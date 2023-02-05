Україна ввела санкції проти атомної галузі Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 5 лютого у традиційному відеоформаті.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення опубліковане у офіційному фейсбуці Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. І це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі. Сенс наших кроків також у тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів по розширенню глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії.

Росія – це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об’єктами України.

Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Усе це достатні причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. І ми працюємо над цим із нашими партнерами".

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