Зеленский встретился с генсеком ООН Гутерришем. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с находящимся в Киеве с визитом генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать сегодня в Киеве - уже третий раз с начала полномасштабной российской агрессии - Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша и делегацию ООН", - говорится в сообщении президента.

Зеленский отметил важность того, что именно в Киеве продолжается обсуждение того, как вернуть мир, международную безопасность и полную силу Устава ООН.

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Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в столицу Украины с официальным визитом 8 марта. Это уже третий визит Гутерриша в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Ожидается, что главной темой переговоров генсека ООН и президента Украины Владимира Зеленского станет продление "зернового соглашения".