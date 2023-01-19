Росіяни обстріляли житловий квартал Херсону з РСЗВ, здійнялася пожежа, - ОВА. ВIДЕО

Російські загарбники обстріляли центр Херсону.

Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушеви, передає Цензор.НЕТ.

"Центр Херсона знову під атакою російських окупантів. Рашисти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу міста з РСЗВ. Поруч немає жодного військового обʼєкта, лише житлові будинки та цивільна інфраструктура. Через атаку росіян сталася пожежа, а також залишилися нерозірвані боєприпаси. Завдяки оперативній роботі рятувальників загоряння — ліквідовано, снаряди - прибрано", - зазначив очільник обладміністрації.

За словами Янушевича, в одному з будинків, що постраждав внаслідок обстрілу проживає херсонка Анна. В оселі жінки вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна.

"Їй їх оперативно перекриють фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони вже невдовзі вирушать на місце події, аби допомогти містянам ліквідувати наслідки російської атаки. Дивом обійшлось без постраждалих серед мирних херсонців", - додав глава ОВА.

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