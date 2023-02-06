Розвантаження ліквідованих в Україні окупантів у татарстанському містечку Заїнськ: "Одиннадцать сегодня было в Заинск". ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване розвантаження ящиків з тілами ліквідованих в Україні окупантів в татарстанському місті Заїнськ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно сім ящиків, але водій розповідає, що у місто він сьогодні привіз 11 тіл.

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