РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4243 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
17 175 23

Воины 92-й ОМБр уничтожают вражеский танк около Сватово. ВИДЕО

17 января воины 92-й ОМБр имени Ивана Сирко уничтожили вражеский танк вблизи Сватово.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

92 ОМБР им. кошевого атамана Ивана Сирко совместно с ротой артиллерийской аэроразведки "АХИЛЛЕС" ликвидировали вражеский танк вблизи Сватово.

Смотрите: Бойцы 92-й бригады взяли в плен шестерых оккупантов. ВИДЕО

💥 92 ОМБР ім. кошового отамана Івана Сірка спільно з ротою артилерійської аеророзвідки "АХІЛЛЕС" ліквідували ворожий танк поблизу Сватового https://t.co/hHL0omhNlQ pic.twitter.com/MoWjvJwbp1

— Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) January 17, 2023

танк (2256) Сватово (115) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
красивое )))0
показать весь комментарий
17.01.2023 23:05
+15
швидко бігають танкісти, як десантники.....
показать весь комментарий
17.01.2023 22:43
+12
Там що танкісти, що десант просто м'ясо. А воно не бажає бути барбекю
показать весь комментарий
17.01.2023 22:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
швидко бігають танкісти, як десантники.....
показать весь комментарий
17.01.2023 22:43 Ответить
Там що танкісти, що десант просто м'ясо. А воно не бажає бути барбекю
показать весь комментарий
17.01.2023 22:47 Ответить
Краще якщо б вони взагалі не рухались.
показать весь комментарий
18.01.2023 00:16 Ответить
Мабуть перший раз на танкові покатались і хвате
показать весь комментарий
17.01.2023 22:51 Ответить
красивое )))0
показать весь комментарий
17.01.2023 23:05 Ответить
Т90М "підрив" або "пірдив".
показать весь комментарий
18.01.2023 00:11 Ответить
А полі лишились соняшники.
показать весь комментарий
17.01.2023 23:47 Ответить
на мине подорвался что ли
показать весь комментарий
18.01.2023 00:29 Ответить
А щурі втекли і їх посадять у новий танк
показать весь комментарий
18.01.2023 01:30 Ответить
Нема танка…

Якій сум…

Молодці, хлопці!
показать весь комментарий
18.01.2023 03:45 Ответить
Новейший Т-90М ( Армату не считаем,с 15 только по парадам катается), по данным OSINT исследователей поражен AT 4. Вот так одноразовый гранатомет (аналог Мухи), танк за много млн.$ в гуано превращает.
показать весь комментарий
18.01.2023 05:42 Ответить
одноразовый гранатомет (аналог Мухи), - це навряд чи. Там арта влучила. Обстріл далі продовжувався.
показать весь комментарий
18.01.2023 14:15 Ответить
Не я это придумал). Есть видео с другого ракурса, по которому специалисты т.с. и сделали такой вывод( попадание рпг пд маску пушки).
показать весь комментарий
18.01.2023 15:18 Ответить
https://youtu.be/UVz3j-6X_qM ...

Арестович оскорбил украинцев, назвал нас не очень умными людьми...
Что впереди ждёт этого "умного"... решать Вам...пані та панове...
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🇺🇦👌🔱❤️🖤🔱✊
показать весь комментарий
18.01.2023 06:39 Ответить
он сам себя оскорбил , в семье не без урода
показать весь комментарий
18.01.2023 08:24 Ответить
Что Вы хотите, если даже Президент так относится с гражданам Украины -- не счел нужным предупредить о надвигающейся смертельной угрозе.
Какой президент -- такая и его команда.
показать весь комментарий
18.01.2023 10:21 Ответить
Возле Соледара уничтожен вражеский самолет Су-25, - утренняя сводка Генштаба ВСУ
Оперативная информация по состоянию на шесть утра.
показать весь комментарий
18.01.2023 08:05 Ответить
Не хочу умничать, но по моему скромному мнению вдогонку бы не помешал выстрел - другой чем-то осколочным. Танк накрылся, а вот экипаж остался ("не брошенный своими"). Поменяют им нижнее белье, посадят в другой танк. А желательно уничтожить не только дорогую машину, что само по себе прекрасно, но и обученный экипаж.
показать весь комментарий
18.01.2023 08:25 Ответить
так были взрывы в догонку
показать весь комментарий
18.01.2023 08:27 Ответить
как раз по ним в пасадку
показать весь комментарий
18.01.2023 08:30 Ответить
ВСУ за сутки ликвидировали 820 захватчиков и вражеский самолет
показать весь комментарий
18.01.2023 08:26 Ответить
820 "оккупантов" якобы загинулы харе *******
показать весь комментарий
18.01.2023 16:52 Ответить
 
 