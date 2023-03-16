Знищення російської БМП-2 зі "Стугни". ВIДЕО
Українські воїни знищили російський БМП-2 із ПТРК "Стугна" українського виробництва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+25 Ярослав Кийко
показати весь коментар16.03.2023 16:41 Відповісти Посилання
+17 Яр Холодний
показати весь коментар16.03.2023 16:57 Відповісти Посилання
+17 Nick Nemo
показати весь коментар16.03.2023 17:02 Відповісти Посилання
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Если данные ТТХ что в открытом доступе для Стугн верны и ее максимальная скорость 200 м/с, то дистанция примерно 3,8 км(±100м). Интересно то что используют теплак, который судя по тем же открытым источникам, эффективно можно использовать только на дистанциях до 3 км.
Ще, зверніть увагу на початкову засвітку мети від ракети, після пуску - оператор практично втратив мету з поля зору, поки ракета не відлетіла на пристойну відстань. З дідками Milan або TOW такого немає.
Можна додати ще родову ваду всіх ПТРК радянської чи пострадянської школи - політ по спіралі. Начебто цілишся в ціль, і потрапити можна, але поразка критичних вузлів зовсім не гарантована. Просунуті ПТРК можуть потрапити у бронетехніку а й у конкретне місце на бронетехніці. Той самий ізраїльський Спайк, наприклад.
Стугна дуже придатний комплекс 3-го покоління. Але його можна доопрацювати і краще.
По поводу поражения бронетехники сверху ударным ядром с пролетной траектории - по технологической реализуемости это у кацапов навроде проекта подводного авианосца
бахнула так, будто там склад С4.