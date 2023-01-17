Спецподразделение СБУ уничтожает оккупантов под Бахмутом дронами-камикадзе. ВИДЕО
17 января Служба безопасности Украины опубликовала кадры, на которых спецподразделение Службы уничтожает российских оккупантов на их позициях под Бахмутом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке СБУ.
"Спецназначенцы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ад оккупантам под Бахмутом
Во время аэроразведки наши специалисты обнаружили траншеи врага, уже усеянные труппами оккупантов. А после серии попаданий дронами-камикадзе по их позициям количество "демобилизованных" россиян значительно увеличилось", - отмечается в сообщении.
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+35 Luk Viktor
показать весь комментарий17.01.2023 19:34
+23 Микола Корж
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+17 Євген Дусик #551039
показать весь комментарий17.01.2023 19:38
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нє, норм, полетів і з Богом.