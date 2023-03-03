75 квартир у новобудові на Софіївській Борщагівці примусово вилучили на підставі листа з Міноборони. ВIДЕО
Інвестори новобудов Софіївської Борщагівки, серед яких переселенці та сім’ї з дітьми, звернулися голови Головного управління розвідки Кирила Буданова з проханням розібратися у ситуації з вилученням їхніх квартир і виселенням мешканців на підставі листа з Міністерства оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет 5 каналу.
Мешканці та їхні адвокати вважають, що йдеться про оборудку.
Факт примусового виселення мешканців без відповідних документів приїхала зафіксувати поліція.
Справа стосується 75 квартир у ЖК. Представники забудовника теж здивовані діями Міноборони та не розуміють легітимності самого листа, підписати якого не мали жодних відповідних повноважень.
Як зазначається, наразі забудовник ініціював судові процеси щодо законності вилучення квартир.
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Прибутковий бізнес для ЗЕлених ця війна.
Коли їх уже розженуть?Одні брехні,вкиди.Що за ідіот,цей редактор .Ради піару готовий такі нісенітниці верзти,що аж вуха закручуються.
А чому не Diamond Hill?
В Дарницькому районі чи на Печерську гірші квартири ?Чи Борщагівка ближче до центру?