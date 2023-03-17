Украинские бойцы уничтожили российский танк Т-90 "Прорыв". ВИДЕО

Украинские военные спецподразделения Code 9.2 вместе с нацгвардейцами уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв".

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская бронемашина была уничтожена кумулятивными боеприпасами, сброшенными с дрона. Видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Бойцы спецподразделения Code 9.2 и нацгвардейцы из бригады №3027 выследили и уничтожили гордость оркопрома танк Т-90 "Прорыв", - говорится в сообщении к видео.

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