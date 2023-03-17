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Новости Война
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Волонтеры из Винницы продали российский танк на сувениры: заработали 1 млн

танк,російський

Винницкие волонтеры разрезали сожженный русский танк и продали его на сувениры. Деньги будут направлены на помощь бойцам и детям, чьи родители находятся в плену.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Российский танк был подбит защитниками Украины с "Джавелина". Сварщики отрезали от танка дуло и распилили трубу на сувенирные кольца.

"Я когда видела это дуло, я не верила, что из них могут получиться такие красивые кольца, пока не увидела, как нарезают, шлифуют, наносят такой материал", - говорит соучредительница проекта Диана Подолянчук.

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Из пушки удалось нарезать полтысячи тонких колец. На каждое нанесли гравировку с номером и названием проекта.

"Кольцо стоит 250 долларов, его можно заказать на страницах проекта и также у нас есть аукционы, мы предоставляем партнерам для международных аукционов", - говорят волонетры.

Благодаря распиленному оружию удалось собрать уже больше миллиона гривен. Все эти деньги пойдут на благотворительность.

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"Мы планируем потратить на детей, чьи родные находятся в плену. Мы хотим приобрести им планшеты для обучения, часто тревога, они спускаются в укрытия и мы хотим, чтобы у них были качественные планшеты. Следующая – это помощь Силам обороны", – рассказывают волонтеры.

Пока продолжаются аукционы, винницкие волонтеры уже думают, какие запчасти панцерника еще пустить на сувениры. А когда это сырье закончится – в очереди на переработку стоит уже следующий российский Т80.

благотворительность (620) Винница (729) танк (2283) волонтеры (2646)


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🤣👍👍
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17.03.2023 11:04 Ответить
ще б путіна на сувеніри порізати ....
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17.03.2023 11:20 Ответить
Бажано просто порізати.
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17.03.2023 11:32 Ответить
Нах кому-то такой сувенир... Лучше порезать на корм собакам...
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17.03.2023 11:47 Ответить
Треба було наробити ножів з візерунком дамаської сталі: це - БМП-3, ось це - Т-90, такий - з Т-72Б. Було б круто.
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17.03.2023 11:35 Ответить
Сподіваюся, хоч всі придатні до використання запчастини забрали перед порізкою, бо до трофейної кацапської техніки їх дуже не вистачає.
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17.03.2023 11:42 Ответить
Я боюся после Джавелина и детонации БК там нет ничего пригодного.
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17.03.2023 12:08 Ответить
Ну их только на сувениры и пускать.
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17.03.2023 12:09 Ответить
 
 