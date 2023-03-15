Дрон-камікадзе знищує російський комплекс візуального спостереження "Муром-М" на дамбі Каховської ГЕС. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Стугна" за допомогою дрона-камікадзе "Falcon Avanger" знищили російський комплекс візуального спостереження "Муром-М" на дамбі Каховської ГЕС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки дрона-камікадзе українські воїни опублікували у соцмережах.
"Муром-М" оснащений відеокамерою та тепловізором. Така штука дозволяє ворогу вести цілодобове дальнє спостереження: камера розпізнає людину на відстані 10 км. Тепловізор дає можливість побачити особу на 4 км, автомобіль - на 8 км. Окупанти розміщують такі комплекси уздовж всієї лінії фронту, що ускладнює Силам безпеки та оборони України здійснювати необхідні для деокупації наших територій дії", - йдеться у коментарі до відео.
Зэлэный_Змий
Віктор Телецький #552650
Зэлэный_Змий
така штука може вартувати від 100к доларів.
а дрон на відстані 1 см
а на ділі воно "працює" так само гівняно, як і все інше расєйське переліцоване з радянського лайно
тому давайте не будемо писати маячню що кацапи бовдури, як не як у них військовий бюджет дозволяє, розробляти-купляти у китайоз різні девайси
навіщо тоді наші хлопці на ці кацапські фуфлові камери цілодобового спостереження дорогі ракети ПТРК та дрони витрачають.
тут диванний недоексперт каже що то ***** кацапська.
проте ти маєшь інформацію, що той "розвідний" комплекс - не побачив дрона з вибухівкою!
людина, спроможна мислити, зробила б очевидний висновок - що називати той комплекс "розвідним" можна з великою натяжкою! відповідно він хєровий!
проте, схоже, не для такого дебіла як ти
той комплекс цілодобово веде спостереження за нашою лінією оборони і при виявленні руху живої сили чи транспорту туди насипає ворожа арта та рсзв.
це по суті наземний безпілотник.
все більше телепню нічого доказувати не буду.
те що піддалося не дуже фундаментальному перефарбовуванню - ще має якісь ТТХ, бо в совку дотримувалися більш меньшій якості в озброєнні через ризик бути розтріляними
яж глюк, щось кавкнуло.