75 квартир у новобудові на Софіївській Борщагівці примусово вилучили на підставі листа з Міноборони. ВIДЕО

Інвестори новобудов Софіївської Борщагівки, серед яких переселенці та сім’ї з дітьми, звернулися голови Головного управління розвідки Кирила Буданова з проханням розібратися у ситуації з вилученням їхніх квартир і виселенням мешканців на підставі листа з Міністерства оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет 5 каналу.

Мешканці та їхні адвокати вважають, що йдеться про оборудку.

Факт примусового виселення мешканців без відповідних документів приїхала зафіксувати поліція.

Справа стосується 75 квартир у ЖК. Представники забудовника теж здивовані діями Міноборони та не розуміють легітимності самого листа, підписати якого не мали жодних відповідних повноважень.

Як зазначається, наразі забудовник ініціював судові процеси щодо законності вилучення квартир.

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