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75 квартир у новобудові на Софіївській Борщагівці примусово вилучили на підставі листа з Міноборони. ВIДЕО

Інвестори новобудов Софіївської Борщагівки, серед яких переселенці та сім’ї з дітьми, звернулися голови Головного управління розвідки Кирила Буданова з проханням розібратися у ситуації з вилученням їхніх квартир і виселенням мешканців на підставі листа з Міністерства оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет 5 каналу.

Мешканці та їхні адвокати вважають, що йдеться про оборудку.

Факт примусового виселення мешканців без відповідних документів приїхала зафіксувати поліція.

Справа стосується 75 квартир у ЖК. Представники забудовника теж здивовані діями Міноборони та не розуміють легітимності самого листа, підписати якого не мали жодних відповідних повноважень.

Як зазначається, наразі забудовник ініціював судові процеси щодо законності вилучення квартир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради підтримав законопроєкт, що забороняє примусове виселення з житла

Автор: 

Буданов Кирило (494) виселення (26) квартира (301) Міноборони (7456)


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Топ коментарі
+20
Прийшла весна... прийшов час відбирати премії у військових та житло у цивільних.
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03.03.2023 14:17
+12
"Це ІПСО!"-верещить рєзніков.
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03.03.2023 14:22
+10
Таке собі чісто патріотічєскоє мародерство в тилу. Яєць по17 грн за штуку вже недостатньо.
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03.03.2023 14:24
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03.03.2023 14:14 Відповісти
Що, і там шукають ''яйка по 17"?
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03.03.2023 14:16 Відповісти
Це на заміну яєць. Треба ж харчуватись.
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03.03.2023 15:02 Відповісти
Прийшла весна... прийшов час відбирати премії у військових та житло у цивільних.
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03.03.2023 14:17 Відповісти
Мабуть МО знову агентiв кремля знайшло)
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03.03.2023 14:21 Відповісти
Навпаки це вказівка від Путлера, що люди їхали прямо у Польшу на ПМЖ.
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03.03.2023 16:38 Відповісти
"Це ІПСО!"-верещить рєзніков.
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03.03.2023 14:22 Відповісти
Представники забудовника теж здивовані діями Міноборони Джерело: https://censor.net/ua/v3403462

Згадайте, хто у нас міністром оборони і перестаньте дивуватись!
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03.03.2023 14:23 Відповісти
Таке собі чісто патріотічєскоє мародерство в тилу. Яєць по17 грн за штуку вже недостатньо.
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03.03.2023 14:24 Відповісти
Ето не беспредел. Ето очередная диверсия врага с целью подорвать украинское общество изнутри. Не зря в нормальных странах в военное положение мародеров, казнокрадов и подстрекателей расстреливают по закону военного времени
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03.03.2023 14:37 Відповісти
нет никакого общества, волчий закон и дикий капитализм.
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03.03.2023 14:46 Відповісти
Вот так и защищай страну. От врага защититься можно. А потом сам себя от бандитского государства не сможешь защититься.
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03.03.2023 14:42 Відповісти
Це не государство бандітскоє, а це рєзніков і його карєфани - бандіти.
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03.03.2023 15:09 Відповісти
А Баданов яких боком?
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03.03.2023 14:56 Відповісти
А на підставі листа Міносвіти теж можна примусово вилучити житло? Чи Мінмолоді і спорту? Чи тільки Міноборони? (при всій повазі до справжніх оборонців України).
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03.03.2023 15:06 Відповісти
вылкул тоже отжимает в кривом роге авто для своих титушек которые в 2014 году терроризировали Днепр атимайданом и избивали прохожих арматурами
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03.03.2023 15:12 Відповісти
Тепер це Цигикало добряче "відцигикають" на зоні...
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03.03.2023 15:14 Відповісти
яйця ковтнули? ну то вам їх тепер засунуть у горлянку
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03.03.2023 15:46 Відповісти
Оооо!!! То Рєзніков ще й квартири біженців віддимає.

Прибутковий бізнес для ЗЕлених ця війна.
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03.03.2023 16:21 Відповісти
Нові господарі квартир певно вже хабарі дали Резнікову!
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03.03.2023 16:36 Відповісти
вилучили в бахмуті а не софіївський борщагівці, там і до роботи ближче добиратися
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03.03.2023 16:49 Відповісти
ЯКА ГАНЬБА ! ПIД ЧАС ВIЙНИ НА ТАКЕ ДИВИТИСЬ ! НЕМА СЛІВ .....
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03.03.2023 18:14 Відповісти
Ну,если такая хрень в Киеве творится,то представьте что делается в Бахмуте-Часов Яре,Славянске и Краматорске...Там вообще никакого листа не треба...Заходи в любой понравившийся дом,квартиру и живи-пользуйся что хозяева оставили,бери что хочешь.Что военные собственно с прошлого лета и практикуют.Коммунизм блд... в чистом виде.
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03.03.2023 19:37 Відповісти
Какой то бред.... Изъятие у собственника на основании письма? И причём здесь Гур?
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03.03.2023 20:00 Відповісти
Яке ж ви стадо) Нікого не дивує що ніде не вказано ані адреси, ані назви ЖК, взагалі нічого. Я би теж повівся, але я з С.Борщагівки і такі події тут би тихо не пройшли) Тому, запевняю вас, це лютий вброс
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04.03.2023 10:08 Відповісти
Ярослав, як же не гарно так про людей казати. Цікаво стадо - це люди які постраждали від дій влади? Чи стадо ті люди які в шоці від цієї ситуації. Якщо ви не бачите, що відео знімають на ЖК Софія от Мартинова в його офісі, мабуть ви не володієте інформацією, но це не дає права вам так ставитись до людей. Я відкрию вам очі, це правда! І я знаю постраждалих, це дуже важка ситуація на цей час війни, коли люди з дітьми опиняться на вулиці. Вам всього найкращого і бути добрішими. Кожен з нас може попасти в подібну ситуацію.
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04.03.2023 17:12 Відповісти
Блін,цей 5 канал вже задрав з своїми провокаціями.Ще Шапокляк співала,що добрими справами прославиться не можна,але ж,всьому є межа.
Коли їх уже розженуть?Одні брехні,вкиди.Що за ідіот,цей редактор .Ради піару готовий такі нісенітниці верзти,що аж вуха закручуються.
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28.03.2023 01:22 Відповісти
Софіївська Борщагівка-який елітний район,що аж самі ГУРівці вирішили там заселитися.
А чому не Diamond Hill?
В Дарницькому районі чи на Печерську гірші квартири ?Чи Борщагівка ближче до центру?
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28.03.2023 01:29 Відповісти
 
 