Военный 72-й ОМБр уничтожает двух оккупантов в стрелковом бою. ВИДЕО беспилотника

Украинский военный из 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожил двух оккупантов в стрелковом бою.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинского бойца зафиксировала беспилотник, с помощью которого корректировалась атака на позиции оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон сбрасывает гранату в окоп с шестью оккупантами. ВИДЕО