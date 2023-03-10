Бойова робота артилерійського розрахунку ЗСУ. ВIДЕО
У мережі опублікований фрагмент бойової роботи артилерійського розрахунку української армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований постріл з гармати та коментарі бійців.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар10.03.2023 16:15 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Линкин Парк #550871
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Vsevolod Marchenko #551075
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Игорь Матвеев #551288
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Володимир Горбатько #555706
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