УКР
У посольствах Великої Британії по всьому світу зіграли гімн України. ВIДЕО

У посольствах Великої Британії по всьому світу дипломати зіграли гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис такого флешмобу на підтримку українців опублікований в соцмережах на сторінці британського представництва в Україні.

"У цю жахливу річницю російського вторгнення мої колеги в британських посольствах по всьому світу зіграли український національний гімн, щоб продемонструвати свою підтримку України", - повідомила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Читайте також: Частину вулиці в Лондоні біля посольства РФ перейменують на Kyiv Road

Велика Британія (5740) посольство (958) Сіммонс Мелінда (114)
На сьогодні іменно Англія є вірною сестрою України. Країни Балтії, Польща, Німеччина. Разом до Перемоги. Україна понад усе
24.02.2023 10:37 Відповісти
Дякуємо, Британіє !!!
24.02.2023 10:44 Відповісти
Thank you very much!!!
24.02.2023 10:50 Відповісти
Дякуюююююю Вам.
24.02.2023 11:08 Відповісти
24.02.2023 11:18 Відповісти
👍
24.02.2023 12:44 Відповісти
Одні з тих в кому немає сумнівів, glory to great britain.
24.02.2023 11:25 Відповісти
рузге ******* ...оцени широту натуры своей парашки , которая откупается уже пельменями за 200 чмобика!
24.02.2023 14:00 Відповісти
А на рашке свое мясо просто под забором скидівают, без маршей?
25.02.2023 08:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1JJL2VUmAgk https://www.youtube.com/watch?v=1JJL2VUmAgk


Дети нашей коханной Украины!
24.02.2023 12:55 Відповісти
Thank you Britain.
24.02.2023 15:35 Відповісти
молодцы!
24.02.2023 15:46 Відповісти
Боже бережи Британію та Короля ! Дякуємо !
24.02.2023 20:38 Відповісти
 
 