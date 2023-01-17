Воїни 92-ї ОМБр знищують ворожий танк поблизу Сватового. ВIДЕО

17 січня воїни 92-ї ОМБр імені Івана Сірка знищили ворожий танк поблизу Сватового.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

92 ОМБР ім. кошового отамана Івана Сірка спільно з ротою артилерійської аеророзвідки "АХІЛЛЕС" ліквідували ворожий танк поблизу Сватового.

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