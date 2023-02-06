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Розвантаження ліквідованих в Україні окупантів у татарстанському містечку Заїнськ: "Одиннадцать сегодня было в Заинск". ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване розвантаження ящиків з тілами ліквідованих в Україні окупантів в татарстанському місті Заїнськ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно сім ящиків, але водій розповідає, що у місто він сьогодні привіз 11 тіл

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два окупанти безуспішно намагаються уникнути удару бойового дрона ЗСУ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) Татарстан (38) знищення (7313)


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Топ коментарі
+86
Возить вам не перевозить, носить вам не переносить.
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06.02.2023 14:55
+50
Татари (казанські) замість гинути за свою незалежність та вбивати кацапню, гинуть безславно за кацапські інтереси. Кацапи навіть мову татарську звели нанівець.
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06.02.2023 15:02
+43
Хороших рускіх багато не буває.
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06.02.2023 14:57
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Возить вам не перевозить, носить вам не переносить.
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06.02.2023 14:55 Відповісти
АМЕН
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06.02.2023 14:59 Відповісти
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06.02.2023 15:12 Відповісти
****** Vсем Оркам.
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06.02.2023 15:33 Відповісти
Этим еще повезло.
А скоко еще гниет в полях.
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06.02.2023 15:30 Відповісти
Хороших рускіх багато не буває.
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06.02.2023 14:57 Відповісти
Русськi даже не подозревают хто их сношает.
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06.02.2023 15:35 Відповісти
це посилки рідним від вдячних Українців
там є квіти на коробках
а в середині мабудь хлібсіль
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06.02.2023 15:44 Відповісти
Стільки лісу, а доладньої труни зробити не можуть. Ліниві і косорукі.
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06.02.2023 14:58 Відповісти
Там в тому ящику скоріш за все запаяна цинкова труна , яку ніхто відкривати не буде. Можливо там і фаршу в середині не має на, а є якась бутафорія.
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06.02.2023 15:04 Відповісти
А як же їх сидячи ховатимуть....нда неувязочка...прідьотса імаму шось видумувать
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06.02.2023 15:08 Відповісти
Я вже цей мусульманський звичай поховань не чіпаю, бо бував в Азербайжані і на уралі(де живе багато татар і башкир).Те що нашкребли в півлітрову баночку не посадиш в білому савані.
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06.02.2023 15:17 Відповісти
Сидячи тільки тих, хто з собою привез унітаз. На нього і посадять.
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06.02.2023 17:05 Відповісти
кацап тільки з гівна може щось зліпити. Хоча заводів, техніки і технологій в них з часів срср дофіга лишилось на нашу голову
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06.02.2023 15:05 Відповісти
Давай, ребята, дружненько, раз-два взяли!
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06.02.2023 15:00 Відповісти
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06.02.2023 15:14 Відповісти
«Освабадітелі» повертаються з вахти
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06.02.2023 15:00 Відповісти
І усіх расіян усе влаштовує, і ні у кого не виникає сумнівів, мда 🤦🤦🤦🤦🤦
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06.02.2023 15:01 Відповісти
Виникнуть! то ілюзія, що у них невичерпний ресурс. Треба ще 300 тисяч російсько-фашистських агресорів перебити ,і тоді вони і за мир, і проти *****, і всі зорі зійдуться!....
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07.02.2023 07:24 Відповісти
"Заинскс илевен"...
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06.02.2023 15:01 Відповісти
Маловато будет.
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06.02.2023 15:01 Відповісти
на городок населением 40 тыщ 11 ящиков и это только за раз
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06.02.2023 15:11 Відповісти
Ну якщо 40 тищ то ще раз сто по 11 можна.
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06.02.2023 16:15 Відповісти
Татари (казанські) замість гинути за свою незалежність та вбивати кацапню, гинуть безславно за кацапські інтереси. Кацапи навіть мову татарську звели нанівець.
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06.02.2023 15:02 Відповісти
кацапи і є брудна татарва
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06.02.2023 15:06 Відповісти
Вони (татари) є повноцінною складввою кацапської орди, як і всі інші тварюки мордору.
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06.02.2023 15:06 Відповісти
ну так кацапы и есть потомки тартарской орды ... это раньше тартарией и называлось ..
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06.02.2023 17:16 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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06.02.2023 15:03 Відповісти
Вторая армия мира ,кули
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06.02.2023 15:05 Відповісти
бридка дика татарва
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06.02.2023 15:05 Відповісти
а сейчас в татарстане белые лады дают
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06.02.2023 15:10 Відповісти
лады подвезли
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06.02.2023 15:13 Відповісти
ага, крупновузлова зборка. залишилось колеса прикрутити і можна ганять.
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06.02.2023 15:28 Відповісти
а еще пару десятков заицев наши лисы доедают по лесопосадкам.
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06.02.2023 15:16 Відповісти
сходили. за унитазами ))
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06.02.2023 15:20 Відповісти
ще й в черзі відстояли
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06.02.2023 15:37 Відповісти
от нах їм у Татарстані якась Україна!? Хоть би хтось задав таке запитання
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06.02.2023 15:30 Відповісти
В один день у невелике місто з населенням у 40 тисяч привезли 11 знищених окупантів. Скільки всього ліквідованих окупантів у цей день розвезли по ерефії, якщо її населення складає 140 мільйонів?
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06.02.2023 15:35 Відповісти
Топ фраза -,,От ******** московские!,, аналогично звучит-,, От долбоёбы татарские!,,
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06.02.2023 15:45 Відповісти
Одна думка - МАЛО!!!
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06.02.2023 16:33 Відповісти
Упс не вийшло спасти атрєб'є з даунбасу
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06.02.2023 16:42 Відповісти
Домой в деревянном макинтоше. Х#йло доволен.
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06.02.2023 16:44 Відповісти
Торгівля з рашистською ордою має бути лише в такому вигляді!! Єкспорт м*яса з України в кацапію - в необмеженній кількості!!! Їжте, поки не подавитесь!!!
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06.02.2023 16:51 Відповісти
такое бывает .когда крыса возомнила себя Богом.а ее крысята властелинами мира
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06.02.2023 16:58 Відповісти
Це вони наших лисиць та вовків від целюліту рятують? Гуманно...
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06.02.2023 17:05 Відповісти
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06.02.2023 17:30 Відповісти
А сколько их по полям валяется? Я думаю на одного упакованного приходится штуки три распакованных по полям.
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06.02.2023 18:06 Відповісти
Хоч там і не 11 було, а 7, але все одно - так вам і треба, дебіли... Особливо вам, нацменшинам... Скоріше ви закінчитесь - скоріше здохне імперія.
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06.02.2023 18:45 Відповісти
,,Непроханний гість гірше татарина !"
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06.02.2023 19:03 Відповісти
Кадри бадьорять!
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06.02.2023 19:55 Відповісти
Здоров'я погібшим😛
Хорошего настроєні я родини і блізкім цсопшего😛🤠
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06.02.2023 20:07 Відповісти
Яка скотина такий і гроб
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06.02.2023 20:23 Відповісти
І це в якомусь *************** усть-*********** волості з населенням в 30 тищ особин... А що в великих містах робиться...
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06.02.2023 21:59 Відповісти
Татарстан обрав смоктати у маскви, тепер отримує посилки
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07.02.2023 04:58 Відповісти
доставай ісінгібаєва, наваєвался. вас сюди ніхто не звав, суки!
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07.02.2023 10:58 Відповісти
Деградація рашки навіть тут проглядається, з Афганістану хоча б в цинкових гробах возили, а тут зразу з залізного в дерев'яний вік проскочивши кам'яний.
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07.02.2023 10:59 Відповісти
 
 