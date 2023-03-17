Волонтеры из Винницы продали российский танк на сувениры: заработали 1 млн

Винницкие волонтеры разрезали сожженный русский танк и продали его на сувениры. Деньги будут направлены на помощь бойцам и детям, чьи родители находятся в плену.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Российский танк был подбит защитниками Украины с "Джавелина". Сварщики отрезали от танка дуло и распилили трубу на сувенирные кольца.

"Я когда видела это дуло, я не верила, что из них могут получиться такие красивые кольца, пока не увидела, как нарезают, шлифуют, наносят такой материал", - говорит соучредительница проекта Диана Подолянчук.

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Из пушки удалось нарезать полтысячи тонких колец. На каждое нанесли гравировку с номером и названием проекта.

"Кольцо стоит 250 долларов, его можно заказать на страницах проекта и также у нас есть аукционы, мы предоставляем партнерам для международных аукционов", - говорят волонетры.

Благодаря распиленному оружию удалось собрать уже больше миллиона гривен. Все эти деньги пойдут на благотворительность.

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"Мы планируем потратить на детей, чьи родные находятся в плену. Мы хотим приобрести им планшеты для обучения, часто тревога, они спускаются в укрытия и мы хотим, чтобы у них были качественные планшеты. Следующая – это помощь Силам обороны", – рассказывают волонтеры.

Пока продолжаются аукционы, винницкие волонтеры уже думают, какие запчасти панцерника еще пустить на сувениры. А когда это сырье закончится – в очереди на переработку стоит уже следующий российский Т80.