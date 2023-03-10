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Бойова робота артилерійського розрахунку ЗСУ. ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент бойової роботи артилерійського розрахунку української армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований постріл з гармати та коментарі бійців.

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Автор: 

бойові дії (4087) артилерія (801)


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10.03.2023 16:15 Відповісти
по кацапской скотобесонечести... Огонь!
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10.03.2023 16:17 Відповісти
105-мм гаубиця НАТО ?
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10.03.2023 17:20 Відповісти
Як смачно він сказав:" Полетіло по підарасам".
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10.03.2023 18:08 Відповісти
Якшо конкретно, то гамериканська або англійська.
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10.03.2023 19:49 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!!!
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10.03.2023 18:54 Відповісти
 
 