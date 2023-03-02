Россияне обстреливают Херсон запрещенными кассетными зарядами из "Ураганов", - полиция. ВИДЕО

Граждан призывают не приближаться к таким зарядам, поскольку они могут взорваться в любой момент.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Херсона.

"На днях полицейские зафиксировали обстрел Херсона кассетными зарядами из реактивных систем залпового огня "Ураган". Такие заряды очень опасны и запрещены международным законодательством", - говорится в сообщении.

Правоохранители советуют во время обстрелов находиться в укрытиях и не приближаться к не сдетонированным зарядам. Ведь последние имеют механизмы самоликвидации и могут взорваться в любой момент.

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"В случае обнаружения кассетных боеприпасов, снарядов, зарядов из РСЗО или других потенциально опасных предметов непременно сообщайте об этом полиции или спасателям. Не совершайте необдуманных поступков, помните: ваша жизнь - самая большая ценность", - добавили в полиции.