Боевая работа артиллерийского расчета ВСУ. ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент боевой работы артиллерийского расчета украинской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован выстрел из пушки и комментарии бойцов.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий10.03.2023 16:15 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Линкин Парк #550871
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Vsevolod Marchenko #551075
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