Спецподразделение СБУ уничтожает оккупантов под Бахмутом дронами-камикадзе. ВИДЕО

17 января Служба безопасности Украины опубликовала кадры, на которых спецподразделение Службы уничтожает российских оккупантов на их позициях под Бахмутом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке СБУ.

"Спецназначенцы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ад оккупантам под Бахмутом

Во время аэроразведки наши специалисты обнаружили траншеи врага, уже усеянные труппами оккупантов. А после серии попаданий дронами-камикадзе по их позициям количество "демобилизованных" россиян значительно увеличилось", - отмечается в сообщении.

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