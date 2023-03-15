Дрон-камикадзе уничтожает российский комплекс визуального наблюдения "Муром-М" на дамбе Каховской ГЭС. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Стугна" с помощью дрона-камикадзе "Falcon Avanger" уничтожили российский комплекс визуального наблюдения "Муром-М" на дамбе Каховской ГЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки дрона-камикадзе украинские военные опубликовали в соцсетях.

"Муром-М оснащен видеокамерой и тепловизором. Такая штука позволяет врагу вести круглосуточное дальнее наблюдение: камера распознает человека на расстоянии 10 км. Тепловизор дает возможность увидеть человека на 4 км, автомобиль - на 8 км. Оккупанты размещают такие комплексы вдоль всей линии фронта, что усложняет Силам безопасности и обороны Украины осуществлять необходимые для деоккупации наших территорий действия", - говорится в комментарии к видео.

