзвідки наші специ виявили траншеї ворога, вже всіяні трупами окупантів. А після серії влучань дронами-камікадзе по їхніх позиціях кількість "демобілізованих" росіян значно збільшилася", - зазначається у повідомленні.

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