В посольствах Великобритании по всему миру сыграли гимн Украины. ВИДЕО

В посольствах Великобритании по всему миру дипломаты сыграли гимн Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись такого флешмоба в поддержку украинцев опубликована в соцсетях на странице британского представительства в Украине.

"В эту ужасную годовщину российского вторжения мои коллеги в британских посольствах по всему миру сыграли украинский национальный гимн, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине", – сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Читайте также: Часть улицы в Лондоне возле посольства РФ переименуют в Kyiv Road

Великобритания (5091) посольство (1094) Симмонс Мелинда (103)
Топ комментарии
+12
Дякуємо, Британіє !!!
24.02.2023 10:44 Ответить
+11
На сьогодні іменно Англія є вірною сестрою України. Країни Балтії, Польща, Німеччина. Разом до Перемоги. Україна понад усе
24.02.2023 10:37 Ответить
+9
Thank you very much!!!
24.02.2023 10:50 Ответить
Дякуюююююю Вам.
24.02.2023 11:08 Ответить
24.02.2023 11:18 Ответить
👍
24.02.2023 12:44 Ответить
Одні з тих в кому немає сумнівів, glory to great britain.
24.02.2023 11:25 Ответить
рузге ******* ...оцени широту натуры своей парашки , которая откупается уже пельменями за 200 чмобика!
24.02.2023 14:00 Ответить
А на рашке свое мясо просто под забором скидівают, без маршей?
25.02.2023 08:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1JJL2VUmAgk https://www.youtube.com/watch?v=1JJL2VUmAgk


Дети нашей коханной Украины!
24.02.2023 12:55 Ответить
Thank you Britain.
24.02.2023 15:35 Ответить
молодцы!
24.02.2023 15:46 Ответить
Боже бережи Британію та Короля ! Дякуємо !
24.02.2023 20:38 Ответить
 
 