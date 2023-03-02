Росіяни обстрілюють Херсон забороненими касетними зарядами з "Ураганів", - поліція. ВIДЕО

Громадян закликають не наближатися до таких зарядів, оскільки вони можуть вибухнути будь-якої миті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Херсонщини.

"Днями поліцейські зафіксували обстріл Херсона касетними зарядами до реактивних систем залпового вогню "Ураган". Такі заряди дуже небезпечні й заборонені міжнародним законодавством", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці радять під час обстрілів перебувати в укриттях та не наближатися до тих зарядів, які не здетонували. Адже останні мають механізми самоліквідації й можуть вибухнути будь-якої миті.

"У разі виявлення касетних боєприпасів, снарядів, зарядів до РСЗО чи інших потенційно небезпечних предметів неодмінно повідомляйте про це поліцію або рятувальників. Не робіть необдуманих вчинків, пам’ятайте: ваше життя – найбільша цінність", - додали у поліції.

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