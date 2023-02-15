Невдала спроба наступу російських окупантів. ВIДЕО

Артилеристи 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького зірвали спробу наступу групи російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рух окупантів був зафіксований за допомогою безпілотника. Ворожий загін рухався вздовж лісосмуги і артилеристи вразили його точними ударами. На записі видно, що кілька окупантів загинули, частина отримала поранення, решта - втекла.

"30-а ОМБР розносить орків, які після невдалого наступу накивали п’ятами", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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