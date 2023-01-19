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Росіяни обстріляли житловий квартал Херсону з РСЗВ, здійнялася пожежа, - ОВА. ВIДЕО

Російські загарбники обстріляли центр Херсону.

Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушеви, передає Цензор.НЕТ.

"Центр Херсона знову під атакою російських окупантів. Рашисти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу міста з РСЗВ. Поруч немає жодного військового обʼєкта, лише житлові будинки та цивільна інфраструктура. Через атаку росіян сталася пожежа, а також залишилися нерозірвані боєприпаси. Завдяки оперативній роботі рятувальників загоряння — ліквідовано, снаряди - прибрано", - зазначив очільник обладміністрації.

За словами Янушевича, в одному з будинків, що постраждав внаслідок обстрілу проживає херсонка Анна. В оселі жінки вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна.

"Їй їх оперативно перекриють фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони вже невдовзі вирушать на місце події, аби допомогти містянам ліквідувати наслідки російської атаки. Дивом обійшлось без постраждалих серед мирних херсонців", - додав глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Херсоні через російські обстріли частково зникло світло

Автор: 

обстріл (28486) Херсон (3362) Янушевич Ярослав (131)


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А якщо дзеркально обстрілювати центр Бєлгорода або/і Курська?
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19.01.2023 16:06 Відповісти
Тільки це можуть робити російські зброєни сили !
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19.01.2023 16:22 Відповісти
Рашисти на протязі усього часу обстрілюють завжди всі цивільні об'єкти зі зброї яка може дістати, і чим менше відстань від селища до фронту тим частіше будуть його обстріли тому єдиний спосіб це припинити - вигнати ворога на відстань з якої він не може робити бойове ураження зі ствольної артилерії та РСЗО!
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19.01.2023 16:30 Відповісти
Удивляюсь: 3 месяца, как ВСУ вошли в Херсон, и за все это время - ни шагу на левобережье!? Хуже того, 3 месяца ЕЖЕДНЕВНО Херсон обстреливают, и Херсон только ноет: нас опять поимели. Вместо того, чтобы сходить туда, откуда вас "имеют" и расхерачить стреляющих. Делаю вывод: если ВСУ не расхерачивают артсистемы, что на левобережье, значит, им выгодно, чтобы их ежедневно бомбили. Или Херсон РФ сдала без боя с уговором, что на левобережье ВСУ не будет соваться? Договорняк?
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19.01.2023 17:01 Відповісти
Бот «про договорняк.
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19.01.2023 20:01 Відповісти
🧐
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19.01.2023 17:42 Відповісти
 
 