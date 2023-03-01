Дрон скидає гранату в окоп з шістьма окупантами. ВIДЕО
Оператор українського дрона влучно скинув боєприпас на ворожу позицію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що в окопі в момент скидання перебувало щонайменше шість окупантів.
Топ коментарі
+45 Парадокс 18
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+40 Kucher
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+37 Serhiy Talatynnik
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СЛАВА ЗСУ !!!! ‼️‼️‼️
МОЖЕ РОССІЙСЬКИМ ПАРТИЗАНАМ листівкі с дохлими ОРКАМИ у рефрежираторах распространяти у мацкві Пітері ?
супер 👍🏼👍🏼👍🏼👏🏽👏🏽👏🏽