Зеленський зустрівся із генсеком ООН Гутеррішем. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, який перебуває в Києві з візитом.
Про це глава держави повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий вітати сьогодні в Києві - уже втретє від початку повномасштабної російської агресії - Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша та делегацію ООН", - йдеться в дописі президента.
Зеленський наголосив на важливості того, що саме в Києві триває обговорення того, я повернути мир, міжнародну безпеку та повну силу Статуту ООН.
Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до столиці України з офіційним візитом 8 березня. Це вже третій візит Гутерріша до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Очікується, що головною темою переговорів генсека ООН та президента України Володимира Зеленського стане продовження "зернової угоди".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Насправді проблема для ООН тільки одна - щоби не вимерли найбідніші країни Африки
Украина: Мы хотим в Совет Безопасности ООН вместо россии.
Договорились?