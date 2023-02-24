В посольствах Великобритании по всему миру сыграли гимн Украины. ВИДЕО
В посольствах Великобритании по всему миру дипломаты сыграли гимн Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись такого флешмоба в поддержку украинцев опубликована в соцсетях на странице британского представительства в Украине.
"В эту ужасную годовщину российского вторжения мои коллеги в британских посольствах по всему миру сыграли украинский национальный гимн, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине", – сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
