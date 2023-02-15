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Новини Відео Війна
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Невдала спроба наступу російських окупантів. ВIДЕО

Артилеристи 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького зірвали спробу наступу групи російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рух окупантів був зафіксований за допомогою безпілотника. Ворожий загін рухався вздовж лісосмуги і артилеристи вразили його точними ударами. На записі видно, що кілька окупантів загинули, частина отримала поранення, решта - втекла.

"30-а ОМБР розносить орків, які після невдалого наступу накивали п’ятами", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойовий дрон знищує окупанта, що закутався у чорну поліетиленову плівку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) знищення (7322) 30 окрема механізована бригада (155)


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Топ коментарі
+20
таргани ******
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15.02.2023 09:43
+17
Кавиляй па-тіхонєчку. )
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15.02.2023 09:44
+16
Так старались.. але довелось відповзати
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15.02.2023 09:38
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Так старались.. але довелось відповзати
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15.02.2023 09:38 Відповісти
Деды так не воевали.
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15.02.2023 09:42 Відповісти
"Подъём, б***ь ! Вперёд в атаку н***й !"
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15.02.2023 09:54 Відповісти
"Вперьод, душара, хренли разльогся.!!!"
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15.02.2023 10:08 Відповісти
швидко навоювались...
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15.02.2023 09:43 Відповісти
таргани ******
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15.02.2023 09:43 Відповісти
Кавиляй па-тіхонєчку. )
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15.02.2023 09:44 Відповісти
чі почали після цього, вони собі задавати питання: КАКОГО ХЕРА Я ТУТ ЗАБЫЛ ?
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15.02.2023 09:45 Відповісти
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15.02.2023 09:47 Відповісти
"Брат Васька ухи просит"
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15.02.2023 10:38 Відповісти
А кацап завжди голодний. Вони вміють тільки жрати та срати. А ще грабувати, гвалтуватиґ. вбивати...
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15.02.2023 11:10 Відповісти
Щурі...
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15.02.2023 09:52 Відповісти
це підорозділи тільки на пляшках вміють сидіти, бійці ніякі
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15.02.2023 09:52 Відповісти
Дебіли
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15.02.2023 09:53 Відповісти
26 сек. там у повітрі вибухнуло? то щось спеціальне?
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15.02.2023 10:03 Відповісти
Так,снаряд який вибухає у повітрі,тим самим покриваючи більшу площу ураження,вроді німці нам це надавали
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15.02.2023 10:10 Відповісти
Йа-йа. Яволь! Натюрлих!
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15.02.2023 10:31 Відповісти
варшайнліх, камарад
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15.02.2023 10:40 Відповісти
снаряд влучив у крону дерева і там здетонував
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15.02.2023 11:16 Відповісти
получилось хорошо)
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15.02.2023 13:39 Відповісти
повзуть фашисти.. цікаво а за скікі часу до кремля доповзуть
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15.02.2023 10:07 Відповісти
Но на запад, на запад ползет батальон...(с))))))))
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15.02.2023 10:23 Відповісти
Жаль не добили в спины в конце. Есть же видео с беспилотника. ну кинь парочку еще из миномета
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15.02.2023 10:31 Відповісти
Там очень просилось ещё подарков в момент когда из окопов убегали.
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15.02.2023 14:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zqOxNBUMY30 РУССКИЕ ИДУТ ДОМОЙ: Всего ХО-РО-ШЕ-ГО !
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15.02.2023 10:38 Відповісти
Снайпери з досвідом навмисно не вбивають, а наносять важкі поранення. Такий 300 приносить ворогу набагато більші збитки. ніж швидко упокоєний 200. А якщо виходить інвалід, то ващє.
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15.02.2023 10:43 Відповісти
Да им плевать на 300х тяжелых. проще добить чем лечить. А легкие подлечатся и снова в бой. Те что будут самоварами отправятся на остров валаамам и не нужно тешить себя иллюзиями что они будут мулять око масквечям и *********...
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15.02.2023 11:08 Відповісти
В конце отрицательно наступает
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15.02.2023 10:55 Відповісти
На жаль мало. От би ще в кінці парочку снарядів кинули.
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15.02.2023 10:55 Відповісти
І молодааааяяяя не узнаааааєт какой у парня бил конєц!!! 😆
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15.02.2023 11:00 Відповісти
Як то по-кацапськи -- рєтіровалісь нє солоно хлєбавши !
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15.02.2023 11:02 Відповісти
так завжди з тими виродками, які чужої земельки захотіли віджати.
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15.02.2023 11:05 Відповісти
балалайки в одну сторону, а лапті в іншу. красівоє
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15.02.2023 11:06 Відповісти
Дуже вдала спроба! Давай ще раз!
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15.02.2023 11:24 Відповісти
Глядя на это, рука невольно тянется к тапку...
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15.02.2023 12:44 Відповісти
А так просилась добавка.
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15.02.2023 13:04 Відповісти
пару снарядов приняли и навоевались бомжи орковские
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15.02.2023 13:38 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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15.02.2023 18:37 Відповісти
 
 