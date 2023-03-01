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Новости Видео Война
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Военный 72-й ОМБр уничтожает двух оккупантов в стрелковом бою. ВИДЕО беспилотника

Украинский военный из 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожил двух оккупантов в стрелковом бою.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинского бойца зафиксировала беспилотник, с помощью которого корректировалась атака на позиции оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон сбрасывает гранату в окоп с шестью оккупантами. ВИДЕО

армия РФ (19578) уничтожение (7165) 72 отдельная механизированная бригада (243)


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Топ комментарии
+85
Дуже файно!
Дай Боже цьому козаку здоров'я та довголіття!
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01.03.2023 14:37
+72
КрасавчиК..... СУПЕР!
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01.03.2023 14:35
+47
Потрібно повністю знищити мразоту кацапську!
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01.03.2023 14:40
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КрасавчиК..... СУПЕР!
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01.03.2023 14:35 Ответить
Дуже файно!
Дай Боже цьому козаку здоров'я та довголіття!
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01.03.2023 14:37 Ответить
Та набоiв немеряно!
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01.03.2023 15:06 Ответить
На московитах, мабуть же, броники надіти. Тут кучністю треба брати, а не прицілюванням.
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01.03.2023 16:08 Ответить
Перепрошую, а ви експерт у веденні контактного бою?
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01.03.2023 16:37 Ответить
Ні, не експерт. Дякую за ввічливість.
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01.03.2023 19:10 Ответить
Я цьому не мав сумнiву. Дякую за вiчливу вiдповiдь.
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01.03.2023 20:39 Ответить
Интересно... А как это "не целясь" но "кучно"... ?
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01.03.2023 22:51 Ответить
Прицілювання, це коли Ви перед пострілом вишукуєте куди поцілити і намагаєтесь одним пострілом туди попасти, а кучно, це коли Ви сходу в потрібному напрямку випускаєте чергу і, з причини певного розсіювання куль автоматом, вони розсіюються по певній площі. В другому випадку більша вірогідність, що хоч одна куля попаде не в бронік, а рядом.
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01.03.2023 23:30 Ответить
Потрібно повністю знищити мразоту кацапську!
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01.03.2023 14:40 Ответить
Вот о чём я писал, когда на одном из видео а цензоре наш непонятно зачем всаживал весь рожок в лежащего кацапезла.

ВОТ ТАК НУЖНО - коротко, аккуратно и хладнокровно !
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01.03.2023 14:40 Ответить
Гранату на каців пожалкував.
Хлопці робіть "хаттабки" з ВОГ-17. (нахєр підривач викрутити, замість нього вкрутити УЗРГМ).
Легка, багато можна з собою взяти.
Молодець козак. Дай Бог здоров"ячка тобі та оператору дрону.
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01.03.2023 14:43 Ответить
диванний воїн, звання як мінімум штурмбанфюрер. Подивись канал на ютубі big tato
там хлопака розказує що таке хатабка і як її роблять, не все так просто виявляється
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01.03.2023 14:57 Ответить
Слухате воїнш... Не тобі шалопаю мене повчати.
Я УБД з 1998 р. Про несовпадіння різьб і без тебе знаю, і знаю я к це зробити бистро.
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01.03.2023 15:17 Ответить
Перехідник треба, а так чудова граната.
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01.03.2023 15:13 Ответить
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01.03.2023 15:15 Ответить
ЖИГУЛИ на горизонте. это видео нужно жене послать, любимый фильм.
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01.03.2023 14:43 Ответить
Так сказати зачатіє жігулєй
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01.03.2023 14:47 Ответить
зарождение фотки с шубой
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01.03.2023 15:00 Ответить
Скарєє-прєдпрадажная падгатовка.
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01.03.2023 15:01 Ответить
пачка пельменей. на всех самок дохлых кацапов жигулей не напасёшься
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01.03.2023 14:59 Ответить
два пельменя )) по пельменю каждой бабе. нефиг пачками разбрасываться, с пачками там напряжёнка )
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01.03.2023 15:04 Ответить
Черный мешок из под тельца и будет наградой. Очень полезная вешь в хозяйстве.
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01.03.2023 16:16 Ответить
Тільки так з тими виродками рашистськими !!!
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01.03.2023 14:48 Ответить
Опасно и глупо. Орки могли или гранату бросить или автомат из окопа высунуть и стрельнуть. Видимо в окопенеопытные мобики сидели
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01.03.2023 14:52 Ответить
Ты такой умный, с дивана всё понял, какая ситуация была и опасность.
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01.03.2023 15:43 Ответить
так вони зовсім не рухались, наче
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01.03.2023 15:53 Ответить
Теж помітив таке...просто лежали в ямі..Мо набухані чи обдовбані.Наче чекали поки здохнуть...Ото "ментальність" в кацапів-йдуть покірно на забій та чекають в ямі поки їх захерачать. Мерзенні покидьки.Щоб ви усі здохли!
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01.03.2023 22:17 Ответить
Він же не просто так йшов. Була інфа від коптера.
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01.03.2023 16:13 Ответить
Это война. На ней везде могут и выстрелить и кинуть... Он подошёл и сделал то что должен был.
И замечу сделал великолепно ! Без суеты, дерганий, лишней траты боеприпасов и контрастируя...
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01.03.2023 22:54 Ответить
Хлопец хладнокровный профи , не давал кацапне даже высунуться из окопа, а не то что стрелять в ответку . Храни тебя Ангел Хранитель, Воин!
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01.03.2023 14:54 Ответить
)) то есть ты предлагал подползать ? )))
Я считаю, что из того, что видно на видео - все сделано достаточно оптимально !
Что касается "в полный рост" - это в данной ситуации могло иметь значение больше при условии угрозы с других мест..., которые он не мог контролировать... Но как видим - он управился .
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01.03.2023 22:57 Ответить
Переговори з окупантами на твоїй землі
можуть тривати не довше автоматної черги.

/Василь Кук/
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01.03.2023 14:55 Ответить
Виправив самотужки історичну та демографічну помилку
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01.03.2023 14:56 Ответить
інтелектуал мухосранський)
давай про рівність в срср, про яку тобі розсказали бійці з бахмуту. чмоня неписемна)
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01.03.2023 16:47 Ответить
да, дегенерати за всіх говорять, бо за себе не в змозі відповісти.
що ти дупою крутиш, про срср розповіси, галіфешник?
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01.03.2023 16:55 Ответить
вчорашню жуйку лиши колегам по інтернату для особливих

на пальцах поясню, для телепнів:
10 коментаторів викупили кацабота, лише ти,"інтелектуал" з ним в бесіду вступив.
висновок: ти або тупиий, або кацапєд. або, скоріше, і те і інше.
ти, звісно, нічого не зрозумієш, тому
поплач, дуня, розскажи, яке ти розумне декілька раз. це тебе заспокоїть
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01.03.2023 17:09 Ответить
я ж кажу, інтелектище)
бувай, чмоня
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01.03.2023 17:16 Ответить
поплач маленьке, поплач
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01.03.2023 17:34 Ответить
не ной, маша. добили твоего папку, беги за дровами
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01.03.2023 15:39 Ответить
На відео чітко видно, що козак знищив, а потім, для певності, дознищив
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01.03.2023 15:39 Ответить
супер
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01.03.2023 15:56 Ответить
Одразу видно, де господар, а де просто москальське лайно налипло.
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01.03.2023 16:01 Ответить
Кари, оркам ***** в Україні, страшної кари!!
Памятаймо, що вони ОКУПАНТИ московії!!
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01.03.2023 18:14 Ответить
Слава славному українському Воїну ! Слава Україні !
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01.03.2023 19:59 Ответить
Я так по відео зрозумів що він косий з 8 мінімум пострілів то це транжира 2 постріли кого він там манекена стріляв? Це по перше, по друге у вас тут повна херня. Якщо я гну горба рік на два дивізіону та флотилію то це раб, а не бойові чи при бойовій обстановці . Короче вибачте,але їбут нас правителі худе проституток. Дай Боже вижити ***** правителям до 7го коліна. .....
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01.03.2023 21:35 Ответить
Я втомився слухати бредні
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01.03.2023 21:36 Ответить
Откуда тебе известно, что знал ОН о тех, кто там лежит ?! И что он видел ?!
Это ты видишь видео с верху и знаешь, кто и что...
А он подходя видел только края тел - вот в края и начал стрелять. Потом доработал, когда в поле зрения попало больше частей тела.
Всё он сделал правильно.
Или нужно было ждать когда кто то из них проявит инициативу и усложнит задачу ?!
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01.03.2023 23:02 Ответить
Схоже коптер кинув гранату оркав окоп, хлопець на відео довів до кінця, тільки так, якщо неможливо взяти в полон - добивати.
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01.03.2023 21:38 Ответить
Так і ще одне, під псевдонімом дитина, якщо Вам, навіть з великої букви щось не сподобалось, шукайте хам еле он. Евреям в Україні не вижити,а іудам тим паче.
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01.03.2023 21:39 Ответить
Не я так побратими поставлять крапку над Ііііі
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01.03.2023 21:40 Ответить
 
 