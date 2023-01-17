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Спецподразделение СБУ уничтожает оккупантов под Бахмутом дронами-камикадзе. ВИДЕО

17 января Служба безопасности Украины опубликовала кадры, на которых спецподразделение Службы уничтожает российских оккупантов на их позициях под Бахмутом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке СБУ.

"Спецназначенцы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ад оккупантам под Бахмутом

Во время аэроразведки наши специалисты обнаружили траншеи врага, уже усеянные труппами оккупантов. А после серии попаданий дронами-камикадзе по их позициям количество "демобилизованных" россиян значительно увеличилось", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский танк взрывается после попадания боеприпаса, сброшенного с дрона. ВИДЕО

СБУ (19898) дроны (3917)


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Топ комментарии
+35
ось така повинна бути війна!!!! І не втрачати воїнів ЗСУ!!!! Дистанційно.....
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17.01.2023 19:34
+23
Красава!!!
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17.01.2023 19:33
+17
Давіть тарганів!
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17.01.2023 19:38
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Правила форума Совет форумчан
Красава!!!
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17.01.2023 19:33 Ответить
ось така повинна бути війна!!!! І не втрачати воїнів ЗСУ!!!! Дистанційно.....
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17.01.2023 19:34 Ответить
Давіть тарганів!
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17.01.2023 19:38 Ответить
Жалко, що дрон - камікадзе. Вернувся б, було би непогано
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17.01.2023 19:40 Ответить
я б дуже наклав би в штани коли б дрон КАМІКАДЗЕ вернувся)..
нє, норм, полетів і з Богом.
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17.01.2023 19:47 Ответить
Полетів, скинув заряд, спорожнився і прилетів
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17.01.2023 19:52 Ответить
Для "братушєк" не жалько.
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17.01.2023 19:54 Ответить
вот это Я понимаю - орки сами себе могилы роют
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17.01.2023 19:40 Ответить
Потім загорнути все бульдозером на@уй!
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17.01.2023 22:05 Ответить
Нидерланды могут предоставить Украине ЗРК Patriot - Bloomberg
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17.01.2023 19:42 Ответить
Теперь можете их там и закопать.
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17.01.2023 19:47 Ответить
Є#ануті Ванькі- кацапораби ніщіє дохнуть за замки й яхти *****-путлера та його гоп команди нелюдей!
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17.01.2023 19:53 Ответить
А чим УкрОборонПром займався, починаючи з 2014 -го?
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17.01.2023 20:01 Ответить
Ракети проектував і виготовляв, які "зелені" перестали фінансувати!
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17.01.2023 20:21 Ответить
а ответить можешь...?\на свой дурацкий вопрос...?\
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17.01.2023 20:29 Ответить
мертвый орк - очищение природы...
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17.01.2023 20:02 Ответить
класно, але це робота ЗСУ. у СБУ інші задачі
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17.01.2023 20:10 Ответить
Всі претензії до розробників фейсбуку.
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17.01.2023 20:31 Ответить
Виглядають як світчблейди.
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17.01.2023 20:33 Ответить
Саме ці хлопавки. Не справа СБУ.
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17.01.2023 21:29 Ответить
Что с дружбанами зелёных Бакановым и Наумовым... управлением Херсонской области, Запорожской...
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17.01.2023 20:36 Ответить
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17.01.2023 22:56 Ответить
Всю нашу землю как черви поточили
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18.01.2023 00:20 Ответить
Кругом окопів дохлі зомбі валяються, а їм пофіг. Або вони теж зомбі, або під наркотою
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18.01.2023 00:50 Ответить
 
 