РУС
40 208 28

Дрон-камикадзе уничтожает российский комплекс визуального наблюдения "Муром-М" на дамбе Каховской ГЭС. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Стугна" с помощью дрона-камикадзе "Falcon Avanger" уничтожили российский комплекс визуального наблюдения "Муром-М" на дамбе Каховской ГЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки дрона-камикадзе украинские военные опубликовали в соцсетях.

"Муром-М оснащен видеокамерой и тепловизором. Такая штука позволяет врагу вести круглосуточное дальнее наблюдение: камера распознает человека на расстоянии 10 км. Тепловизор дает возможность увидеть человека на 4 км, автомобиль - на 8 км. Оккупанты размещают такие комплексы вдоль всей линии фронта, что усложняет Силам безопасности и обороны Украины осуществлять необходимые для деоккупации наших территорий действия", - говорится в комментарии к видео.

Каховка (95) плотина (23) уничтожение (7968) дроны (4759)
+13
"камера розпізнає людину на відстані 10 км."

а дрон на відстані 1 см
15.03.2023 13:32 Ответить
+11
на камеру ???
така штука може вартувати від 100к доларів.
15.03.2023 14:25 Ответить
+7
напевне розчищають місце для проведення операцій.
15.03.2023 13:33 Ответить
гадаю, шо то заявлені характеристики того расєйського лайні від виробника!
а на ділі воно "працює" так само гівняно, як і все інше расєйське переліцоване з радянського лайно
15.03.2023 13:43 Ответить
якщоб вона була така гівняна, то думаю ніхто б ПТРК чи дрони не витрачав, а відправив на завдання снайпера початківця.
тому давайте не будемо писати маячню що кацапи бовдури, як не як у них військовий бюджет дозволяє, розробляти-купляти у китайоз різні девайси
15.03.2023 14:28 Ответить
тю, вам наочний факт показують, що те "супєр-пупєр обладнання", яке можно рознюхати людину за 4 кілометри, не побачило дрон з вибухівкою у себе під носом! а ви тут розказуєте казки
15.03.2023 14:33 Ответить
так так, тобто система яка служить для розвідки мала збити дрон....будь-ласка не пишіть херні
15.03.2023 16:51 Ответить
добре, ще раз, більш детально, для тупих - система розвідки мала побачити дрон, інакше це хєрова система розвідки
15.03.2023 17:06 Ответить
важко щось доказувати тупій людині.
навіщо тоді наші хлопці на ці кацапські фуфлові камери цілодобового спостереження дорогі ракети ПТРК та дрони витрачають.
тут диванний недоексперт каже що то ***** кацапська.
15.03.2023 17:14 Ответить
все вірно - тут деяким хочеться вірити , чи "робота" така..., що ворог простий , дурноватий та слабкий...- все не так- і відповідь на це велика кількість загиблих наших Героїв Воїнів....
15.03.2023 20:00 Ответить
телепень! в тебе не має інформації, згядно якої той "розвідний" комплекс вирішили знищити!
проте ти маєшь інформацію, що той "розвідний" комплекс - не побачив дрона з вибухівкою!
людина, спроможна мислити, зробила б очевидний висновок - що називати той комплекс "розвідним" можна з великою натяжкою! відповідно він хєровий!
проте, схоже, не для такого дебіла як ти
16.03.2023 03:05 Ответить
НЕ нужно кипятиться это уничтожили развед комплекс -- глаза которые уже наводят и арту и ракеты и все что годно .... Главное ослепить пидоров и мы на коне ... А в спорите непонятно о чем !!! Не нужно путать разведку и средства поражения
16.03.2023 08:07 Ответить
Ви або дурень, або тупий бот подоляка.
той комплекс цілодобово веде спостереження за нашою лінією оборони і при виявленні руху живої сили чи транспорту туди насипає ворожа арта та рсзв.
це по суті наземний безпілотник.
все більше телепню нічого доказувати не буду.
16.03.2023 14:26 Ответить
"Нє надо називать російскую тєхніку говном. Когда она попадаєт в рукі украінцев, то сразу начінаєт отлічно работать. Тєхніка нє віновата, что єю управляют ідіоти" (С) Бабчєнко
15.03.2023 14:29 Ответить
вся "російська" військова техніка - це перефарбована радянська!
те що піддалося не дуже фундаментальному перефарбовуванню - ще має якісь ТТХ, бо в совку дотримувалися більш меньшій якості в озброєнні через ризик бути розтріляними
16.03.2023 03:00 Ответить
Кацапня зливає воду з Каховського водосховища в Чорне море і ЗАЕС залишиться без охолодження.
15.03.2023 13:34 Ответить
Це проблема для всього людства
15.03.2023 13:56 Ответить
Взагалі то резервуари охолодження ЗАЕС ізольовані від Каховського водосховища. Думаю, там лежать труби для поповнення і кінець тих труб на достатній глибині. ЗАЕС проектували за радянських часів і вона мала витримати навіть ядрьйоний удар. Там питання забезпечення водою навколишніх міст та селищ, бо рівень забору води для них може стати вищим за рівень водосховища.
16.03.2023 08:36 Ответить
Аллё, чё с картинкой ?
15.03.2023 13:35 Ответить
колихався собі тей жмуром-м під вітром...
яж глюк, щось кавкнуло.
15.03.2023 13:38 Ответить
Хоч якась допомога від грузинів - камікадзе
15.03.2023 13:44 Ответить
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!,
15.03.2023 14:29 Ответить
Так це вони ніби-то кордон облаштовують...
15.03.2023 14:53 Ответить
Вони Херсон у склад рашки включили, тому навіть за рашкіною версією там нема ніяких "кордонів".
15.03.2023 17:41 Ответить
Прям на будівлі Каховської ГРЕС. Вправненько. Асси.
15.03.2023 21:45 Ответить
гРес?
16.03.2023 05:12 Ответить
 
 