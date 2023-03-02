Мешканці Підмосков’я повідомляють про вибух біля Коломни. ВIДЕО
Ввечері 2 березня мешканці Московської області РФ чули звук вибуху біля міста Коломна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, що нещодавно у Підмосков'ї упав безпілотник поряд з об'єктом Газпрому.
Топ коментарі
+47 Серьога Харківський
показати весь коментар02.03.2023 22:32 Посилання
+36 18c49ed2
показати весь коментар02.03.2023 22:23 Посилання
+30 roman #444800
показати весь коментар02.03.2023 22:25 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ви там всі в цій петиції дебіли ?
Назви хоч одного судом визнаного корупціонера, який знову обійняв державну посаду !
Якщо хто не в курсі, то кацапи роблять, наприклад, танки на "Уралвагонзаводі".
Хоча, згідно вікі, на цьому заводі багато різних двигунів виготовляється, можливо деякі з них і у військовій техніці використовуються...
А можливо в тій коломні ще якась секретна в/ч є , або аеродром...
*Игроку под никнеймом "кРэМлЬ" приготовиться!*
это же вам не храбрые ополченцы БрНР, которые захватывают заложников. это другое...
*****, де саме?
У вас там куди не глянь СВАЛКА!
Але ніт. Героїв-**********, готових трахатися сексом хоч на фоні ядерних губів, серед кацапів не знайшлося - тільки вазгени, аслани і мухіди лупають яйцями по сідницях оркосамиць, поки орки на спецоперації.
- Оль, а скинь фоточку :3
(file downloading)
- Ааа, ***!!! Я столько не выпью!!! 😱
(але то у нормальних людей...)
(Отож бо. У нас готові до оргії на Щекавиці під ядерними ударами, а вони від бавовни повсиралися)