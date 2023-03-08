Зеленський зустрівся із генсеком ООН Гутеррішем. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, який перебуває в Києві з візитом.

Про це глава держави повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати сьогодні в Києві - уже втретє від початку повномасштабної російської агресії - Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша та делегацію ООН", - йдеться в дописі президента.

Зеленський наголосив на важливості того, що саме в Києві триває обговорення того, я повернути мир, міжнародну безпеку та повну силу Статуту ООН.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до столиці України з офіційним візитом 8 березня. Це вже третій візит Гутерріша до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Очікується, що головною темою переговорів генсека ООН та президента України Володимира Зеленського стане продовження "зернової угоди".