Уничтожение российской БМП-2 из "Стугны". ВИДЕО
Украинские воины уничтожили российский БМП-2 из ПТРК "Стугна" украинского производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
Если данные ТТХ что в открытом доступе для Стугн верны и ее максимальная скорость 200 м/с, то дистанция примерно 3,8 км(±100м). Интересно то что используют теплак, который судя по тем же открытым источникам, эффективно можно использовать только на дистанциях до 3 км.
Ще, зверніть увагу на початкову засвітку мети від ракети, після пуску - оператор практично втратив мету з поля зору, поки ракета не відлетіла на пристойну відстань. З дідками Milan або TOW такого немає.
Можна додати ще родову ваду всіх ПТРК радянської чи пострадянської школи - політ по спіралі. Начебто цілишся в ціль, і потрапити можна, але поразка критичних вузлів зовсім не гарантована. Просунуті ПТРК можуть потрапити у бронетехніку а й у конкретне місце на бронетехніці. Той самий ізраїльський Спайк, наприклад.
Стугна дуже придатний комплекс 3-го покоління. Але його можна доопрацювати і краще.
По поводу поражения бронетехники сверху ударным ядром с пролетной траектории - по технологической реализуемости это у кацапов навроде проекта подводного авианосца
бахнула так, будто там склад С4.