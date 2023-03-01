Военный 72-й ОМБр уничтожает двух оккупантов в стрелковом бою. ВИДЕО беспилотника
Украинский военный из 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожил двух оккупантов в стрелковом бою.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинского бойца зафиксировала беспилотник, с помощью которого корректировалась атака на позиции оккупантов.
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Дай Боже цьому козаку здоров'я та довголіття!
ВОТ ТАК НУЖНО - коротко, аккуратно и хладнокровно !
Хлопці робіть "хаттабки" з ВОГ-17. (нахєр підривач викрутити, замість нього вкрутити УЗРГМ).
Легка, багато можна з собою взяти.
Молодець козак. Дай Бог здоров"ячка тобі та оператору дрону.
там хлопака розказує що таке хатабка і як її роблять, не все так просто виявляється
Я УБД з 1998 р. Про несовпадіння різьб і без тебе знаю, і знаю я к це зробити бистро.
И замечу сделал великолепно ! Без суеты, дерганий, лишней траты боеприпасов и контрастируя...
Я считаю, что из того, что видно на видео - все сделано достаточно оптимально !
Что касается "в полный рост" - это в данной ситуации могло иметь значение больше при условии угрозы с других мест..., которые он не мог контролировать... Но как видим - он управился .
можуть тривати не довше автоматної черги.
/Василь Кук/
давай про рівність в срср, про яку тобі розсказали бійці з бахмуту. чмоня неписемна)
що ти дупою крутиш, про срср розповіси, галіфешник?
на пальцах поясню, для телепнів:
10 коментаторів викупили кацабота, лише ти,"інтелектуал" з ним в бесіду вступив.
висновок: ти або тупиий, або кацапєд. або, скоріше, і те і інше.
ти, звісно, нічого не зрозумієш, тому
поплач, дуня, розскажи, яке ти розумне декілька раз. це тебе заспокоїть
бувай, чмоня
Памятаймо, що вони ОКУПАНТИ московії!!
Это ты видишь видео с верху и знаешь, кто и что...
А он подходя видел только края тел - вот в края и начал стрелять. Потом доработал, когда в поле зрения попало больше частей тела.
Всё он сделал правильно.
Или нужно было ждать когда кто то из них проявит инициативу и усложнит задачу ?!