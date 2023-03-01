Воїн 72-ї ОМБр знищує двох окупантів у стрілецькому бою. ВIДЕО безпілотника

Український воїн із 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців знищив двох окупантів у стрілецькому бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українського бійця зафіксував безпілотник, за допомогою якого корегувалась атака на позиції окупантів.

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