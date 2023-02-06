Розвантаження ліквідованих в Україні окупантів у татарстанському містечку Заїнськ: "Одиннадцать сегодня было в Заинск". ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване розвантаження ящиків з тілами ліквідованих в Україні окупантів в татарстанському місті Заїнськ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно сім ящиків, але водій розповідає, що у місто він сьогодні привіз 11 тіл.
Топ коментарі
+86 Старый зольдат
показати весь коментар06.02.2023 14:55
+50 Tommy Lee
показати весь коментар06.02.2023 15:02
+43 Alex Dev #551606
показати весь коментар06.02.2023 14:57
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А скоко еще гниет в полях.
там є квіти на коробках
а в середині мабудь хлібсіль
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Хорошего настроєні я родини і блізкім цсопшего😛🤠