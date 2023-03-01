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Дрон сбрасывает гранату в окоп с шестью оккупантами. ВИДЕО

Оператор украинского дрона метко сбросил боеприпас на вражескую позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что в окопе в момент сброса находилось не менее шести оккупантов.

Смотрите: Тела ликвидированных оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО

армия РФ (19578) уничтожение (7165) дроны (4055)


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Топ комментарии
+45
Останнього здається не пускали в рукавичку
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01.03.2023 13:57
+40
Оператору дрона - респект. Так тримати!
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01.03.2023 13:55
+37
Страйк!!!
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01.03.2023 13:55
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Страйк!!!
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01.03.2023 13:55 Ответить
Оператору дрона - респект. Так тримати!
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01.03.2023 13:55 Ответить
Останнього здається не пускали в рукавичку
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01.03.2023 13:57 Ответить
І ніде від цього дрона не сховаєшся, не втечеш від нього та не зіб'єш з автомата
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01.03.2023 13:58 Ответить
Very nice!
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01.03.2023 13:58 Ответить
Кацап классно ножками дрыгает в такт музычке.
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01.03.2023 14:00 Ответить
Дохнуть суки як таргани ,а все одно лізуть і лізуть
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01.03.2023 14:00 Ответить
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01.03.2023 14:00 Ответить
ЩЕ 110 дохлих кацапів І ВЕСНУ ЗУСТРІЧАЕМО із 150 000 дохлих ОККУПАНТІВ
СЛАВА ЗСУ !!!! ‼️‼️‼️
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01.03.2023 14:03 Ответить
це 10 Афганістанів
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01.03.2023 14:15 Ответить
..ну то до 9 травня так і 200 Х 200 може вийти!! Щоб смердячим вже *безсмертиний полк* у Безсмертну армію перейменувати. І щоб вже не **діди воювали** а щоб..**сини та батьки воювали**... І щоб у кожну смердячу сімейку прийшо, що **героїчно загинув.....**...
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01.03.2023 18:20 Ответить
Говорять, що кацапи не вірять в ці цифри
МОЖЕ РОССІЙСЬКИМ ПАРТИЗАНАМ листівкі с дохлими ОРКАМИ у рефрежираторах распространяти у мацкві Пітері ?
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01.03.2023 18:34 Ответить
.. не будемо цю тему обговорювати. Як приклад ... підсумки ВОВ....!! Спочатку на незмінних за всі роки втрат Германії у кількості 8.5 міліонів... у СРСР спочатку 20 млн. було... Потім 26.... А зараз вже виявилось ,що біля 47 млн.!! А тут ще руснява тварина засекретила архіви ВОВ ще на 50 років...то ніхто цієї цифри так і не буде точно знати. Ви ж знаєте..що смердяча падаль ніколи людими не вважалася...То нащо їх і рахувати... П*ять міліонів туди... п*ять сюди...нормальна похибка для мразоти. То й цю точну цифру ми так і не будемо знати.
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01.03.2023 19:20 Ответить
Вчора тебе називають "весільним" дроном, а вже сьогодні похоронним
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01.03.2023 14:04 Ответить
100 rokiv nazad pid 4as Pershoi Svitovoi vpershe z litaka skynuly zvy4ainu granatu
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01.03.2023 14:08 Ответить
Перша світова закінчилась 105 років тому.
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01.03.2023 20:07 Ответить
Лагідна ладофікація
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01.03.2023 14:10 Ответить
Снайпер!
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01.03.2023 14:17 Ответить
Хлопці відправили кацапів прямо до пекла ,
супер 👍🏼👍🏼👍🏼👏🏽👏🏽👏🏽
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01.03.2023 14:23 Ответить
Автор заголовку - баран!
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01.03.2023 14:29 Ответить
"шесть негритят ..." ))
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01.03.2023 14:39 Ответить
наче, не влучив в окоп...
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01.03.2023 16:30 Ответить
Щури...
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01.03.2023 17:56 Ответить
У вас Птушкін ді-джей?
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01.03.2023 20:44 Ответить
Скільки гарних мертвих тарганів.
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01.03.2023 23:43 Ответить
 
 