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Знищення російської БМП-2 зі "Стугни". ВIДЕО

Українські воїни знищили російський БМП-2 із ПТРК "Стугна" українського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожих кулеметників із ПТРК "Стугна-П" українського виробництва. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7696) Стугна (83) БМП (417)


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Топ коментарі
+25
Прийшла весна, "Стугна" - красна
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16.03.2023 16:41 Відповісти
+17
Гарно! Видно - БМП ранніх випусків Там кормові люки десантного відділення - паливні баки Туди і "втулили" Он як клубок вогню бурхнув Десант якщо сидів - то гарно "зігрівся"!
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16.03.2023 16:57 Відповісти
+17
А в это время дед рассказывал, как он посадил репку...
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16.03.2023 17:02 Відповісти
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Прийшла весна, "Стугна" - красна
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16.03.2023 16:41 Відповісти
Красивое барбекю
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16.03.2023 18:26 Відповісти
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16.03.2023 16:42 Відповісти
От так от! Плеять!
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16.03.2023 16:52 Відповісти
судя по времени полета ракеты, расстояние наслабое
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16.03.2023 16:55 Відповісти
19,90 секунды.
Если данные ТТХ что в открытом доступе для Стугн верны и ее максимальная скорость 200 м/с, то дистанция примерно 3,8 км(±100м). Интересно то что используют теплак, который судя по тем же открытым источникам, эффективно можно использовать только на дистанциях до 3 км.
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16.03.2023 21:44 Відповісти
это военная тайна. Главное - результат
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16.03.2023 22:33 Відповісти
Гарно! Видно - БМП ранніх випусків Там кормові люки десантного відділення - паливні баки Туди і "втулили" Он як клубок вогню бурхнув Десант якщо сидів - то гарно "зігрівся"!
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16.03.2023 16:57 Відповісти
горючка наче так не детонує, певно бк кацапи везли
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16.03.2023 17:05 Відповісти
Може й так Але клубки вогню характерні для вибуху рідкої горючої речовини
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16.03.2023 17:30 Відповісти
А в это время дед рассказывал, как он посадил репку...
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16.03.2023 17:02 Відповісти
А потом Репка откинулся и зарезал деда в его собственном бункере.
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16.03.2023 17:09 Відповісти
Зато от чистого сердца...
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16.03.2023 17:23 Відповісти
Весна, пташки, свіжа травка, русозвірі згорають у променях солнця без остатку.
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16.03.2023 17:25 Відповісти
Більше 4 км.
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16.03.2023 17:47 Відповісти
3,8 км(±100м).
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16.03.2023 22:09 Відповісти
Швидкість ракети 200-220м/с, ракета летіла близько 20 сек.
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17.03.2023 08:52 Відповісти
РоZZийский БМП-2 денацификацию закончил.
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16.03.2023 18:06 Відповісти
tobto samo-денацификацию ...
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17.03.2023 21:30 Відповісти
Якщо само-, то демілітаризацію.
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18.03.2023 18:39 Відповісти
В котре дивуюсь українським контрукторам та виробникам - Стугна неймовірна. Щеб їх у 21 році штук з 2000 та б/к до них заказало міністерство яєць наскіки легше було хлопцям вижигати рашистів.
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16.03.2023 18:15 Відповісти
Чи не неймовірна, але цілком собі нормальний комплекс, один серед багатьох. Зі своїми плюсами та мінусами. Так, бронепробивність на рівні або навіть вище за конкурентів. Але чому, наприклад, зовсім не використовують режим атаки з пікірування? Ніде не бачив, щоб так використовували. А начебто можна так її запрограмувати, якщо не лають відкриті джерела. Той самий TOW-2В має режим OTA, поразка ударними ядрами в дах танка з прогонової траєкторії.
Ще, зверніть увагу на початкову засвітку мети від ракети, після пуску - оператор практично втратив мету з поля зору, поки ракета не відлетіла на пристойну відстань. З дідками Milan або TOW такого немає.
Можна додати ще родову ваду всіх ПТРК радянської чи пострадянської школи - політ по спіралі. Начебто цілишся в ціль, і потрапити можна, але поразка критичних вузлів зовсім не гарантована. Просунуті ПТРК можуть потрапити у бронетехніку а й у конкретне місце на бронетехніці. Той самий ізраїльський Спайк, наприклад.
Стугна дуже придатний комплекс 3-го покоління. Але його можна доопрацювати і краще.
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16.03.2023 22:10 Відповісти
с пикирования - это к Джавелину и Спайк. Кацапы имеют захваченные Джавелины уже много лет и до сих пор ничего подобного создать не смогли, ибо нет технологий, нет элементной базы, нет мозгов. Из Стингера Иглу они сделали, и неплохо, но сейчас не 80-е. Хотя ходят слухи, что для Корнета есть ракеты fire-and-forget, может, испытывают. Танк Армата и истребитель СУ-57 кацапы уже тоже долго испытывают.
По поводу поражения бронетехники сверху ударным ядром с пролетной траектории - по технологической реализуемости это у кацапов навроде проекта подводного авианосца
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16.03.2023 22:53 Відповісти
пишуть що політ по спіралі це конструкторське рішення - противнику важче збити ракету
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17.03.2023 11:42 Відповісти
Складається враження, що Стугною пуляють з дрона.
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16.03.2023 19:00 Відповісти
боеприпасы что ли перевозила.
бахнула так, будто там склад С4.
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16.03.2023 21:31 Відповісти
Та ні. Можливо каністри підвозила + дверцята-баки (див. коментар Яр Холодний).
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18.03.2023 18:45 Відповісти
цікаво де це оператори сиділи так високо ??
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17.03.2023 11:43 Відповісти
 
 