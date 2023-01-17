Воины 92-й ОМБр уничтожают вражеский танк около Сватово. ВИДЕО
17 января воины 92-й ОМБр имени Ивана Сирко уничтожили вражеский танк вблизи Сватово.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
92 ОМБР им. кошевого атамана Ивана Сирко совместно с ротой артиллерийской аэроразведки "АХИЛЛЕС" ликвидировали вражеский танк вблизи Сватово.
💥 92 ОМБР ім. кошового отамана Івана Сірка спільно з ротою артилерійської аеророзвідки "АХІЛЛЕС" ліквідували ворожий танк поблизу Сватового https://t.co/hHL0omhNlQ pic.twitter.com/MoWjvJwbp1— Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) January 17, 2023
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