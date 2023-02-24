У посольствах Великої Британії по всьому світу зіграли гімн України. ВIДЕО

У посольствах Великої Британії по всьому світу дипломати зіграли гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис такого флешмобу на підтримку українців опублікований в соцмережах на сторінці британського представництва в Україні.

"У цю жахливу річницю російського вторгнення мої колеги в британських посольствах по всьому світу зіграли український національний гімн, щоб продемонструвати свою підтримку України", - повідомила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

