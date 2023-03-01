Дрон сбрасывает гранату в окоп с шестью оккупантами. ВИДЕО

Оператор украинского дрона метко сбросил боеприпас на вражескую позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что в окопе в момент сброса находилось не менее шести оккупантов.

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