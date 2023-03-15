Дрон-камикадзе уничтожает российский комплекс визуального наблюдения "Муром-М" на дамбе Каховской ГЭС. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Стугна" с помощью дрона-камикадзе "Falcon Avanger" уничтожили российский комплекс визуального наблюдения "Муром-М" на дамбе Каховской ГЭС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки дрона-камикадзе украинские военные опубликовали в соцсетях.
"Муром-М оснащен видеокамерой и тепловизором. Такая штука позволяет врагу вести круглосуточное дальнее наблюдение: камера распознает человека на расстоянии 10 км. Тепловизор дает возможность увидеть человека на 4 км, автомобиль - на 8 км. Оккупанты размещают такие комплексы вдоль всей линии фронта, что усложняет Силам безопасности и обороны Украины осуществлять необходимые для деоккупации наших территорий действия", - говорится в комментарии к видео.
така штука може вартувати від 100к доларів.
а дрон на відстані 1 см
а на ділі воно "працює" так само гівняно, як і все інше расєйське переліцоване з радянського лайно
тому давайте не будемо писати маячню що кацапи бовдури, як не як у них військовий бюджет дозволяє, розробляти-купляти у китайоз різні девайси
навіщо тоді наші хлопці на ці кацапські фуфлові камери цілодобового спостереження дорогі ракети ПТРК та дрони витрачають.
тут диванний недоексперт каже що то ***** кацапська.
проте ти маєшь інформацію, що той "розвідний" комплекс - не побачив дрона з вибухівкою!
людина, спроможна мислити, зробила б очевидний висновок - що називати той комплекс "розвідним" можна з великою натяжкою! відповідно він хєровий!
проте, схоже, не для такого дебіла як ти
той комплекс цілодобово веде спостереження за нашою лінією оборони і при виявленні руху живої сили чи транспорту туди насипає ворожа арта та рсзв.
це по суті наземний безпілотник.
все більше телепню нічого доказувати не буду.
те що піддалося не дуже фундаментальному перефарбовуванню - ще має якісь ТТХ, бо в совку дотримувалися більш меньшій якості в озброєнні через ризик бути розтріляними
яж глюк, щось кавкнуло.