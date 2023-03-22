Учасник пропагандистського шоу Соловйова знепритомнів під час ефіру на росТВ. ВIДЕО

Один з учасників пропагандистського шоу Володимира Соловйова знепритомнів під час ефіру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту опублікований у соцмережах.

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