Дрон скидає гранату в окоп з шістьма окупантами. ВIДЕО

Оператор українського дрона влучно скинув боєприпас на ворожу позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що в окопі в момент скидання перебувало щонайменше шість окупантів.

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