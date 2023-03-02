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Мешканці Підмосков’я повідомляють про вибух біля Коломни. ВIДЕО

Ввечері 2 березня мешканці Московської області РФ чули звук вибуху біля міста Коломна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мешканці Підмосков’я повідомляють про вибух біля Коломни 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Підмосков’ї біля газорозподільної станції впав безпілотник, - росЗМІ. ФОТО


Мешканці Підмосков’я повідомляють про вибух біля Коломни 02

Нагадаємо, що нещодавно у Підмосков'ї упав безпілотник поряд з об'єктом Газпрому.

Дивіться: Розміри нашої держави такі, що завжди знайдеться лазівка, якою може безпілотник пролетіти, - депутат Держдуми Картаполов. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4296) вибух (4507) Підмосков’я (43) росія (65883)


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Топ коментарі
+47
****** жалко людей.меня лично эти разборки между брянской народной республикой и агрессивной Белгородской уже звебали,напали теперь на не в чем не повинную Московскую губернию (((лишь бы Тульский эмират не вмешался,пора вводить наши войска для принуждению к миру ((
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02.03.2023 22:32
+36
Курение где попало - убивает.
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02.03.2023 22:23
+30
Знову брянська народна республіка бешкетує.
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02.03.2023 22:25
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Курение где попало - убивает.
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02.03.2023 22:23 Відповісти
пропогандист Красовський на на дачі бичок не потушив
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02.03.2023 22:37 Відповісти
Я думав він вже здох.
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03.03.2023 08:44 Відповісти
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади https://petition.president.gov.ua/petition/178836
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02.03.2023 22:24 Відповісти
Ти дебіл ?

Ви там всі в цій петиції дебіли ?

Назви хоч одного судом визнаного корупціонера, який знову обійняв державну посаду !
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02.03.2023 22:31 Відповісти
Якщо навчився створювати петиції, то мав би вміти робити активні посилання.
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03.03.2023 00:06 Відповісти
Радує що москальня вже до кожного шороху прислуховується, сподіваюсь це ще тільки квіточки ...
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02.03.2023 22:24 Відповісти
Та мені здається що скоро в Кремлі закричать "Царя падменили!" "Царь ненастаящий!" Приб"ють десяток "обезбашених" а решта прикидаться стане "демакратами"
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02.03.2023 22:47 Відповісти
Періодично слідкую за гіркіним, він уже місяців три як сумнівається в справжності царя, совпадение? Не думаю.
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02.03.2023 22:56 Відповісти
наївно думати, що гіркін хоче поміняти нинішнього царя на демократа..
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02.03.2023 23:48 Відповісти
Знову брянська народна республіка бешкетує.
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02.03.2023 22:25 Відповісти
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02.03.2023 22:33 Відповісти
Уральцы с московитами что-то не поделили.
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02.03.2023 22:34 Відповісти
брнр в топе...
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02.03.2023 23:08 Відповісти
Локотська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 республіка 2.0
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03.03.2023 03:58 Відповісти
Шахтарі донбасу продовжують знаходити у шахтах...
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02.03.2023 22:25 Відповісти
жду заяву буданова про стая дронов на 1000км по корректировке народного спутника за 600 000 000 (нет)
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02.03.2023 22:26 Відповісти
Говорят, террористы взорвали скрепную святыню - знаменитую коломенскую версту!
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02.03.2023 22:26 Відповісти
то карлик перднув у своєму бункері
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02.03.2023 22:27 Відповісти
Poxoze bojevyje gusi podleteli?
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02.03.2023 22:29 Відповісти
ni, ce jadrionnye snixiri zimnij sezon zakryvajut
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03.03.2023 00:13 Відповісти
бомбануло
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02.03.2023 22:30 Відповісти
Что то трєвожно лапотним смєрдам...
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02.03.2023 22:31 Відповісти
****** жалко людей.меня лично эти разборки между брянской народной республикой и агрессивной Белгородской уже звебали,напали теперь на не в чем не повинную Московскую губернию (((лишь бы Тульский эмират не вмешался,пора вводить наши войска для принуждению к миру ((
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02.03.2023 22:32 Відповісти
Глибокого занепокоєння досить
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02.03.2023 23:00 Відповісти
Де Ви там бачили людей?
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02.03.2023 23:33 Відповісти
👍👍👍
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03.03.2023 00:12 Відповісти
Це реліктове зучання від битви під Коломной, ще з тих часів коли Батий кацапів пи@див.
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02.03.2023 22:32 Відповісти
"мамулечка, нах нам эта коломна,...." (С)
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02.03.2023 22:35 Відповісти
Ну что рашисты, будете теперьспать и ушами шевелить прислушиваясь как каждому пердежу. Скоро еще и ДРГ под кроватью будете искать
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02.03.2023 22:35 Відповісти
А що там цікаве, в цій Коломні? Що там могло забавовнитися?
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02.03.2023 22:36 Відповісти
Вікіпедія: "Важнейшими предприятиями являются https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0) Конструкторское бюро машиностроения (КБМ), https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Коломенский тепловозостроительный завод ; имеются также заводы https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0) тяжёлого станкостроения"

Якщо хто не в курсі, то кацапи роблять, наприклад, танки на "Уралвагонзаводі".
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02.03.2023 22:46 Відповісти
Не погано. Сподіваюся, бавовна була успішною.
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02.03.2023 22:47 Відповісти
Тепловозобудування - теж непогано. Знищуємо логістичний потенціал ворога.

Хоча, згідно вікі, на цьому заводі багато різних двигунів виготовляється, можливо деякі з них і у військовій техніці використовуються...

А можливо в тій коломні ще якась секретна в/ч є , або аеродром...
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03.03.2023 08:03 Відповісти
ДРГ.))
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02.03.2023 22:37 Відповісти
Український безпілотник поцілив у цивільну інфраструктуру! можемо, коли хочемо
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02.03.2023 22:39 Відповісти
Нє унивайтє, пацани!
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02.03.2023 22:41 Відповісти
Коломна? Это там, где царь-пушка? Поосторожнее надо бы...
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02.03.2023 22:41 Відповісти
Это там где КБМ, разработавшее искандеры...
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02.03.2023 22:46 Відповісти
Это брянские партизаны уже до Коломны дошли, молодцы.
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02.03.2023 22:41 Відповісти
А цукор вже вигрузили по підвалах? Рекомедую оркам бдєть, бо багато солодкого дуже шкодить здовлячку
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02.03.2023 22:47 Відповісти
В Коломне производятся Искандеры если что. Так же там имеется Воинская часть 43556 ракетных войск и артиллерии. Думаю что бахает там где надо.
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02.03.2023 22:56 Відповісти
Ця "Воинская часть 43556 ракетных войск и артиллерии" готує операторiв на Герань\Шахед.
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02.03.2023 23:00 Відповісти
хлопок хлопочек. Все ближе к Кремлю.
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02.03.2023 23:03 Відповісти
Наше бавовнятко невгамовне)))

*Игроку под никнеймом "кРэМлЬ" приготовиться!*
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02.03.2023 23:06 Відповісти
Чего они суетятся? Неужели пытаются вспомнить - как думать? Напрасно. Царь ведь сказал: все идёт по плану
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02.03.2023 23:09 Відповісти
ну что вы панику сеете, это жители мацковии продолжают празновать масленницу.
это же вам не храбрые ополченцы БрНР, которые захватывают заложников. это другое...
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02.03.2023 23:09 Відповісти
Какие "взрывы",одичалые?На Московии взрывов нет,только "хлопки"!Так недолго и на бутылку присесть...)))
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02.03.2023 23:15 Відповісти
На останньому відео - "сначала бил взрив, где-то врайоне свалкі"...
*****, де саме?
У вас там куди не глянь СВАЛКА!
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02.03.2023 23:22 Відповісти
коломна проти рязані, а володимирська народна республика у союзі з вологодською та костромською проти масквабада. Треба з фронту знімати частини. Перемоги у нелегкій боротьбі всім !!!
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02.03.2023 23:41 Відповісти
Хлопок і задімлєніє. А Ольга, "прінімающая душ" сплутала вибух з лясканням мошонки Вазгена по власній дупі.
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02.03.2023 23:42 Відповісти
Теж відзначив цей комент окремо ))) кацапи там добряче обгидилися цеглою - жоден москаль чоловічої підлоги навіть не звернув увагу на інтригуючі обставини ольгиного допису 🥴 - "девушка дома одна, принимает душ, и тут хлопок, мальчики приезжайте, даме одной страшно... не написать ли в личку?.."
Але ніт. Героїв-**********, готових трахатися сексом хоч на фоні ядерних губів, серед кацапів не знайшлося - тільки вазгени, аслани і мухіди лупають яйцями по сідницях оркосамиць, поки орки на спецоперації.
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03.03.2023 00:50 Відповісти
Та там может и Ольга под центнер весом. Ну то что кацап выберет водку , а не эротическое знакомство , Вы правы
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03.03.2023 07:16 Відповісти
Теоретично можливий і такий варіант:
- Оль, а скинь фоточку :3
(file downloading)
- Ааа, ***!!! Я столько не выпью!!! 😱

(але то у нормальних людей...)
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03.03.2023 07:50 Відповісти
P.S.: або навпаки, не центнер, а 35 кг... "На фото Ольга сидела одновременно на диване и на героине..."
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03.03.2023 10:51 Відповісти
Пора завершувати війну. Москалі продули-починають бомбити коломну, брянськ, на черзі воронеж-готують народні маси до думки, що треба сідати за стіл переговорів.
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03.03.2023 00:08 Відповісти
Далі холопи з челобитною -"батюшка-царь, прекращай вайну"
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03.03.2023 00:11 Відповісти
Вчора бавовна біля Пітєра, сьогодні біля Маскви. ЗСУ продемонстрували кацапам що до кремля дістати не проблема.
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03.03.2023 00:37 Відповісти
да ниче не было . беспилотник наш сбили а свет от теплиц. расходимся
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03.03.2023 00:37 Відповісти
Мене наразі інтригує інше питання - ота Ольга, що "принимала душ, и тут хлопок... мальчики, приезжайте, даме страшно 🤗" - чи знайшовся хоч один москаль, який попри бавовну 💥🔥 поїхав до неї у Сєвєрноє, "утешить девушку... в душе́... и в ду́ше..."

(Отож бо. У нас готові до оргії на Щекавиці під ядерними ударами, а вони від бавовни повсиралися)
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03.03.2023 01:01 Відповісти
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03.03.2023 01:48 Відповісти
Які у них мерзенні назви усіх цих дярьовєнь.
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03.03.2023 01:50 Відповісти
масковія.
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03.03.2023 04:14 Відповісти
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03.03.2023 04:12 Відповісти
всё идет по плану... а военную форму можно купить в любом военторге....

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03.03.2023 06:56 Відповісти
Никого там нет Послышалось.
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03.03.2023 08:17 Відповісти
Ключевая фраза в переписке кацапов,по телевизору скажут шо это было.
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03.03.2023 10:13 Відповісти
слова, ласкающие слух - взрывы на кацапщине... побольше, почаще, посильнее и как можно ближе к маскве и в самой маскве... гори расия!
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03.03.2023 10:37 Відповісти
Бажаю кацапам 100 років громадянської війни!
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03.03.2023 12:29 Відповісти
 
 