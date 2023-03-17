Українські бійці знищили російський танк Т-90 "Прорив". ВIДЕО

Українські воїни спецпідрозділу Code 9.2 разом з нацгвардійцями знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожа бронемашина була знищена кумулятивними боєприпасами скинутими з дрона. Відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Бійці спецпідрозділу Code 9.2. та нацгвардійці з бригади №3027 вислідили та знищили гордість оркопрому танк Т-90 "Прорив", - йдеться у дописі до відео.

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