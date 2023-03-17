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Новини Війна
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Волонтери з Вінниці продали російський танк на сувеніри: заробили 1 млн

танк,російський

Вінницькі волонтери розрізали спалений російський танк і продали його на сувеніри. Гроші спрямують на допомогу бійцям та дітям, чиї батьки перебувають у полоні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Російський танк був підбитий захисниками України з "Джавеліна". Зварювальники відрізали від танку дуло й розпиляли трубу на сувенірні кільця.

"Я коли бачила це дуло, я не вірила, що з них можуть вийти такі гарні кільця, поки не побачила як нарізають, шліфують, наносять такий матеріал", - каже співзасновниця проєкту Діана Подолянчук.

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З гармати вдалось нарізати півтисячі тоненьких кілець. На кожне нанесли гравіювання із номером та назвою проєкту.

"Кілечко коштує 250 доларів, його можна замовити на сторінках проекту і також у нас є аукціони, ми надаємо партнерам для міжнародних аукціонів", - кажуть волонетри.

Завдяки розпиленій зброї вдалось зібрати вже більше мільйона гривень. Всі ці гроші підуть на благодійність.

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"Ми плануємо витратити на діток, чи рідні перебувають у полоні. Ми хочемо придбати їм планшети для навчання, часто тривога, вони спускаються у сховище і ми хочемо, щоб мали якісні планшети. Наступна - це допомога Силам оборони", - розповідають волонтери.

Поки тривають аукціони, вінницькі волонтери вже думають, які запчастини панцерника ще пустити на сувеніри. А коли ця сировина закінчиться - в черзі на переробку стоїть вже наступний російський Т80.

Автор: 

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🤣👍👍
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17.03.2023 11:04 Відповісти
ще б путіна на сувеніри порізати ....
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17.03.2023 11:20 Відповісти
Бажано просто порізати.
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17.03.2023 11:32 Відповісти
Нах кому-то такой сувенир... Лучше порезать на корм собакам...
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17.03.2023 11:47 Відповісти
Треба було наробити ножів з візерунком дамаської сталі: це - БМП-3, ось це - Т-90, такий - з Т-72Б. Було б круто.
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17.03.2023 11:35 Відповісти
Сподіваюся, хоч всі придатні до використання запчастини забрали перед порізкою, бо до трофейної кацапської техніки їх дуже не вистачає.
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17.03.2023 11:42 Відповісти
Я боюся после Джавелина и детонации БК там нет ничего пригодного.
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17.03.2023 12:08 Відповісти
Ну их только на сувениры и пускать.
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17.03.2023 12:09 Відповісти
 
 