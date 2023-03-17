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Українські бійці знищили російський танк Т-90 "Прорив". ВIДЕО

Українські воїни спецпідрозділу Code 9.2 разом з нацгвардійцями знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожа бронемашина була знищена кумулятивними боєприпасами скинутими з дрона. Відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Бійці спецпідрозділу Code 9.2. та нацгвардійці з бригади №3027 вислідили та знищили гордість оркопрому танк Т-90 "Прорив", - йдеться у дописі до відео.

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Автор: 

спецпризначенці (221) танк (2094) знищення (7696) Національна гвардія (1590)


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Топ коментарі
+62
Москалі коли вигадали цю назву, навіть не зрозуміли, що Прорив буде всередині танку
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17.03.2023 15:23 Відповісти
+36
Оца так й...ло! Сподіваюсь, екіпаж був присутній на місцях і не пропустив вогняне шоу
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17.03.2023 15:26 Відповісти
+29
То не міни! То РКГ-3 з прикріпленим стабілізатором Ручна кумулятивна граната Розроблялася ще в сталінські часи Вага 1,07 кг Бронепробна здатність - до 150 мм
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російсько-української війни, що триває з 2014 року , українська сторона використовує РКГ-3 та її модифікацію РКГ-1600 як ********** для ураження противника з дрона https://uk.wikipedia.org/wiki/R18 R18 .
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17.03.2023 15:39 Відповісти
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Москалі коли вигадали цю назву, навіть не зрозуміли, що Прорив буде всередині танку
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17.03.2023 15:23 Відповісти
"Як ви судно назвете, так воно і попливе" (с)
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17.03.2023 15:37 Відповісти
...Так його і порве...
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17.03.2023 15:55 Відповісти
Як оно мой милай шкваркнуло... як оно хренануло...
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17.03.2023 17:55 Відповісти
Ще й під таку музику - колискова!
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17.03.2023 18:42 Відповісти
суднО
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17.03.2023 23:26 Відповісти
Це був розрив. Та ще розкид.
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18.03.2023 18:44 Відповісти
прорив сраки
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19.03.2023 10:21 Відповісти
Чудово! Сподіваюся що це саме той танк, про який був репортаж з Бахмуту, на який бракувало ***********.
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17.03.2023 15:23 Відповісти
А якщо так, то знищили його ніякою не вундервафлею, а трьома мінами, і це чудово
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17.03.2023 15:25 Відповісти
То не міни! То РКГ-3 з прикріпленим стабілізатором Ручна кумулятивна граната Розроблялася ще в сталінські часи Вага 1,07 кг Бронепробна здатність - до 150 мм
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російсько-української війни, що триває з 2014 року , українська сторона використовує РКГ-3 та її модифікацію РКГ-1600 як ********** для ураження противника з дрона https://uk.wikipedia.org/wiki/R18 R18 .
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17.03.2023 15:39 Відповісти
Ну, вибачайте, у таких тонкощах не розбираюсь. Та й хіба це так важливо. Окрім того, що можливо і непотрібні такі уточнення.
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17.03.2023 18:59 Відповісти
А мене колись учили ними користуваться Метали в макет танка учбові
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17.03.2023 19:05 Відповісти
ну якщо той з бахмуту, пошкоджений доїхав з міста в поле, то так він.....
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17.03.2023 18:25 Відповісти
Оца так й...ло! Сподіваюсь, екіпаж був присутній на місцях і не пропустив вогняне шоу
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17.03.2023 15:26 Відповісти
Походу экипажа там уже небуло-люки откритi.А танк вийшовiз строю. Його просто добили з дронiв.
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17.03.2023 17:07 Відповісти
це два різних танка. той що з відкритими люками на грунтовій дорозі стоїть, а спалений в полі
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17.03.2023 18:24 Відповісти
Не, ну если б в бою, они хотябы двигались.
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17.03.2023 23:06 Відповісти
я патсталом... дык , грунтовая дорога может быть тока в поле...
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19.03.2023 11:40 Відповісти
Прорыв прорвало..
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17.03.2023 15:28 Відповісти
прорыв пошел в отрыв))))
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17.03.2023 18:33 Відповісти
-Командир, я что-то вижу. Кажется это какой-то концерт.
Телепортировались прямо к кабзону.
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17.03.2023 15:29 Відповісти
Медиовойна конечно всем нравится.
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17.03.2023 23:08 Відповісти
Кросівоє.
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17.03.2023 15:29 Відповісти
пляцик картопляний
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17.03.2023 15:31 Відповісти
Яка краса!
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17.03.2023 15:33 Відповісти
Щось той Прорив дуже легкий на підрив... Слава ЗСУ!!!
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17.03.2023 15:34 Відповісти
Прорвало в Прорива
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17.03.2023 15:34 Відповісти
там не просто прорвало - там розірвало нахрін
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17.03.2023 18:25 Відповісти
Його регулярно прориває як уйла на чюмадані
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17.03.2023 15:34 Відповісти
Вантажопідйомність Mavic 3, про котрий йдеться в відео - 500 грамів. На всяк випадок - півкілограма. У відео скидають 3 **********. Тобто такий дрон не факт що підніме навіть одну "лимонку" Ф-1.
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17.03.2023 15:35 Відповісти
Похоже на дроны где барабан с минами
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17.03.2023 15:38 Відповісти
Глянь вище Я пояснив
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17.03.2023 15:41 Відповісти
Нашли где у него фанера вместо брони

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17.03.2023 15:36 Відповісти
так само як срамата з картона
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17.03.2023 20:49 Відповісти
такі дешеві штучки несподівано себе проявили!!!
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17.03.2023 15:36 Відповісти
Ага! Розробка 1950 року!!!
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17.03.2023 16:04 Відповісти
"Нам нужен Прорыв!" волало ботоксне створіння з лайна та палок...ось і отримав свій прорив/в_сраці_нарив.
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17.03.2023 15:38 Відповісти
Весільні дрони ЗСУ вітають москаликів - ********!
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17.03.2023 15:39 Відповісти
танк "прорив", выдерживает в лоб, удары даже слобожанским кирпичем.
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17.03.2023 15:39 Відповісти
Треба попереджати - так світло бахнуло по очах. А шо ж там у танчику - та нічого там нема, взагалі.
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17.03.2023 15:44 Відповісти
Мне одному показалось что по рисунку колей взрывался уже другой танк? Блогеры любят все монтировать.
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17.03.2023 15:46 Відповісти
головне що спалили, а перд тим можек були демо, типа що то за фігня, була.
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17.03.2023 20:54 Відповісти
Действительно хороший танк😂😂😂
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17.03.2023 15:46 Відповісти
Витримує все, навіть американський Жавелін, але три українські воланчики розвалюють танк вщент!
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17.03.2023 15:51 Відповісти
Як в тому анекдоті: Грам нікотину вбиває коня. А от хом'ячка розриває на шматки.
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17.03.2023 20:55 Відповісти
Можна отримати потрійне задоволення, коли вітру нема.
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17.03.2023 16:01 Відповісти
Свадебный дрон, мать его!
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17.03.2023 16:20 Відповісти
жаль що знищили, дуже жаль
от би залендлізити...
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17.03.2023 16:26 Відповісти
воно ні на що непридатне, там двигун гавно
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17.03.2023 20:51 Відповісти
Треба було унітаз спізжєний на люк прицепити і він би як чорна діра поглинув вибухівку
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17.03.2023 16:34 Відповісти
Прорыв матни
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17.03.2023 16:42 Відповісти
Прекрасно!! Візьму собі за правило дивитись це перед сном.
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17.03.2023 16:43 Відповісти
Дык, аналогов то нетути...
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17.03.2023 17:32 Відповісти
Був т-90, а став тє 90000...шматочків.
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17.03.2023 17:38 Відповісти
рабсеяне, передайте вашему маразматику бункерному, может он забыл, как сам говорил ранее, что если народ не желает, чтобы его захватили, то его никто не возьмёт... Искандеры отсмеялись, танки догорают, мобилиzованые заканчиваются. Скоро финита. У фашиста один конец.
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17.03.2023 17:43 Відповісти
про ядренну бонбу забыли.
маразматик так просто ласты не склеит.
если реально захочет, очень многих с собой может прихватить.
не надо недооценивать маразматика в бункере.
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17.03.2023 20:58 Відповісти
И как нам теперь стать, что у него есть ядерная бомба, маньяку отдаться на поталу?
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17.03.2023 21:10 Відповісти
нет конечно.
до сих пор же не отдались на поталу.
но с такой ядовитой крысой как эта не проканают варианты как с Саддамом или с Каддафи.
1й ядерный арсенал в мире - это вам не хухры мухры.
надо искать в его окружении тех кто все еще сохранил толику адекватности. с ними и работать.
Кротов то у Вашингтона в кремле предостаточно. Наверняка есть и те кто имеет доступ к телу.
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18.03.2023 18:17 Відповісти
У совка был действующий первый арсенал ЯО в мире и где совок.
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18.03.2023 20:36 Відповісти
Все таки есть разница между поздним совком и путинизмом.
В позднем совке уже мало кто верил в прогнившую идеологию. Особенно партийные чинуши и верховные кгбисты, на закате совка вывозившие "золото партии" самолетами из разоренной страны. Населению уже не так легко было впарить легенду о мировом империализме. Да и было живо поколение которое видело большую войну. Там даже не заикались о Рейне-ЛаМанше за три дня и уж тем более о радиоактивных пеплах.
Нынешним рашистам хорошо за 20 лет промыли мозги. Вы когда нибудь общались с упоротым рашистом? Это просто дичь, они безнадежны. Но промыли им мозги, похоже, только с одной целью - одурманить так чтоб они не особо думали как их обворовывают их же бонзы. И чтоб эти дураки все свое недовольство обращали на внешних врагов. А враг то внутри, сидит себе и сосет с них кровь. Безмерно обогащаясь на этих лохах. Путиноиды так просто не уйдут - без большого кровопролития их не оторвать. Сами они не отстанут, а ради призрачной возможности еще порулить таким покорным стадом, они на многое пойдут. На очень многое. К сожалению, события последнего времени, все больше сужают окно относительно малокровных возможностей.
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18.03.2023 21:53 Відповісти
Война уже идёт полным ходом.
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19.03.2023 14:43 Відповісти
На кожну рєзінаваю попу є український гвинт з лівою різьбою !...
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17.03.2023 18:17 Відповісти
Смерть кацапам! Путлера на гілляку!!!
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17.03.2023 18:17 Відповісти
Це ЗВІЗДЄЦ_____а наші танки просять.... танк це минуле.... ДРОНИ і ВИБУХІВКА ПОТРІБНА.
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17.03.2023 19:43 Відповісти
У кацапів прислів"я є: "Дай дураку стеклянный *** - он и *** разобъёт и руки порежет!" Вже писав - будь якою технікою уміть користуваться треба І використовувать за призначенням Кацапам цього господь не дав!
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17.03.2023 20:16 Відповісти
Хах, остались только колеса.
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17.03.2023 20:24 Відповісти
вдало підібрана музика для відео
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17.03.2023 20:41 Відповісти
Красотище.
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17.03.2023 21:30 Відповісти
Похоже ДЗ сработала
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17.03.2023 21:49 Відповісти
свинособак на молекули стерли
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17.03.2023 22:02 Відповісти
Так розумію товариш Бутусов бере уроки пропаганди у кацапів. Нафіга ви нам цю туфту показуєте? Ролік змонтували дуже невдало. Ганьба вам!
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17.03.2023 23:31 Відповісти
не люблю змонтовані відео, незрозуміло що, куда, звідки.... треба вдивлятись, аналізувати, розбиратись чи не підстава! добре, що хоч в кінці показали щось спалене і все-одно складається враження, що на початку відео стоїть один танк, ******** другий, а спалений в кінці вже якийсь третій....
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17.03.2023 23:37 Відповісти
Прорив - дірка!
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17.03.2023 23:54 Відповісти
АналоГовнаНет
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18.03.2023 00:09 Відповісти
вондевул
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18.03.2023 00:20 Відповісти
Мне не нравится, что наши подробно описывают, как и чем уничтожают технику. На ютубе наши бойцы очень подробно показывают и дроны, и механизмы сброса, тактику применения. Потом все это так же работает нам на головы.
Но видно дали приказ пилить ролики., обучить орков.
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18.03.2023 06:59 Відповісти
помню один ролик из Сирии, когда кацапы обсирались от счастья, когда TOW влупил в лоб Т-90 на пригорке и сработала ДЗ и защитила танк. При этом четко были видны фары Шторы, которая по идее должна была сбить наводку ракеты в принципе.
Кстати КАЗ Арена не защитил бы танк при такой атаке, как в этой новости
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18.03.2023 10:06 Відповісти
Прорвався !!!
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18.03.2023 17:27 Відповісти
прорвало так прорвало
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18.03.2023 19:13 Відповісти
 
 