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Зеленський зустрівся із генсеком ООН Гутеррішем. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, який перебуває в Києві з візитом.

Про це глава держави повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати сьогодні в Києві - уже втретє від початку повномасштабної російської агресії - Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша та делегацію ООН", - йдеться в дописі президента.

Зеленський наголосив на важливості того, що саме в Києві триває обговорення того, я повернути мир, міжнародну безпеку та повну силу Статуту ООН.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до столиці України з офіційним візитом 8 березня. Це вже третій візит Гутерріша до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також читайте: Російське вторгнення в Україну спричинило наймасовіші порушення прав людини, - генсек ООН Гутерріш

Очікується, що головною темою переговорів генсека ООН та президента України Володимира Зеленського стане продовження "зернової угоди".

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) Гутерріш Антоніу (394)


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Дві ключові фрази - як повернути мир в Україну і як запобігти голоду у світі.
Насправді проблема для ООН тільки одна - щоби не вимерли найбідніші країни Африки
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08.03.2023 16:11 Відповісти
Гуттериш: Мы (ООН) хотим продолжения зернового соглашения.
Украина: Мы хотим в Совет Безопасности ООН вместо россии.
Договорились?
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08.03.2023 16:13 Відповісти
"Дякую всім жінкам які загинули за Україну"...Оце і є справжній зеленський.без телесуфльора.
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08.03.2023 16:20 Відповісти
Угу, завдяки цьому підарасу, вони й загинули(
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08.03.2023 16:38 Відповісти
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08.03.2023 17:19 Відповісти
ідіот. тупий як чурка обрізана
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09.03.2023 14:36 Відповісти
Британско-голландская нефтегазовая компания Шелл обнаружила в районе Славянска гигантские запасы природного газа на 4 триллиона кубических метров...
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08.03.2023 16:37 Відповісти
оон сіре віджила.. це дохла організація для прикритія скотобази расеі.вона нічого не рішае..
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09.03.2023 14:35 Відповісти
 
 