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Новини Відео Війна
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Зеленський про розстріл українського воїна окупантами: Ми знайдемо вбивць. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 376 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: "Слава Україні!" Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!" І ми знайдемо вбивць.

Завдяки нашій єдності, завдяки нашій рішучості, завдяки тому, що ми цінуємо всю Україну і кожного українця, ми точно знаємо результат цієї війни. Із перших днів війни знаємо. В Україні завжди звучатиме: "Слава Україні!" І мільйони завжди відповідатимуть: "Героям слава!" Завжди буде саме так. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя навіки дало волю для України.

Я дякую всім, хто зараз у бою за Україну! Дякую кожному і кожній, хто допомагає Україні! Вічна памʼять і шана всім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу! Вічна памʼять і шана всім українським героям різних часів, які мріяли й боролися за волю для України! Україна – переможе!, - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти впритул розстріляли беззбройного українського воїна після слів "Слава Україні". ВIДЕО 21+

Як повідомлялося, у мережі з'явилися кадри того, як російські загарбники розстрілюють українського військового за фразу "Слава Україні". Де і коли було зняте відео - поки невідомо.

6 березня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав країнам - міжнародним партнерам України і колегам-омбудсманам відео із розстрілом полоненого українського військовослужбовця російськими загарбниками як приклад чергового воєнного злочину РФ.

Автор: 

Зеленський Володимир (24339)


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Топ коментарі
+96
Вбивць ЖУравля найшов? А тих хто розстрілював на Майдані? А тих хто винен в 100 000 смертей бо легко взяли південь? Чи останнє точно ні бо прийдеться вийти на самого себе?
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06.03.2023 22:34 Відповісти
+74
вбивці випадково не вагнерівці , яких ти відпустив ?
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06.03.2023 22:34 Відповісти
+70
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06.03.2023 22:59 Відповісти
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Шукай пильніше.
Але краще би ти ,,внимательно" в ЗСУ навчався.
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07.03.2023 16:15 Відповісти
Баканова уже нашел?
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07.03.2023 07:59 Відповісти
Дайте Зеле можливість попіаритися !
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07.03.2023 08:27 Відповісти
Роз"ясніть мені хто щось розуміє. Для чого цього хлопця поставили в кущі, через які він судячи по всьому нічого не бачить. До нього підійшли росіяни , як видно , він навіть не бачив звідки.
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07.03.2023 08:29 Відповісти
Невже ніхто не знає ім'я цього Героя?!
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07.03.2023 08:34 Відповісти
Знаєте,що саме паскудне?Президент розповідає про героїв,які боронять державу а його фракція ініціює законопрект який розширює списки УКЛОНІСТІВ.Пам'ятаєте розслідування ДБР в Одесі,де організували уклоністську схему з "моряками" де за кошти становились "моряками" та отримували право на виїзд?Так от там,серед учасників,фігурував такий собі васьков.Це не просто васьков,це зам.міністра інфраструктури,тоді - кубракова.Його відсторонили від роботи?А ху-ху ніхт-хо?Працює.Отака фігня "малята"!
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07.03.2023 09:14 Відповісти
хочу знати, чути, бачити, що кати які казнили українця, вже не дихають!
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07.03.2023 09:56 Відповісти
Приїжджай на Батьківщину, іди на фронт і впіймай убивць. Інакше - як ти "почуєш і побачиш" через Атлантику?
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07.03.2023 11:02 Відповісти
детуськін кацапнячий детсад.
ми тут, ідіоти, накосячили - приїзджай розрібай.....!
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07.03.2023 11:11 Відповісти
Тоді якого х-я приперся сюди? Мий піндосівські параші, заправляй неграм авто (лиш дивийся не розбавляй бензин), і не пи.ди. Розберемося без вас.
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07.03.2023 17:24 Відповісти
а Василям, Володям, Сергіям, Миколам, Сашкам, Русланам, Тарасам таке щастя - ховатися в бункері і жувати мівіну коли знищували Марік? - не впало...
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07.03.2023 10:56 Відповісти
Убивці сидять на Банковій, їх шукати не треба. Це ті, що розвалили перед війною Армію, оборонку, пропустили кацапів з Криму на материкову Україну, розкрадають Україну і щоденно "зливають" інформацію кацапам.
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07.03.2023 10:59 Відповісти
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