П’ятьох окупантів із 155-ї бригади морської піхоти армії РФ полонили українські бійці поблизу Вугледару. ВIДЕО

Поблизу Вугдедару українські воїни полонили п’ятьох окупантів із 155-ї бригади морської піхоти армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис обшуку та першого допиту бійці опублікували у соцмережах.

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