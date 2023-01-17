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Воїни 92-ї ОМБр знищують ворожий танк поблизу Сватового. ВIДЕО

17 січня воїни 92-ї ОМБр імені Івана Сірка знищили ворожий танк поблизу Сватового.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі. 

92 ОМБР ім. кошового отамана Івана Сірка спільно з ротою артилерійської аеророзвідки "АХІЛЛЕС" ліквідували ворожий танк поблизу Сватового.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський танк вибухає після влучання боєприпасу, скинутого з дрона. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) Сватове (59) 92 окрема штурмова бригада (251)


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Топ коментарі
+18
красивое )))0
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17.01.2023 23:05
+15
швидко бігають танкісти, як десантники.....
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17.01.2023 22:43
+12
Там що танкісти, що десант просто м'ясо. А воно не бажає бути барбекю
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17.01.2023 22:47
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швидко бігають танкісти, як десантники.....
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17.01.2023 22:43 Відповісти
Там що танкісти, що десант просто м'ясо. А воно не бажає бути барбекю
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17.01.2023 22:47 Відповісти
Краще якщо б вони взагалі не рухались.
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18.01.2023 00:16 Відповісти
Мабуть перший раз на танкові покатались і хвате
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17.01.2023 22:51 Відповісти
красивое )))0
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17.01.2023 23:05 Відповісти
Т90М "підрив" або "пірдив".
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18.01.2023 00:11 Відповісти
А полі лишились соняшники.
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17.01.2023 23:47 Відповісти
на мине подорвался что ли
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18.01.2023 00:29 Відповісти
А щурі втекли і їх посадять у новий танк
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18.01.2023 01:30 Відповісти
Нема танка…

Якій сум…

Молодці, хлопці!
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18.01.2023 03:45 Відповісти
Новейший Т-90М ( Армату не считаем,с 15 только по парадам катается), по данным OSINT исследователей поражен AT 4. Вот так одноразовый гранатомет (аналог Мухи), танк за много млн.$ в гуано превращает.
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18.01.2023 05:42 Відповісти
одноразовый гранатомет (аналог Мухи), - це навряд чи. Там арта влучила. Обстріл далі продовжувався.
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18.01.2023 14:15 Відповісти
Не я это придумал). Есть видео с другого ракурса, по которому специалисты т.с. и сделали такой вывод( попадание рпг пд маску пушки).
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18.01.2023 15:18 Відповісти
https://youtu.be/UVz3j-6X_qM ...

Арестович оскорбил украинцев, назвал нас не очень умными людьми...
Что впереди ждёт этого "умного"... решать Вам...пані та панове...
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🇺🇦👌🔱❤️🖤🔱✊
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18.01.2023 06:39 Відповісти
он сам себя оскорбил , в семье не без урода
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18.01.2023 08:24 Відповісти
Что Вы хотите, если даже Президент так относится с гражданам Украины -- не счел нужным предупредить о надвигающейся смертельной угрозе.
Какой президент -- такая и его команда.
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18.01.2023 10:21 Відповісти
Возле Соледара уничтожен вражеский самолет Су-25, - утренняя сводка Генштаба ВСУ
Оперативная информация по состоянию на шесть утра.
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18.01.2023 08:05 Відповісти
Не хочу умничать, но по моему скромному мнению вдогонку бы не помешал выстрел - другой чем-то осколочным. Танк накрылся, а вот экипаж остался ("не брошенный своими"). Поменяют им нижнее белье, посадят в другой танк. А желательно уничтожить не только дорогую машину, что само по себе прекрасно, но и обученный экипаж.
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18.01.2023 08:25 Відповісти
так были взрывы в догонку
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18.01.2023 08:27 Відповісти
как раз по ним в пасадку
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18.01.2023 08:30 Відповісти
ВСУ за сутки ликвидировали 820 захватчиков и вражеский самолет
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18.01.2023 08:26 Відповісти
820 "оккупантов" якобы загинулы харе *******
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18.01.2023 16:52 Відповісти
 
 