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Боевая работа артиллерийского расчета ВСУ. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы артиллерийского расчета украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован выстрел из пушки и комментарии бойцов.

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Автор: 

боевые действия (4332) артиллерия (648)


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Повертайтесь всі живими справжні українські воїни та герої...
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10.03.2023 16:15 Ответить
по кацапской скотобесонечести... Огонь!
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10.03.2023 16:17 Ответить
105-мм гаубиця НАТО ?
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10.03.2023 17:20 Ответить
Як смачно він сказав:" Полетіло по підарасам".
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10.03.2023 18:08 Ответить
Якшо конкретно, то гамериканська або англійська.
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10.03.2023 19:49 Ответить
Смерть кацапам! Путлер капут!!!
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10.03.2023 18:54 Ответить
 
 