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Зеленский встретился с генсеком ООН Гутерришем. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с находящимся в Киеве с визитом генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать сегодня в Киеве - уже третий раз с начала полномасштабной российской агрессии - Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша и делегацию ООН", - говорится в сообщении президента.

Зеленский отметил важность того, что именно в Киеве продолжается обсуждение того, как вернуть мир, международную безопасность и полную силу Устава ООН.

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Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в столицу Украины с официальным визитом 8 марта. Это уже третий визит Гутерриша в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Ожидается, что главной темой переговоров генсека ООН и президента Украины Владимира Зеленского станет продление "зернового соглашения".

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) Гутерриш Антониу (340)


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Дві ключові фрази - як повернути мир в Україну і як запобігти голоду у світі.
Насправді проблема для ООН тільки одна - щоби не вимерли найбідніші країни Африки
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08.03.2023 16:11 Ответить
Гуттериш: Мы (ООН) хотим продолжения зернового соглашения.
Украина: Мы хотим в Совет Безопасности ООН вместо россии.
Договорились?
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08.03.2023 16:13 Ответить
"Дякую всім жінкам які загинули за Україну"...Оце і є справжній зеленський.без телесуфльора.
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08.03.2023 16:20 Ответить
Угу, завдяки цьому підарасу, вони й загинули(
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08.03.2023 16:38 Ответить
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08.03.2023 17:19 Ответить
ідіот. тупий як чурка обрізана
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09.03.2023 14:36 Ответить
Британско-голландская нефтегазовая компания Шелл обнаружила в районе Славянска гигантские запасы природного газа на 4 триллиона кубических метров...
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08.03.2023 16:37 Ответить
оон сіре віджила.. це дохла організація для прикритія скотобази расеі.вона нічого не рішае..
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09.03.2023 14:35 Ответить
 
 