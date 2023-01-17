Воины 92-й ОМБр уничтожают вражеский танк около Сватово. ВИДЕО

17 января воины 92-й ОМБр имени Ивана Сирко уничтожили вражеский танк вблизи Сватово.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

92 ОМБР им. кошевого атамана Ивана Сирко совместно с ротой артиллерийской аэроразведки "АХИЛЛЕС" ликвидировали вражеский танк вблизи Сватово.

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