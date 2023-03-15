УКР
Дрон-камікадзе знищує російський комплекс візуального спостереження "Муром-М" на дамбі Каховської ГЕС. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Стугна" за допомогою дрона-камікадзе "Falcon Avanger" знищили російський комплекс візуального спостереження "Муром-М" на дамбі Каховської ГЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки дрона-камікадзе українські воїни опублікували у соцмережах.

"Муром-М" оснащений відеокамерою та тепловізором. Така штука дозволяє ворогу вести цілодобове дальнє спостереження: камера розпізнає людину на відстані 10 км. Тепловізор дає можливість побачити особу на 4 км, автомобіль - на 8 км. Окупанти розміщують такі комплекси уздовж всієї лінії фронту, що ускладнює Силам безпеки та оборони України здійснювати необхідні для деокупації наших територій дії", - йдеться у коментарі до відео.

Каховка (125) гребля (23) знищення (8285) дрони (5660)
Топ коментарі
+13
"камера розпізнає людину на відстані 10 км."

а дрон на відстані 1 см
15.03.2023 13:32 Відповісти
+11
на камеру ???
така штука може вартувати від 100к доларів.
15.03.2023 14:25 Відповісти
+7
напевне розчищають місце для проведення операцій.
15.03.2023 13:33 Відповісти
На камеру дрона витрачати..
15.03.2023 13:31 Відповісти
напевне розчищають місце для проведення операцій.
15.03.2023 13:33 Відповісти
на камеру ???
така штука може вартувати від 100к доларів.
15.03.2023 14:25 Відповісти
"камера розпізнає людину на відстані 10 км."

а дрон на відстані 1 см
15.03.2023 13:32 Відповісти
гадаю, шо то заявлені характеристики того расєйського лайні від виробника!
а на ділі воно "працює" так само гівняно, як і все інше расєйське переліцоване з радянського лайно
15.03.2023 13:43 Відповісти
якщоб вона була така гівняна, то думаю ніхто б ПТРК чи дрони не витрачав, а відправив на завдання снайпера початківця.
тому давайте не будемо писати маячню що кацапи бовдури, як не як у них військовий бюджет дозволяє, розробляти-купляти у китайоз різні девайси
15.03.2023 14:28 Відповісти
тю, вам наочний факт показують, що те "супєр-пупєр обладнання", яке можно рознюхати людину за 4 кілометри, не побачило дрон з вибухівкою у себе під носом! а ви тут розказуєте казки
15.03.2023 14:33 Відповісти
так так, тобто система яка служить для розвідки мала збити дрон....будь-ласка не пишіть херні
15.03.2023 16:51 Відповісти
добре, ще раз, більш детально, для тупих - система розвідки мала побачити дрон, інакше це хєрова система розвідки
15.03.2023 17:06 Відповісти
важко щось доказувати тупій людині.
навіщо тоді наші хлопці на ці кацапські фуфлові камери цілодобового спостереження дорогі ракети ПТРК та дрони витрачають.
тут диванний недоексперт каже що то ***** кацапська.
15.03.2023 17:14 Відповісти
все вірно - тут деяким хочеться вірити , чи "робота" така..., що ворог простий , дурноватий та слабкий...- все не так- і відповідь на це велика кількість загиблих наших Героїв Воїнів....
15.03.2023 20:00 Відповісти
телепень! в тебе не має інформації, згядно якої той "розвідний" комплекс вирішили знищити!
проте ти маєшь інформацію, що той "розвідний" комплекс - не побачив дрона з вибухівкою!
людина, спроможна мислити, зробила б очевидний висновок - що називати той комплекс "розвідним" можна з великою натяжкою! відповідно він хєровий!
проте, схоже, не для такого дебіла як ти
16.03.2023 03:05 Відповісти
НЕ нужно кипятиться это уничтожили развед комплекс -- глаза которые уже наводят и арту и ракеты и все что годно .... Главное ослепить пидоров и мы на коне ... А в спорите непонятно о чем !!! Не нужно путать разведку и средства поражения
показати весь коментар
Ви або дурень, або тупий бот подоляка.
той комплекс цілодобово веде спостереження за нашою лінією оборони і при виявленні руху живої сили чи транспорту туди насипає ворожа арта та рсзв.
це по суті наземний безпілотник.
все більше телепню нічого доказувати не буду.
16.03.2023 14:26 Відповісти
"Нє надо називать російскую тєхніку говном. Когда она попадаєт в рукі украінцев, то сразу начінаєт отлічно работать. Тєхніка нє віновата, что єю управляют ідіоти" (С) Бабчєнко
15.03.2023 14:29 Відповісти
вся "російська" військова техніка - це перефарбована радянська!
те що піддалося не дуже фундаментальному перефарбовуванню - ще має якісь ТТХ, бо в совку дотримувалися більш меньшій якості в озброєнні через ризик бути розтріляними
16.03.2023 03:00 Відповісти
Кацапня зливає воду з Каховського водосховища в Чорне море і ЗАЕС залишиться без охолодження.
15.03.2023 13:34 Відповісти
Це проблема для всього людства
15.03.2023 13:56 Відповісти
Взагалі то резервуари охолодження ЗАЕС ізольовані від Каховського водосховища. Думаю, там лежать труби для поповнення і кінець тих труб на достатній глибині. ЗАЕС проектували за радянських часів і вона мала витримати навіть ядрьйоний удар. Там питання забезпечення водою навколишніх міст та селищ, бо рівень забору води для них може стати вищим за рівень водосховища.
16.03.2023 08:36 Відповісти
Аллё, чё с картинкой ?
15.03.2023 13:35 Відповісти
колихався собі тей жмуром-м під вітром...
яж глюк, щось кавкнуло.
15.03.2023 13:38 Відповісти
Хоч якась допомога від грузинів - камікадзе
15.03.2023 13:44 Відповісти
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!,
15.03.2023 14:29 Відповісти
Так це вони ніби-то кордон облаштовують...
15.03.2023 14:53 Відповісти
Вони Херсон у склад рашки включили, тому навіть за рашкіною версією там нема ніяких "кордонів".
15.03.2023 17:41 Відповісти
Прям на будівлі Каховської ГРЕС. Вправненько. Асси.
15.03.2023 21:45 Відповісти
гРес?
16.03.2023 05:12 Відповісти
 
 