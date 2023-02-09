П’ятьох окупантів із 155-ї бригади морської піхоти армії РФ полонили українські бійці поблизу Вугледару. ВIДЕО
Поблизу Вугдедару українські воїни полонили п’ятьох окупантів із 155-ї бригади морської піхоти армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис обшуку та першого допиту бійці опублікували у соцмережах.
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«Тут, у «ДНР», ми не маємо командування. Виявилося, що ми не належимо до жодної військової частини. Ми не відмовники. 4 лютого приїхали військові з ДНР, у нас стріляли з автоматів, змушували віджиматися, сказали, що ми звідси живими не вийдемо. Військова поліція приїхала та побила нас», - поскаржилися окупанти.
Во-вторых я в 14 году жил Севасе я видел как реально переодетыми фсбшниками с красными повязками правого сектора мнимались видосики для рашинТВ что они диверсанты хотели делать теракт, а до этого изнасиловали кучу ДНровских мальчиков и девочек в красных трусиках. Меня самого задержали по постанове Аброськина, да, да замминистра Авакова который в свою очередь задерживал наших партизанов равликов. Типа я хотел взорвать столб электропередачи в Балаклаве. Короче такой уровень постановы рукожопым неподсилу.
А то что такие видео лучше не выкладывать для общего обозрения вы правы, это пища для скабеех и симонян
https://youtu.be/TPeGJIgq1TA https://youtu.be/TPeGJIgq1TA
Якщо їх брать в полон ,скоро будуть здаватись ротами.
Цитую слова цього ******
-У нас пріказ 300-х укропав в плєн нє брать.
Підсумок цього всього один, рашисти - не люди, горіти вам у пеклі ****** гандони 😡
сволота. сидить в гарному українському будинку...
чого приперлись зi cвоїх сраних азiопських є@єнєй?
приперлись трохи заробити, вбиваючи українцiв на українськiй землi?