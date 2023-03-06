Зеленський про розстріл українського воїна окупантами: Ми знайдемо вбивць. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 376 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: "Слава Україні!" Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!" І ми знайдемо вбивць.

Завдяки нашій єдності, завдяки нашій рішучості, завдяки тому, що ми цінуємо всю Україну і кожного українця, ми точно знаємо результат цієї війни. Із перших днів війни знаємо. В Україні завжди звучатиме: "Слава Україні!" І мільйони завжди відповідатимуть: "Героям слава!" Завжди буде саме так. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя навіки дало волю для України.

Я дякую всім, хто зараз у бою за Україну! Дякую кожному і кожній, хто допомагає Україні! Вічна памʼять і шана всім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу! Вічна памʼять і шана всім українським героям різних часів, які мріяли й боролися за волю для України! Україна – переможе!, - сказав Зеленський.

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Як повідомлялося, у мережі з'явилися кадри того, як російські загарбники розстрілюють українського військового за фразу "Слава Україні". Де і коли було зняте відео - поки невідомо.

6 березня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав країнам - міжнародним партнерам України і колегам-омбудсманам відео із розстрілом полоненого українського військовослужбовця російськими загарбниками як приклад чергового воєнного злочину РФ.