Дрон сбрасывает гранату в окоп с шестью оккупантами. ВИДЕО
Оператор украинского дрона метко сбросил боеприпас на вражескую позицию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что в окопе в момент сброса находилось не менее шести оккупантов.
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+45 Парадокс 18
показать весь комментарий01.03.2023 13:57 Ссылка
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показать весь комментарий01.03.2023 13:55 Ссылка
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СЛАВА ЗСУ !!!! ‼️‼️‼️
МОЖЕ РОССІЙСЬКИМ ПАРТИЗАНАМ листівкі с дохлими ОРКАМИ у рефрежираторах распространяти у мацкві Пітері ?
супер 👍🏼👍🏼👍🏼👏🏽👏🏽👏🏽