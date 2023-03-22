Учасник пропагандистського шоу Соловйова знепритомнів під час ефіру на росТВ. ВIДЕО
Один з учасників пропагандистського шоу Володимира Соловйова знепритомнів під час ефіру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+67 Ярослав Іванович #542747
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+52 Анатолий К #427424
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+25 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар22.03.2023 10:55
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- Діду !
- Що!
- Чули, москалі у космос полетіли!
- Що всі?
- Та ні, тільки один!
- То чого ж ти тоді кричиш?...
ответка свыше, за причинённое студийными кацапами-балаболами зло, оказалась вполне материальна
Уточнюю:
Кожному.
Психіатра.