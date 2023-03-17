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Украинские бойцы уничтожили российский танк Т-90 "Прорыв". ВИДЕО

Украинские военные спецподразделения Code 9.2 вместе с нацгвардейцами уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв".

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская бронемашина была уничтожена кумулятивными боеприпасами, сброшенными с дрона. Видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Бойцы спецподразделения Code 9.2 и нацгвардейцы из бригады №3027 выследили и уничтожили гордость оркопрома танк Т-90 "Прорыв", - говорится в сообщении к видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтеры из Винницы продали российский танк на сувениры: заработали 1 млн

спецназ (619) танк (2283) уничтожение (7383) Национальная гвардия (2179)


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Топ комментарии
+62
Москалі коли вигадали цю назву, навіть не зрозуміли, що Прорив буде всередині танку
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17.03.2023 15:23 Ответить
+36
Оца так й...ло! Сподіваюсь, екіпаж був присутній на місцях і не пропустив вогняне шоу
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17.03.2023 15:26 Ответить
+29
То не міни! То РКГ-3 з прикріпленим стабілізатором Ручна кумулятивна граната Розроблялася ще в сталінські часи Вага 1,07 кг Бронепробна здатність - до 150 мм
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російсько-української війни, що триває з 2014 року , українська сторона використовує РКГ-3 та її модифікацію РКГ-1600 як ********** для ураження противника з дрона https://uk.wikipedia.org/wiki/R18 R18 .
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17.03.2023 15:39 Ответить
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Москалі коли вигадали цю назву, навіть не зрозуміли, що Прорив буде всередині танку
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17.03.2023 15:23 Ответить
"Як ви судно назвете, так воно і попливе" (с)
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17.03.2023 15:37 Ответить
...Так його і порве...
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17.03.2023 15:55 Ответить
Як оно мой милай шкваркнуло... як оно хренануло...
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17.03.2023 17:55 Ответить
Ще й під таку музику - колискова!
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17.03.2023 18:42 Ответить
суднО
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17.03.2023 23:26 Ответить
Це був розрив. Та ще розкид.
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18.03.2023 18:44 Ответить
прорив сраки
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19.03.2023 10:21 Ответить
Чудово! Сподіваюся що це саме той танк, про який був репортаж з Бахмуту, на який бракувало ***********.
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17.03.2023 15:23 Ответить
А якщо так, то знищили його ніякою не вундервафлею, а трьома мінами, і це чудово
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17.03.2023 15:25 Ответить
То не міни! То РКГ-3 з прикріпленим стабілізатором Ручна кумулятивна граната Розроблялася ще в сталінські часи Вага 1,07 кг Бронепробна здатність - до 150 мм
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російсько-української війни, що триває з 2014 року , українська сторона використовує РКГ-3 та її модифікацію РКГ-1600 як ********** для ураження противника з дрона https://uk.wikipedia.org/wiki/R18 R18 .
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17.03.2023 15:39 Ответить
Ну, вибачайте, у таких тонкощах не розбираюсь. Та й хіба це так важливо. Окрім того, що можливо і непотрібні такі уточнення.
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17.03.2023 18:59 Ответить
А мене колись учили ними користуваться Метали в макет танка учбові
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17.03.2023 19:05 Ответить
ну якщо той з бахмуту, пошкоджений доїхав з міста в поле, то так він.....
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17.03.2023 18:25 Ответить
Оца так й...ло! Сподіваюсь, екіпаж був присутній на місцях і не пропустив вогняне шоу
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17.03.2023 15:26 Ответить
Походу экипажа там уже небуло-люки откритi.А танк вийшовiз строю. Його просто добили з дронiв.
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17.03.2023 17:07 Ответить
це два різних танка. той що з відкритими люками на грунтовій дорозі стоїть, а спалений в полі
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17.03.2023 18:24 Ответить
Не, ну если б в бою, они хотябы двигались.
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17.03.2023 23:06 Ответить
я патсталом... дык , грунтовая дорога может быть тока в поле...
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19.03.2023 11:40 Ответить
Прорыв прорвало..
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17.03.2023 15:28 Ответить
прорыв пошел в отрыв))))
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17.03.2023 18:33 Ответить
-Командир, я что-то вижу. Кажется это какой-то концерт.
Телепортировались прямо к кабзону.
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17.03.2023 15:29 Ответить
Медиовойна конечно всем нравится.
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17.03.2023 23:08 Ответить
Кросівоє.
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17.03.2023 15:29 Ответить
пляцик картопляний
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17.03.2023 15:31 Ответить
Яка краса!
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17.03.2023 15:33 Ответить
Щось той Прорив дуже легкий на підрив... Слава ЗСУ!!!
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17.03.2023 15:34 Ответить
Прорвало в Прорива
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17.03.2023 15:34 Ответить
там не просто прорвало - там розірвало нахрін
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17.03.2023 18:25 Ответить
Його регулярно прориває як уйла на чюмадані
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17.03.2023 15:34 Ответить
Вантажопідйомність Mavic 3, про котрий йдеться в відео - 500 грамів. На всяк випадок - півкілограма. У відео скидають 3 **********. Тобто такий дрон не факт що підніме навіть одну "лимонку" Ф-1.
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17.03.2023 15:35 Ответить
Похоже на дроны где барабан с минами
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17.03.2023 15:38 Ответить
Глянь вище Я пояснив
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17.03.2023 15:41 Ответить
Нашли где у него фанера вместо брони

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17.03.2023 15:36 Ответить
так само як срамата з картона
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17.03.2023 20:49 Ответить
такі дешеві штучки несподівано себе проявили!!!
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17.03.2023 15:36 Ответить
Ага! Розробка 1950 року!!!
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17.03.2023 16:04 Ответить
"Нам нужен Прорыв!" волало ботоксне створіння з лайна та палок...ось і отримав свій прорив/в_сраці_нарив.
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17.03.2023 15:38 Ответить
Весільні дрони ЗСУ вітають москаликів - ********!
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17.03.2023 15:39 Ответить
танк "прорив", выдерживает в лоб, удары даже слобожанским кирпичем.
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17.03.2023 15:39 Ответить
Треба попереджати - так світло бахнуло по очах. А шо ж там у танчику - та нічого там нема, взагалі.
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17.03.2023 15:44 Ответить
Мне одному показалось что по рисунку колей взрывался уже другой танк? Блогеры любят все монтировать.
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17.03.2023 15:46 Ответить
головне що спалили, а перд тим можек були демо, типа що то за фігня, була.
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17.03.2023 20:54 Ответить
Действительно хороший танк😂😂😂
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17.03.2023 15:46 Ответить
Витримує все, навіть американський Жавелін, але три українські воланчики розвалюють танк вщент!
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17.03.2023 15:51 Ответить
Як в тому анекдоті: Грам нікотину вбиває коня. А от хом'ячка розриває на шматки.
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17.03.2023 20:55 Ответить
Можна отримати потрійне задоволення, коли вітру нема.
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17.03.2023 16:01 Ответить
Свадебный дрон, мать его!
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17.03.2023 16:20 Ответить
жаль що знищили, дуже жаль
от би залендлізити...
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17.03.2023 16:26 Ответить
воно ні на що непридатне, там двигун гавно
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17.03.2023 20:51 Ответить
Треба було унітаз спізжєний на люк прицепити і він би як чорна діра поглинув вибухівку
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17.03.2023 16:34 Ответить
Прорыв матни
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17.03.2023 16:42 Ответить
Прекрасно!! Візьму собі за правило дивитись це перед сном.
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17.03.2023 16:43 Ответить
Дык, аналогов то нетути...
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17.03.2023 17:32 Ответить
Був т-90, а став тє 90000...шматочків.
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17.03.2023 17:38 Ответить
рабсеяне, передайте вашему маразматику бункерному, может он забыл, как сам говорил ранее, что если народ не желает, чтобы его захватили, то его никто не возьмёт... Искандеры отсмеялись, танки догорают, мобилиzованые заканчиваются. Скоро финита. У фашиста один конец.
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17.03.2023 17:43 Ответить
про ядренну бонбу забыли.
маразматик так просто ласты не склеит.
если реально захочет, очень многих с собой может прихватить.
не надо недооценивать маразматика в бункере.
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17.03.2023 20:58 Ответить
И как нам теперь стать, что у него есть ядерная бомба, маньяку отдаться на поталу?
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17.03.2023 21:10 Ответить
нет конечно.
до сих пор же не отдались на поталу.
но с такой ядовитой крысой как эта не проканают варианты как с Саддамом или с Каддафи.
1й ядерный арсенал в мире - это вам не хухры мухры.
надо искать в его окружении тех кто все еще сохранил толику адекватности. с ними и работать.
Кротов то у Вашингтона в кремле предостаточно. Наверняка есть и те кто имеет доступ к телу.
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18.03.2023 18:17 Ответить
У совка был действующий первый арсенал ЯО в мире и где совок.
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18.03.2023 20:36 Ответить
Все таки есть разница между поздним совком и путинизмом.
В позднем совке уже мало кто верил в прогнившую идеологию. Особенно партийные чинуши и верховные кгбисты, на закате совка вывозившие "золото партии" самолетами из разоренной страны. Населению уже не так легко было впарить легенду о мировом империализме. Да и было живо поколение которое видело большую войну. Там даже не заикались о Рейне-ЛаМанше за три дня и уж тем более о радиоактивных пеплах.
Нынешним рашистам хорошо за 20 лет промыли мозги. Вы когда нибудь общались с упоротым рашистом? Это просто дичь, они безнадежны. Но промыли им мозги, похоже, только с одной целью - одурманить так чтоб они не особо думали как их обворовывают их же бонзы. И чтоб эти дураки все свое недовольство обращали на внешних врагов. А враг то внутри, сидит себе и сосет с них кровь. Безмерно обогащаясь на этих лохах. Путиноиды так просто не уйдут - без большого кровопролития их не оторвать. Сами они не отстанут, а ради призрачной возможности еще порулить таким покорным стадом, они на многое пойдут. На очень многое. К сожалению, события последнего времени, все больше сужают окно относительно малокровных возможностей.
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18.03.2023 21:53 Ответить
Война уже идёт полным ходом.
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19.03.2023 14:43 Ответить
На кожну рєзінаваю попу є український гвинт з лівою різьбою !...
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17.03.2023 18:17 Ответить
Смерть кацапам! Путлера на гілляку!!!
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17.03.2023 18:17 Ответить
Це ЗВІЗДЄЦ_____а наші танки просять.... танк це минуле.... ДРОНИ і ВИБУХІВКА ПОТРІБНА.
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17.03.2023 19:43 Ответить
У кацапів прислів"я є: "Дай дураку стеклянный *** - он и *** разобъёт и руки порежет!" Вже писав - будь якою технікою уміть користуваться треба І використовувать за призначенням Кацапам цього господь не дав!
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17.03.2023 20:16 Ответить
Хах, остались только колеса.
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17.03.2023 20:24 Ответить
вдало підібрана музика для відео
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17.03.2023 20:41 Ответить
Красотище.
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17.03.2023 21:30 Ответить
Похоже ДЗ сработала
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17.03.2023 21:49 Ответить
свинособак на молекули стерли
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17.03.2023 22:02 Ответить
Так розумію товариш Бутусов бере уроки пропаганди у кацапів. Нафіга ви нам цю туфту показуєте? Ролік змонтували дуже невдало. Ганьба вам!
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17.03.2023 23:31 Ответить
не люблю змонтовані відео, незрозуміло що, куда, звідки.... треба вдивлятись, аналізувати, розбиратись чи не підстава! добре, що хоч в кінці показали щось спалене і все-одно складається враження, що на початку відео стоїть один танк, ******** другий, а спалений в кінці вже якийсь третій....
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17.03.2023 23:37 Ответить
Прорив - дірка!
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17.03.2023 23:54 Ответить
АналоГовнаНет
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18.03.2023 00:09 Ответить
вондевул
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18.03.2023 00:20 Ответить
Мне не нравится, что наши подробно описывают, как и чем уничтожают технику. На ютубе наши бойцы очень подробно показывают и дроны, и механизмы сброса, тактику применения. Потом все это так же работает нам на головы.
Но видно дали приказ пилить ролики., обучить орков.
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18.03.2023 06:59 Ответить
помню один ролик из Сирии, когда кацапы обсирались от счастья, когда TOW влупил в лоб Т-90 на пригорке и сработала ДЗ и защитила танк. При этом четко были видны фары Шторы, которая по идее должна была сбить наводку ракеты в принципе.
Кстати КАЗ Арена не защитил бы танк при такой атаке, как в этой новости
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18.03.2023 10:06 Ответить
Прорвався !!!
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18.03.2023 17:27 Ответить
прорвало так прорвало
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18.03.2023 19:13 Ответить
 
 