Українські бійці знищили російський танк Т-90 "Прорив". ВIДЕО
Українські воїни спецпідрозділу Code 9.2 разом з нацгвардійцями знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожа бронемашина була знищена кумулятивними боєприпасами скинутими з дрона. Відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.
"Бійці спецпідрозділу Code 9.2. та нацгвардійці з бригади №3027 вислідили та знищили гордість оркопрому танк Т-90 "Прорив", - йдеться у дописі до відео.
Топ коментарі
+62 No Name #537695
показати весь коментар17.03.2023 15:23 Відповісти Посилання
+36 Athelstan from Winchester
показати весь коментар17.03.2023 15:26 Відповісти Посилання
+29 Яр Холодний
показати весь коментар17.03.2023 15:39 Відповісти Посилання
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Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російсько-української війни, що триває з 2014 року , українська сторона використовує РКГ-3 та її модифікацію РКГ-1600 як ********** для ураження противника з дрона https://uk.wikipedia.org/wiki/R18 R18 .
Телепортировались прямо к кабзону.
от би залендлізити...
маразматик так просто ласты не склеит.
если реально захочет, очень многих с собой может прихватить.
не надо недооценивать маразматика в бункере.
до сих пор же не отдались на поталу.
но с такой ядовитой крысой как эта не проканают варианты как с Саддамом или с Каддафи.
1й ядерный арсенал в мире - это вам не хухры мухры.
надо искать в его окружении тех кто все еще сохранил толику адекватности. с ними и работать.
Кротов то у Вашингтона в кремле предостаточно. Наверняка есть и те кто имеет доступ к телу.
В позднем совке уже мало кто верил в прогнившую идеологию. Особенно партийные чинуши и верховные кгбисты, на закате совка вывозившие "золото партии" самолетами из разоренной страны. Населению уже не так легко было впарить легенду о мировом империализме. Да и было живо поколение которое видело большую войну. Там даже не заикались о Рейне-ЛаМанше за три дня и уж тем более о радиоактивных пеплах.
Нынешним рашистам хорошо за 20 лет промыли мозги. Вы когда нибудь общались с упоротым рашистом? Это просто дичь, они безнадежны. Но промыли им мозги, похоже, только с одной целью - одурманить так чтоб они не особо думали как их обворовывают их же бонзы. И чтоб эти дураки все свое недовольство обращали на внешних врагов. А враг то внутри, сидит себе и сосет с них кровь. Безмерно обогащаясь на этих лохах. Путиноиды так просто не уйдут - без большого кровопролития их не оторвать. Сами они не отстанут, а ради призрачной возможности еще порулить таким покорным стадом, они на многое пойдут. На очень многое. К сожалению, события последнего времени, все больше сужают окно относительно малокровных возможностей.
Но видно дали приказ пилить ролики., обучить орков.
Кстати КАЗ Арена не защитил бы танк при такой атаке, как в этой новости