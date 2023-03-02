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Росіяни обстрілюють Херсон забороненими касетними зарядами з "Ураганів", - поліція. ВIДЕО

Громадян закликають не наближатися до таких зарядів, оскільки вони можуть вибухнути будь-якої миті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Херсонщини.

"Днями поліцейські зафіксували обстріл Херсона касетними зарядами до реактивних систем залпового вогню "Ураган". Такі заряди дуже небезпечні й заборонені міжнародним законодавством", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці радять під час обстрілів перебувати в укриттях та не наближатися до тих зарядів, які не здетонували. Адже останні мають механізми самоліквідації й можуть вибухнути будь-якої миті.

"У разі виявлення касетних боєприпасів, снарядів, зарядів до РСЗО чи інших потенційно небезпечних предметів неодмінно повідомляйте про це поліцію або рятувальників. Не робіть необдуманих вчинків, пам’ятайте: ваше життя – найбільша цінність", - додали у поліції.

Також читайте: Окупанти випустили по Херсонщині майже 500 снарядів з важкої артилерії та "Градів", - ОВА

Автор: 

обстріл (29006) Нацполіція (15261) Херсон (3418) касетні боєприпаси (127)


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Може воно і заборонено десь у світі, але... "Україна не підписала конвенцію, бо вважає касетні ********** законною зброєю" - з вікі. Питання до влади.
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02.03.2023 14:01 Відповісти
Згоден, москалі теж не підписали, як і Штати, Китай, Індія, Україна - тому не слід х. писати до Інтернету. ********** ж були на складах і в нас (зокрема й для градів та бомби для літаків), які благополучно відправили у повітря зі складами за допомогою парашівської агентури. Зараз, до речі, канючимо АТАКМСи, а ОТКи Ельбрус (мін. 300 км дальність) із непоганим українським програмним забезпеченням знищили у період Ющенка за секретарства в РНБО 5-ї порхавки. У той же час масово посписували і порізали Точки, ракети до яких ми мали понад 900 штук! Інспектували свинособаки, складали акти непридатності, як з Ельбрусом, а д-би з РНБО відмінусовували! А ще до того декілька сотень ХА-22-х разом із тушками, які москалі зараз модифікували і луплять по нас. ХТО ЗА ЦЕ ВІДПОВІСТЬ?
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02.03.2023 14:30 Відповісти
А нам такі ''цяцьки'' Европа не дає. І байдуже що кацапня такими лупить!
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02.03.2023 14:14 Відповісти
Європа у більшості своїй підписанти цієї конвенції. Читай мою примітку вище!
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02.03.2023 14:32 Відповісти
Оо, такі самі штуки я бачив у березні 2022р. на вулиці м. Київ, Святошино. Це район, наближений до Ірпіня. Тобто, таким нас обстрілювали з перших днів.
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02.03.2023 15:06 Відповісти
 
 