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Новости Видео Санкции против России
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Украина ввела санкции против атомной отрасли России, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 5 февраля в традиционном видеоформате.

Как информирует Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в официальном фейсбуке Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение по этой их отрасли. Смысл наших шагов также в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской агрессионной машины.

Россия – это единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов. Российские ракеты неоднократно следовали по траекториям над ядерными объектами Украины.

Также государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства для создания соответствующих угроз суверенитету других государств. Все это - достаточные причин, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнерами.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20452) россия (95638) атомная энергетика (294)


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Топ комментарии
+10
Те що ввели санкції це правильно. Але вам не здається що це клоунада?
Чому рік назад не ввели? А може треба було ввести ще 9 років тому?
А то Україна вимагає санкції від ЄС а сама не дуже хоче їх вводити.
Ці санкції мали бути введені негайно в перший день війни
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05.02.2023 21:33
+7


Навіть зрадникам які на територї України на ті санкції плювати.
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05.02.2023 21:33
+6
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05.02.2023 21:48
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Навіть зрадникам які на територї України на ті санкції плювати.
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05.02.2023 21:33 Ответить
Те що ввели санкції це правильно. Але вам не здається що це клоунада?
Чому рік назад не ввели? А може треба було ввести ще 9 років тому?
А то Україна вимагає санкції від ЄС а сама не дуже хоче їх вводити.
Ці санкції мали бути введені негайно в перший день війни
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05.02.2023 21:33 Ответить
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05.02.2023 21:48 Ответить
рік учив, що значить "атомна галузь"
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05.02.2023 21:49 Ответить
Якби Захід ввів санкціі -- а то під час віини рашка 3 атомні станціі будує .
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05.02.2023 21:33 Ответить
Ого, ничего себе, а чего так рано, такое впечатление что русня какую то атомную станцию в Украине захватила, во даёт
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05.02.2023 21:35 Ответить
ще рік не минув і ось.
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05.02.2023 21:37 Ответить
"Україна ввела санкції проти атомної галузі Росії, - рєзніков&K°"
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05.02.2023 21:41 Ответить
Добре,але треба було починати з візового режиму та припинити "перестати стріляти у відповідь".
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05.02.2023 22:01 Ответить
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05.02.2023 22:09 Ответить
Які саме санкції, Боневтіку?
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06.02.2023 01:44 Ответить
 
 