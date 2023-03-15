Дрон-камікадзе знищує російський комплекс візуального спостереження "Муром-М" на дамбі Каховської ГЕС. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Стугна" за допомогою дрона-камікадзе "Falcon Avanger" знищили російський комплекс візуального спостереження "Муром-М" на дамбі Каховської ГЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки дрона-камікадзе українські воїни опублікували у соцмережах.

"Муром-М" оснащений відеокамерою та тепловізором. Така штука дозволяє ворогу вести цілодобове дальнє спостереження: камера розпізнає людину на відстані 10 км. Тепловізор дає можливість побачити особу на 4 км, автомобіль - на 8 км. Окупанти розміщують такі комплекси уздовж всієї лінії фронту, що ускладнює Силам безпеки та оборони України здійснювати необхідні для деокупації наших територій дії", - йдеться у коментарі до відео.

