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Новини Відео Санкції проти Росії
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Україна ввела санкції проти атомної галузі Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців ввечері 5 лютого у традиційному відеоформаті.

Як інформує Цензор.НЕТ,  звернення опубліковане у офіційному фейсбуці Зеленського.

Український президент зазначив: "Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. І це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі. Сенс наших кроків також у тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів по розширенню глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії.

Росія – це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об’єктами України.

Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Усе це достатні причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. І ми працюємо над цим із нашими партнерами".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23946) росія (65336) атомна енергетика (510)


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Топ коментарі
+10
Те що ввели санкції це правильно. Але вам не здається що це клоунада?
Чому рік назад не ввели? А може треба було ввести ще 9 років тому?
А то Україна вимагає санкції від ЄС а сама не дуже хоче їх вводити.
Ці санкції мали бути введені негайно в перший день війни
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05.02.2023 21:33
+7


Навіть зрадникам які на територї України на ті санкції плювати.
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05.02.2023 21:33
+6
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05.02.2023 21:48
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Навіть зрадникам які на територї України на ті санкції плювати.
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05.02.2023 21:33 Відповісти
Те що ввели санкції це правильно. Але вам не здається що це клоунада?
Чому рік назад не ввели? А може треба було ввести ще 9 років тому?
А то Україна вимагає санкції від ЄС а сама не дуже хоче їх вводити.
Ці санкції мали бути введені негайно в перший день війни
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05.02.2023 21:33 Відповісти
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05.02.2023 21:48 Відповісти
рік учив, що значить "атомна галузь"
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05.02.2023 21:49 Відповісти
Якби Захід ввів санкціі -- а то під час віини рашка 3 атомні станціі будує .
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05.02.2023 21:33 Відповісти
Ого, ничего себе, а чего так рано, такое впечатление что русня какую то атомную станцию в Украине захватила, во даёт
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05.02.2023 21:35 Відповісти
ще рік не минув і ось.
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05.02.2023 21:37 Відповісти
"Україна ввела санкції проти атомної галузі Росії, - рєзніков&K°"
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05.02.2023 21:41 Відповісти
Добре,але треба було починати з візового режиму та припинити "перестати стріляти у відповідь".
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05.02.2023 22:01 Відповісти
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05.02.2023 22:09 Відповісти
Які саме санкції, Боневтіку?
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06.02.2023 01:44 Відповісти
 
 