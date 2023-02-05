Украина ввела санкции против атомной отрасли России, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 5 февраля в традиционном видеоформате.
Как информирует Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в официальном фейсбуке Зеленского.
Украинский президент отметил: "Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение по этой их отрасли. Смысл наших шагов также в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской агрессионной машины.
Россия – это единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов. Российские ракеты неоднократно следовали по траекториям над ядерными объектами Украины.
Также государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства для создания соответствующих угроз суверенитету других государств. Все это - достаточные причин, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнерами.
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Навіть зрадникам які на територї України на ті санкції плювати.
Чому рік назад не ввели? А може треба було ввести ще 9 років тому?
А то Україна вимагає санкції від ЄС а сама не дуже хоче їх вводити.
Ці санкції мали бути введені негайно в перший день війни