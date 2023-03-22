УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12110 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
19 512 65

Учасник пропагандистського шоу Соловйова знепритомнів під час ефіру на росТВ. ВIДЕО

Один з учасників пропагандистського шоу Володимира Соловйова знепритомнів під час ефіру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов пропонує почати штурм Лондона: "Взять Риши Сунака за жопу и сказать: "Иди сюда, засранец!". ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2801) Соловйов Володимир (140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+67
це називається передоз "соловьиним помьетом" ...
показати весь коментар
22.03.2023 10:55
+52
Великий потік брехні заїхав в голову одному, ще не зовсім прогнившому московиту і він бабахнуася, як скоро бабахнеться "велика московія".
показати весь коментар
22.03.2023 10:55
+25
Не витримав ''соловйового памьойту''
показати весь коментар
22.03.2023 10:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Великий потік брехні заїхав в голову одному, ще не зовсім прогнившому московиту і він бабахнуася, як скоро бабахнеться "велика московія".
показати весь коментар
22.03.2023 10:55 Відповісти
вяличае в башку ***...ло
показати весь коментар
22.03.2023 11:31 Відповісти
карма накрывает

показати весь коментар
22.03.2023 12:43 Відповісти
це називається передоз "соловьиним помьетом" ...
показати весь коментар
22.03.2023 10:55 Відповісти
Це "падучая" -ісконно русская хворь від кровозмішування.
показати весь коментар
22.03.2023 11:12 Відповісти
Я завжди підозрював, що перед зйомками їм дають нюхати, або колять якусь чухню. 😊
показати весь коментар
22.03.2023 11:14 Відповісти
та то йому стало дуже шкода британців які голодають і мерзнуть
показати весь коментар
22.03.2023 11:32 Відповісти
Пишут что он ушёл к кобзону. Это уже гойда или ещё нет?
показати весь коментар
22.03.2023 11:46 Відповісти
Перетрудися.... забрехався... вирішив зістрибнути... потрібне підкреслити
показати весь коментар
22.03.2023 10:55 Відповісти
чуть пріунил таваріщь
показати весь коментар
22.03.2023 10:55 Відповісти
Не витримав ''соловйового памьойту''
показати весь коментар
22.03.2023 10:55 Відповісти
где ж "все хорошо", если только один епнулся?!
показати весь коментар
22.03.2023 10:55 Відповісти
впав.?....ну ,так це ж і називається-Шоу..
показати весь коментар
22.03.2023 10:56 Відповісти
agresyvna brehnja vbyvae ljudej, os´ dokaz v prjamomu efiri
показати весь коментар
22.03.2023 10:56 Відповісти
в свое время перед насильников овощем яныком закрыло дверь в зРаде, потом ветром сдуло венок на его череп... хороший знак... скоро соловеюшка будет парашить...
показати весь коментар
22.03.2023 10:56 Відповісти
Петлю ему. И бобросянам тоже.
показати весь коментар
22.03.2023 11:48 Відповісти
Помер максим, ну і....
показати весь коментар
22.03.2023 10:57 Відповісти
Pomilka... "Pomer"???
показати весь коментар
22.03.2023 21:23 Відповісти
Скоріше за все учасників цього шоу перед сам "шоу" годують сильним псіхоактивним лайном. Ось один з цих учасників і зловив блєдного.👈
показати весь коментар
22.03.2023 10:58 Відповісти
Ходять по шоу,замість того,щоб пити пігулки від тиску,розріджувачі крові,омега3..
показати весь коментар
22.03.2023 10:58 Відповісти
А помітили, що впав той кацап з доволі таки гучним стуком? Як неначе який дерев*яний чурбан.
показати весь коментар
22.03.2023 11:02 Відповісти
Окропите помещение!

показати весь коментар
22.03.2023 11:03 Відповісти
не піднімайте, не піднімайте! ! качайте його! ногами! по черепу! )
показати весь коментар
22.03.2023 11:03 Відповісти
іскуствєннає диханіє, через анус
показати весь коментар
22.03.2023 11:44 Відповісти
Тут потрібен тазік, тазік-евтаназік,
показати весь коментар
22.03.2023 11:49 Відповісти
Невже сина соловьйова йому в жінку запропонували указом великого п-пу?
показати весь коментар
22.03.2023 11:03 Відповісти
Пішла голова обертом коли дізнався про успіхи ЗСУ.
показати весь коментар
22.03.2023 11:05 Відповісти
Та від солов'їного лайна коняка завалиться!
показати весь коментар
22.03.2023 11:06 Відповісти
А як би було красиво, якби вони там у студії всі одночасно знепритомніли!
показати весь коментар
22.03.2023 11:07 Відповісти
Що б вони там всі виздихали.
показати весь коментар
22.03.2023 11:07 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2023 11:12 Відповісти
🤣🤣🤣

- Діду !

- Що!

- Чули, москалі у космос полетіли!

- Що всі?

- Та ні, тільки один!

- То чого ж ти тоді кричиш?...
показати весь коментар
22.03.2023 11:15 Відповісти
"чорний лебедь" на птичьем базаре соловьиного помёта
ответка свыше, за причинённое студийными кацапами-балаболами зло, оказалась вполне материальна
показати весь коментар
22.03.2023 11:09 Відповісти
"Гєроя рассіі" тепер отримає. Втратив здоров'я в нещадній боротьбі з "бєндеровцамі"😁
показати весь коментар
22.03.2023 11:09 Відповісти
Вибух залишків мозку.
показати весь коментар
22.03.2023 11:09 Відповісти
Когда узнал про переход РФ под внешнее управление КНР !
показати весь коментар
22.03.2023 11:10 Відповісти
КНДР!
показати весь коментар
22.03.2023 11:17 Відповісти
Врача в студію!
Уточнюю:
Кожному.
Психіатра.
показати весь коментар
22.03.2023 11:18 Відповісти
Голова не витримала ваги локшини на вухах.
показати весь коментар
22.03.2023 11:19 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2023 11:19 Відповісти
соловьовська отрута та ще біохімічна зброя )). Хоч би вони там усі передохли під час своїх брехливих "дебатів".
показати весь коментар
22.03.2023 11:22 Відповісти
Це падають ті ,що" Київ за три дні і за тиждень до ла-маншу." Уявіть що з ними було б як би щось прилетіло під студію. Вони б без памперсів з дому б не виходили.
показати весь коментар
22.03.2023 11:22 Відповісти
вспомнил что путин ***** ...
показати весь коментар
22.03.2023 11:22 Відповісти
Сигнал для цих недолюдків,що час подумати про власні чорні душі. В пеклі немає ні бєндєравцєв,ні хвожиздов,ні піндосів.
показати весь коментар
22.03.2023 11:25 Відповісти
От накала брехни у чувака перегорел предохранитель.
показати весь коментар
22.03.2023 11:39 Відповісти
Впав, як мішок з лайном
показати весь коментар
22.03.2023 11:45 Відповісти
Навіть орки не витримують підара соловйова . А якщо серйозно - то вони ж бухають не просихаючи . От воно або не похмелилося , або перепохмелилося .
показати весь коментар
22.03.2023 11:52 Відповісти
Перед стратою майже всі приречені непритомніють і обсираються
показати весь коментар
22.03.2023 11:54 Відповісти
занадто жваво "встав с калєн".
показати весь коментар
22.03.2023 12:03 Відповісти
Зверніть увагу на "емоційну" реакцію самого соловйова - фахівці відразу розпізнають психопата
показати весь коментар
22.03.2023 12:04 Відповісти
З голодухи? А ще кажуть, що англійці з голоду пухнуть
показати весь коментар
22.03.2023 12:06 Відповісти
nuuu... jagelj vin toljko letom polezen...
показати весь коментар
22.03.2023 21:24 Відповісти
Хєрово,що не здох...
показати весь коментар
22.03.2023 12:24 Відповісти
Попал под струю помета!
показати весь коментар
22.03.2023 12:27 Відповісти
"Американци, ЦРУ" задіяли секретний супутник для виведення з ладу пропагандона.
показати весь коментар
22.03.2023 12:29 Відповісти
Девиз Шапиро - ****** до иZнемождения!
показати весь коментар
22.03.2023 12:30 Відповісти
Скажуть, що це атака бойового комара.
показати весь коментар
22.03.2023 12:51 Відповісти
Соловьёв вампир.
показати весь коментар
22.03.2023 12:52 Відповісти
Жовчю захлебнувся...
показати весь коментар
22.03.2023 13:09 Відповісти
А що за сволота грохнулась об соловьиный помост?
показати весь коментар
22.03.2023 17:44 Відповісти
Сестра, пінцет!!
показати весь коментар
22.03.2023 19:25 Відповісти
желаю этим тварям всем,передохнуть вслед за упавшим!
показати весь коментар
22.03.2023 22:15 Відповісти
Лижите и не вставайте
показати весь коментар
23.03.2023 08:55 Відповісти
 
 