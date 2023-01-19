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Россияне обстреляли жилой квартал Херсона из РСЗО, начался пожар, - ОВА. ВИДЕО

Российские захватчики обстреляли центр Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевы, передает Цензор.НЕТ.

"Центр Херсона снова под атакой российских оккупантов. Рашисты целенаправленно ударили по жилому кварталу города с РСЗО. Рядом нет ни одного военного объекта, только жилые дома и гражданская инфраструктура. Из-за атаки россиян произошел пожар, а также остались неразорванные боеприпасы. Благодаря оперативной работе спасателей возгорание - ликвидировано, снаряды - убрано", - отметил глава обладминистрации.

По словам Янушевича, в одном из пострадавших в результате обстрела домов проживает херсонка Анна. В доме женщины взрывной волной и обломками снарядов выбило окна.

"Ей их оперативно перекроют специалисты Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы. Они уже вскоре отправятся на место происшествия, чтобы помочь горожанам ликвидировать последствия российской атаки. Чудом обошлось без пострадавших среди мирных херсонцев", - добавил глава ОВА.

Читайте: В Херсоне снова раздаются взрывы

обстрел (27165) Херсон (2822) Янушкевич Ярослав (77)


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А якщо дзеркально обстрілювати центр Бєлгорода або/і Курська?
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19.01.2023 16:06 Ответить
Тільки це можуть робити російські зброєни сили !
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19.01.2023 16:22 Ответить
Рашисти на протязі усього часу обстрілюють завжди всі цивільні об'єкти зі зброї яка може дістати, і чим менше відстань від селища до фронту тим частіше будуть його обстріли тому єдиний спосіб це припинити - вигнати ворога на відстань з якої він не може робити бойове ураження зі ствольної артилерії та РСЗО!
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19.01.2023 16:30 Ответить
Удивляюсь: 3 месяца, как ВСУ вошли в Херсон, и за все это время - ни шагу на левобережье!? Хуже того, 3 месяца ЕЖЕДНЕВНО Херсон обстреливают, и Херсон только ноет: нас опять поимели. Вместо того, чтобы сходить туда, откуда вас "имеют" и расхерачить стреляющих. Делаю вывод: если ВСУ не расхерачивают артсистемы, что на левобережье, значит, им выгодно, чтобы их ежедневно бомбили. Или Херсон РФ сдала без боя с уговором, что на левобережье ВСУ не будет соваться? Договорняк?
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19.01.2023 17:01 Ответить
Бот «про договорняк.
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19.01.2023 20:01 Ответить
🧐
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19.01.2023 17:42 Ответить
 
 