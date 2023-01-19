Россияне обстреляли жилой квартал Херсона из РСЗО, начался пожар, - ОВА. ВИДЕО

Российские захватчики обстреляли центр Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевы, передает Цензор.НЕТ.

"Центр Херсона снова под атакой российских оккупантов. Рашисты целенаправленно ударили по жилому кварталу города с РСЗО. Рядом нет ни одного военного объекта, только жилые дома и гражданская инфраструктура. Из-за атаки россиян произошел пожар, а также остались неразорванные боеприпасы. Благодаря оперативной работе спасателей возгорание - ликвидировано, снаряды - убрано", - отметил глава обладминистрации.

По словам Янушевича, в одном из пострадавших в результате обстрела домов проживает херсонка Анна. В доме женщины взрывной волной и обломками снарядов выбило окна.

"Ей их оперативно перекроют специалисты Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы. Они уже вскоре отправятся на место происшествия, чтобы помочь горожанам ликвидировать последствия российской атаки. Чудом обошлось без пострадавших среди мирных херсонцев", - добавил глава ОВА.

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