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Россияне обстреливают Херсон запрещенными кассетными зарядами из "Ураганов", - полиция. ВИДЕО

Граждан призывают не приближаться к таким зарядам, поскольку они могут взорваться в любой момент.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Херсона.

"На днях полицейские зафиксировали обстрел Херсона кассетными зарядами из реактивных систем залпового огня "Ураган". Такие заряды очень опасны и запрещены международным законодательством", - говорится в сообщении.

Правоохранители советуют во время обстрелов находиться в укрытиях и не приближаться к не сдетонированным зарядам. Ведь последние имеют механизмы самоликвидации и могут взорваться в любой момент.

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"В случае обнаружения кассетных боеприпасов, снарядов, зарядов из РСЗО или других потенциально опасных предметов непременно сообщайте об этом полиции или спасателям. Не совершайте необдуманных поступков, помните: ваша жизнь - самая большая ценность", - добавили в полиции.

Автор: 

обстрел (27652) Нацполиция (16546) Херсон (2872) кассетные боеприпасы (94)


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Може воно і заборонено десь у світі, але... "Україна не підписала конвенцію, бо вважає касетні ********** законною зброєю" - з вікі. Питання до влади.
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02.03.2023 14:01 Ответить
Згоден, москалі теж не підписали, як і Штати, Китай, Індія, Україна - тому не слід х. писати до Інтернету. ********** ж були на складах і в нас (зокрема й для градів та бомби для літаків), які благополучно відправили у повітря зі складами за допомогою парашівської агентури. Зараз, до речі, канючимо АТАКМСи, а ОТКи Ельбрус (мін. 300 км дальність) із непоганим українським програмним забезпеченням знищили у період Ющенка за секретарства в РНБО 5-ї порхавки. У той же час масово посписували і порізали Точки, ракети до яких ми мали понад 900 штук! Інспектували свинособаки, складали акти непридатності, як з Ельбрусом, а д-би з РНБО відмінусовували! А ще до того декілька сотень ХА-22-х разом із тушками, які москалі зараз модифікували і луплять по нас. ХТО ЗА ЦЕ ВІДПОВІСТЬ?
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02.03.2023 14:30 Ответить
А нам такі ''цяцьки'' Европа не дає. І байдуже що кацапня такими лупить!
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02.03.2023 14:14 Ответить
Європа у більшості своїй підписанти цієї конвенції. Читай мою примітку вище!
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02.03.2023 14:32 Ответить
Оо, такі самі штуки я бачив у березні 2022р. на вулиці м. Київ, Святошино. Це район, наближений до Ірпіня. Тобто, таким нас обстрілювали з перших днів.
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02.03.2023 15:06 Ответить
 
 