Група морських дронів-камікадзе атакує цілі в бухті окупованого Севастополя. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані фрагменти атаки морських дронів-камікадзе на цілі в бухті окупованого Севастополя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований рух щонайменше п'яти дронів та видно три вибухи.
Топ коментарі
+29 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар23.03.2023 16:51
+25 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар23.03.2023 17:16
+21 Толик Инкогнито #552513
показати весь коментар23.03.2023 16:19
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Это явно либо черные археологи, либо повязанные с ними. Ты не мог бы просигналить куда надо, шоб ими занялись, а то обидно очень, когда тут историческое достояние Украины продают?
Макс, я тебя официально приглашаю к себе. В Мариуполь. Очень надеюсь на встречу тебя, Шимуса, Яра Холодного, Вельта...
Чир-чир с арьяном будет 💯. Я вам устрою приём.😁😁😁
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Чир-чир вроде греческий че-борек? А с арианом ты меня в ступор загнал ....шо то е? А твоя идея мне нравится. Встретится старым пенькам цензоровским, и Мариуполь - самое подходящее место. Еще фантома пригласить, он на мою абрикосовку давно слюной исходит.
Якби ви читали форум то знали б що тільки адміни можуть тимчасово чи перманентно банити і тільки згідно тих правил а не інакше. І там нічого не говориться за конкретного Порошенка чи Зеленського, яи навіть Притулу. У вас є конкретні приклади порушення адмінами цих правил? Ви апелювали до них, чи прийшли сюди аби накинути на вентилятор?
Тепер по висловлюванню щодо Зеленського і Порошенка. Порошенко вже чотири роки звичайний громадянин, ну добре, звичайний депутат. Ви далі шукаєте скалку в дупі колишніх. В минулому і в мене краще стояв і болячок було менше, але я був дурніший. Чи розумніша ця влада від попередньої? Чи зробила вона висновки з минулих помилок чи наробила нових? Ось що справді важливо, а не копирсання в минулому.
І на завершення - ота фраза "Але в країні війна й зараз дуже важливі для всіх нас єдність й спокійна робота керівництва держави" - про яку роботу спокійну йде мова - одягнути чорну сорочку як Данілов? чи купляти яйця по 17 і яблука по 51 як Резніков? Чи кожного дня стирчати в телевізорі як Зеленський? Коли справжня робота буде? Чому ми навіть за рік війни не налагоджуємо серійне виробництво власної зброї будь-якої номенклатури, де той патронний завод за який клеймили Порошенка, чому лише за рік додумалися ховати трансформатори в бункери, чому міноборони провалило закупівлю і зимової і вже літньої форми, чому виробники безпілотників жаліються на труднощі з комплектацією, а імпортери з проблемами ввезення? Це все теперішня влада - ось наскільки вона краща за попередню? Візаві Данілова Турчинов наприклад запустив військові програми і ми маємо народну гордість крейсер знищений власними ракетами і острів відбитий власною артустановкою, візаві Рєзнікова Полторак - армію одягнув, танки відновив, харчування покращив, візаві Зеленського Порошенко за власний кошт відновив ППО Києва.
(с)
пам'ятається, шо збирали на 50шт по 100 кілобаксів...
потім вияснилось, шо точно такі ж один "барига" купує для армії по 40 тищ.
а тому на зібрані гроші можна було купити 125шт...
але тема якось зовсім скисла... нічого чутно не було... і ось наче БЛИЗЬКО сотні штук...
ні точної кількості, ні точної ціни...
самі здужаєте підрахувати, скільки народних грошей вилетіло в свисток?
Ще раз кажу шо ті шо ******* на Притулу, жодної копійчини не дали як і їх друзяки квартальні
Від військових подяку Притулі чув, претензій ні
Весна покаже - хто де срав...
Треба якось потопити весь ЧФРФ. Як мінімум ті що обстрілюють нас ракетами. Може можна дістати десь автоматизовані торпеди та зробити дрони для їх доставки.
То які "цілі" були атаковані?
Хтось шось зрозумів на викладеному відео?
мінус кілька дронів?