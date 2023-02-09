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П’ятьох окупантів із 155-ї бригади морської піхоти армії РФ полонили українські бійці поблизу Вугледару. ВIДЕО

Поблизу Вугдедару українські воїни полонили п’ятьох окупантів із 155-ї бригади морської піхоти армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис обшуку та першого допиту бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "На машине свастика, за рулем укроп", - діти співають пісню у школі мистецтв російського Тамбова. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) полонені (2266) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+49
"іхвженема"
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09.02.2023 12:33
+42
а ты как себе морскую пехоту рашистов представлял? В бескозырках и тельниках? Так тельняшка на Расеи это униформа совкодрочеров, алкашей и дебилов..
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09.02.2023 12:45
+41
У якомусь дранті як німці під Сталінградом.
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09.02.2023 12:34
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Кстати в последние месяцы почти нет видео с пленными лугандонцами а раньше их кругом как тараканов было.
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09.02.2023 12:25 Відповісти
"іхвженема"
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09.02.2023 12:33 Відповісти
лугандонці посилають чмобікв на мясо на передову.Земляки російського міністра оборони Шойгу з Туви взагалі заявили про знущання..https://news.obozrevatel.com/tv/zhaloba-mp4.htm
«Тут, у «ДНР», ми не маємо командування. Виявилося, що ми не належимо до жодної військової частини. Ми не відмовники. 4 лютого приїхали військові з ДНР, у нас стріляли з автоматів, змушували віджиматися, сказали, що ми звідси живими не вийдемо. Військова поліція приїхала та побила нас», - поскаржилися окупанти.
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09.02.2023 12:34 Відповісти
Ось воно- справжнє братство народів бувшого СРСР.
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09.02.2023 21:16 Відповісти
Зараз їм Золкін лекції читає,думають ,що ті чорти зміняться...
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09.02.2023 15:34 Відповісти
Та їх уже останніх "добирають" в ОРДЛО, а на фронті наші - "добивають" Як прийшли сюди їх предки в 30-ті, так їх внуки і згинуть там!
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09.02.2023 16:49 Відповісти
Файно !
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09.02.2023 12:28 Відповісти
постанова паРашная .............ИПСО - 100% , потом будут скулить - ,, смотрите как Украинская армия обходится с нашими солдатами ,, , и будут крутить этот ролик на своих тв , вызывая ненависть и еще большее количество мобиков.
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09.02.2023 13:56 Відповісти
Да не, 95% что это не постановка. Во-первых вы слышали речь наших воинов их говірку рукожопые козломордые дегенераты не смогут подделать.
Во-вторых я в 14 году жил Севасе я видел как реально переодетыми фсбшниками с красными повязками правого сектора мнимались видосики для рашинТВ что они диверсанты хотели делать теракт, а до этого изнасиловали кучу ДНровских мальчиков и девочек в красных трусиках. Меня самого задержали по постанове Аброськина, да, да замминистра Авакова который в свою очередь задерживал наших партизанов равликов. Типа я хотел взорвать столб электропередачи в Балаклаве. Короче такой уровень постановы рукожопым неподсилу.
А то что такие видео лучше не выкладывать для общего обозрения вы правы, это пища для скабеех и симонян
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09.02.2023 18:22 Відповісти
Багато побачать і продовження. Любушкін, той, якого першого запитали, дає інтерв"ю у Золкіна:
https://youtu.be/TPeGJIgq1TA https://youtu.be/TPeGJIgq1TA

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09.02.2023 23:48 Відповісти
щелчек затвора звонкий и разговор короткий.......
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09.02.2023 12:28 Відповісти
Морпехи плять...
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09.02.2023 12:30 Відповісти
У якомусь дранті як німці під Сталінградом.
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09.02.2023 12:34 Відповісти
Да, "морпехи не сдаются", "черная смерть", пля
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09.02.2023 12:44 Відповісти
В море перды!
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09.02.2023 13:07 Відповісти
На пляшку всіх
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09.02.2023 12:33 Відповісти
Не треба. Це буде занадто "душевна, па-дамашнєму".
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09.02.2023 14:12 Відповісти
Якісь вони дуже налякані.
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09.02.2023 12:34 Відповісти
Так, а як ви думали? Тупі, дикі кацапсини людей побачили
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09.02.2023 13:44 Відповісти
Так це не морпехі то як бомжи якісь
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09.02.2023 12:35 Відповісти
а ты как себе морскую пехоту рашистов представлял? В бескозырках и тельниках? Так тельняшка на Расеи это униформа совкодрочеров, алкашей и дебилов..
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09.02.2023 12:45 Відповісти
хороооошенькая )))
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09.02.2023 15:39 Відповісти
Треба було їх вбити. Але заоади обміну на наших хлопців хай живуть... Поки що
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09.02.2023 12:37 Відповісти
не потрібно вбивати.Потрібно брать в полон, хто здається. Це мобілізовані , м'ясо для *****.
Якщо їх брать в полон ,скоро будуть здаватись ротами.
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09.02.2023 12:39 Відповісти
Бачив вчора відео з одним полоненим орком, говорив ,що українців вже в полон не беруть ,розстрілюють
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09.02.2023 12:45 Відповісти
Якщо це правда, за нами затримки не буде
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09.02.2023 12:47 Відповісти
Недавно було відео з околиць Соледару, так от на ньому лежать 9 українських полонених, розстріляних пострілом у голову, це зробили підери "вагнерівці" і недавно наші взяли в полон 300-го зека-ванергейта, то він здивувався, що йому зберегли життя.
Цитую слова цього ******

-У нас пріказ 300-х укропав в плєн нє брать.
Підсумок цього всього один, рашисти - не люди, горіти вам у пеклі ****** гандони 😡
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09.02.2023 13:33 Відповісти
вагнерівців взагалі не потрібно брати в полон. Мочити на місці. Вони не є комбатанти, і на них не розповсюджується женевська конвенція про поводження з військовополоненими. Це наші хлопці такі гуманні, що ще й медичну допомогу цим упирям надають, та живими залишають.
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09.02.2023 15:38 Відповісти
Чогось всі кацапи схожі на бомжів. 🤔
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09.02.2023 12:38 Відповісти
А чому чогось,вони всі такі і є...
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09.02.2023 15:38 Відповісти
У Золкина уже естъ интервю (2023-02-06) с тем Любушкиным
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09.02.2023 12:42 Відповісти
Дайте, будь ласка, посилання.
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09.02.2023 13:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TPeGJIgq1TA
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09.02.2023 17:07 Відповісти
Це той Золкін, що поплічники Щарія, чи ще якийсь з'явився на небосклоні?
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09.02.2023 18:24 Відповісти
Подивився посилання - він!!!!
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09.02.2023 18:26 Відповісти
Мясная пехота РФ ....
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09.02.2023 12:48 Відповісти
На відео їх - 6 .
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09.02.2023 12:55 Відповісти
один застрелився, не вберегли
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09.02.2023 13:06 Відповісти
COVID, сэр...
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09.02.2023 13:09 Відповісти
СЛАВА И РЕСПЕКТ ЗСУ!а ***** лозиной как типичную свинособаку...................*********** ****.................
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09.02.2023 12:57 Відповісти
підари москальські
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09.02.2023 13:02 Відповісти
Всі білі і пухнасті, ніхто навіть не стріляв?
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09.02.2023 13:04 Відповісти
Сподіваюсь далі пролунала черга і розмова обірвалась
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09.02.2023 13:04 Відповісти
им же сказали в плен не брать, тогда зачем ЗСУ их берет в плен ? менять их тоже не хотят
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09.02.2023 13:06 Відповісти
Це ж яку витримку потрібно мати нашим хлопцям щоб нерозстріляти орків без відеозьйомки!!
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09.02.2023 13:08 Відповісти
Тільки що дивився на Хартія 97 відео як наші Хаймарсами роздовбали колону 155 бригади кацапотварюк в лісополосі під Вугледаром. Можливо ці обдристані "морпєхі" є вижившими після вогняного смерчу.
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09.02.2023 13:38 Відповісти
Хтось облаштовував для сім'ї і дітей домівку, каміном радувався. А прилізла ця нечисть...
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09.02.2023 13:40 Відповісти
Морськая здихота, мля
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09.02.2023 14:23 Відповісти
Цей твір *Убей немца* написаний у 1942р. Еренбургом. Замість *немца* - *россянец*, що є дуже актуально тепер для кожного українця. *Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли россияне не люди. Отныне слово "россияне" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "россиянен" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного россиянина. твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя россиянина убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь россиянина, россиянин убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить россиянина пулей, убей россиянина штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей россиянина до боя. Если ты оставишь россиянина жить, россиянин повесит украинца и опозорит украинку. Если ты убил одного россиянина, убей другого - нет для нас ничего веселее россиянских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою россиянцев. Убей россиянца! - это просит старуха-мать. Убей россиянца! - это молит тебя дитя. Убей россиянца! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!* Слава ЗСУ!
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09.02.2023 14:43 Відповісти
Мабуть, матроси з крейсера мацква… ті хто не потонув!!!
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09.02.2023 15:24 Відповісти
здається, що полонені кацапи радіюсь свому полону. Сцяться правда, але раді, що виживуть.
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09.02.2023 15:32 Відповісти
mrazi kacapskie !!!!
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09.02.2023 16:22 Відповісти
Повезло сцикпіхоті! Відігріються,наїдяться в полоні! І живі здорові будуть!
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09.02.2023 21:57 Відповісти
.

сволота. сидить в гарному українському будинку...

чого приперлись зi cвоїх сраних азiопських є@єнєй?

приперлись трохи заробити, вбиваючи українцiв на українськiй землi?
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11.02.2023 15:53 Відповісти
 
 