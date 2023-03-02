Мешканці Підмосков’я повідомляють про вибух біля Коломни. ВIДЕО

Ввечері 2 березня мешканці Московської області РФ чули звук вибуху біля міста Коломна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Підмосков’ї біля газорозподільної станції впав безпілотник, - росЗМІ. ФОТО





Нагадаємо, що нещодавно у Підмосков'ї упав безпілотник поряд з об'єктом Газпрому.

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