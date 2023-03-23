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Група морських дронів-камікадзе атакує цілі в бухті окупованого Севастополя. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані фрагменти атаки морських дронів-камікадзе на цілі в бухті окупованого Севастополя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований рух щонайменше п'яти дронів та видно три вибухи

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нічний вибух в бухті окупованого Севастополя. ВIДЕО

Автор: 

Севастополь (554) атака (339) дрони (4706)


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Топ коментарі
+29
То нема чого повторювати кацапські наративи або срачку зеквартала, і банити не будуть.
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23.03.2023 16:51
+25
Трошки не зрозумів вашого питання.
Я - не схвалюю. Але люди різні бувають.

Як на мене, неполіткорректно називати людей порохоботами. Бо ці люди - це адекватна частина українського суспільства, люди, що не зазомбувалися рашапропагандою, люди, які свідомо пішли захищати свою країну в перші години війни.
На відміну від тих, хто готувався здавати країну так, як здав південь. Від тих, хто армію нагодував яйцями по 17. Від гнид із партії регіона, що узурповують владу в Україні з кожним днем.

Але ж для вас легше далі ненавидіти адекватних людей, ніж чесно признатися - так, я дурник, мене зазомбували квартальні негідники своїми відосікамі.
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23.03.2023 17:16
+21
Класно, щей пісня в тему 👍
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23.03.2023 16:19
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Макс, я в курсе! Мне же не 16 лет 😉
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23.03.2023 22:49 Відповісти
Та знаю....просто не знаю шо сказать, брате.
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23.03.2023 22:52 Відповісти
Слухай, ты не мог бы оказать мне услугу? Дело такое. у меня засел "камушек в сапоге". Я ж делаю ножи, поэтому часто пробегаю на ebay, там часто попадаются старые клинки, с которыми я люблю работать. ну, и наткнулся на вот это
https://www.ebay.com/sch/i.html?_dkr=1&iconV2Request=true&_blrs=recall_filtering&_ssn=antikvarvm&store_name=vintagefromolha&_oac=1

Это явно либо черные археологи, либо повязанные с ними. Ты не мог бы просигналить куда надо, шоб ими занялись, а то обидно очень, когда тут историческое достояние Украины продают?
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23.03.2023 23:14 Відповісти
Уже удалили... Читают нас.😁
Макс, я тебя официально приглашаю к себе. В Мариуполь. Очень надеюсь на встречу тебя, Шимуса, Яра Холодного, Вельта...
Чир-чир с арьяном будет 💯. Я вам устрою приём.😁😁😁
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23.03.2023 23:24 Відповісти
Не, все на месте, может быть просто не та ссылка. Попробуй тут
https://www.ebay.com/itm/385456770542?hash=item59bf038dee:g:-ugAAOSw4Pti4~gE
Чир-чир вроде греческий че-борек? А с арианом ты меня в ступор загнал ....шо то е? А твоя идея мне нравится. Встретится старым пенькам цензоровским, и Мариуполь - самое подходящее место. Еще фантома пригласить, он на мою абрикосовку давно слюной исходит.
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23.03.2023 23:40 Відповісти
Жалобу подал.
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23.03.2023 23:54 Відповісти
Арьян - домашняя греческая ряженка. С красивой пенкой. Вкусно. Я всегда на рынке брал.
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23.03.2023 23:56 Відповісти
Тобто варенец? Тю, я сам делаю, это просто.
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24.03.2023 00:00 Відповісти
А традиции? Чебуреки тоже можно сделать. Но вот чир-чир и арьян, это нечто особенное. Как и пиво с таранью и чехонью.
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24.03.2023 00:06 Відповісти
OK. Из Греческой кухни я кушал только Gyro(такой греческий вариант шавермы с огуречно-йогуртным соусом), так шо с удовольствием.
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24.03.2023 00:14 Відповісти
Когда встретимся, я тебе подарю клинок швейцарский. Теперь это бренд. 😁
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23.03.2023 23:31 Відповісти
Ты бы шо имел - хороший топорик или хороший ножик? Бо я твой швейцарский клинок за так не возьму, смайстрячу загодя либо топорик( какого стиля, если шо?) или ножик( тоже невредно было бы знать твои преференции, длина, ширина, толщина, форма клинка, назначение)
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23.03.2023 23:45 Відповісти
Макс, це дуже гарний "штык-нож". Он зарегистрирован. Марка "Виктория", ныне викторинокс.
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23.03.2023 23:48 Відповісти
Ему сто лет. Номерной. 😁
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23.03.2023 23:49 Відповісти
Ну. И ты сам себе думаешь, шо я вот так просто приму в подарок такой раритет? Зачим абыжаеш, эээ? Давай быстренько думай, какой топирец, и какой ножик тебе нужно, я начну искать материал и начну майстрячить, а то неизвестно сколько часу у меня есть до Победы, а работы не то шоб мало...
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24.03.2023 00:09 Відповісти
Твой прилет в Украину УЖЕ будет для меня подарком. Все. Завязываем. Остальное в личку мордокниги. Нас читают десятки тысяч человек. 😁
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24.03.2023 00:18 Відповісти
Zgoda. Для меня эта поездка будет значить очень много, словами тут не пояснишь. Ну, а те, которые читают, нехай тоже к нам присоединяются. Чем больше хороших людей - тем больше будет выпито пива.
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24.03.2023 00:22 Відповісти
И абрикосовки!
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24.03.2023 00:23 Відповісти
Фантом4 нервно курит.
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23.03.2023 23:51 Відповісти
Нема питань. Сало і ковбаса буде!
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23.03.2023 21:30 Відповісти
Сало я ******** adidas, а ковбасу - домашню, iз села, бажано iз Черкасщини. А после Мариуполя в наше родово село поiдемо,в Вишнопiль, там - Рай земной...ну, по крайней мере, такие воспоминания у меня с раннего детства. Помню, было мне лет 5, стою на улице, а с востока(так мне потом сказали, я тогда этих дел не знал) иде величезна чорна хмара. Менi бабуся криче "Iди додому!!!", а я стою и жду....и звук приближается, все громче и громче,похоже как будто в гигантском казане варят камчатских крабов(их живыми варят) - это капли дождя стучат по дороге. И я вижу эту стену дождя,она приближается,и меня дождь накрывает...теплий, нежный, родной. И я до сих пор помню то чувство радости и эйфории, которое меня тогда посетило.
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23.03.2023 22:51 Відповісти
Мы ещё тарань нашу скушаем. Лучшая рыбка.
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23.03.2023 23:35 Відповісти
Тарань помню, самая козацкая еда, а под пиво лучше и не придумаешь...разве шо корюшка-зубатка.
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24.03.2023 00:17 Відповісти
Нет. Есть ещё классная и вкусная рыбка, но она уже в Красной книге. А 30 лет назад была в продаже. Это шемая.
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24.03.2023 00:30 Відповісти
Я, до речи, уже отвык тут от хорошей рыбки. Под пиво делаю бастурму. Из курячих грудок получается неплохо, дешево и вялится дней за 5. Говядину надо недели две сушить, постоянно перематывать...такое.
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24.03.2023 00:47 Відповісти
Тигрі привіт.
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23.03.2023 20:43 Відповісти
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24.03.2023 10:45 Відповісти
Что там кто пишет для марафона - это их ответственность. У нас разговор был не про марафон, а про реальных волотеров.
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23.03.2023 20:46 Відповісти
Хлопче, заспокойся. Макс для мене як брат. Тебе я теж читаю.
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23.03.2023 20:49 Відповісти
Макс, какая красота видеть такую "бавовну".
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23.03.2023 20:20 Відповісти
Хто всрався - невістка. До чого тут Порошенко? Не сіло, не впало.
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23.03.2023 16:59 Відповісти
Точно, точно. Особливо старанно терли і банили коментарі, коли "свинарчуків Порошенка" обдристували, за те, що вони клістрони для ППО у кацапів крали.
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23.03.2023 17:08 Відповісти
І правильно зроблять. Дуже вже подолякоботи розходились..
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23.03.2023 17:11 Відповісти
О так, я перша це зроблю, бо на сьогодні Порошенко є Патріот України, його фонд реально працює, а ваш допис тут явно не до теми
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23.03.2023 17:15 Відповісти
и так будет с каждым, кто покусится...
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23.03.2023 17:26 Відповісти
А що Бутусов вам в борщ наплював, бо криміналу на нього я не бачу. Журналіст має свій досить актуальний погляд на актуальні теми. Допомагаю коштами кожного місяця.
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23.03.2023 20:17 Відповісти
Згадала баба як дівкою була
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24.03.2023 08:44 Відповісти
Взагалі, цікава картина вимальовується. Коли у процесі дискусії пишеш про гріхи попередника, до того ж всім відомі й підтверджені - бан. А от коли обпльовуєш чинного президента, який зараз керує країною - ти майже герой. Так, критикувати можна й треба, але конструктивно. Й до Зеленського теж купа незручних запитань, навіть не менших як до Порошенка. Але в країні війна й зараз дуже важливі для всіх нас єдність й спокійна робота керівництва держави. Невже такі елементарні речі незрозумілі для людей які керують практично самим популярним сайтом новин України? В мене є купа претензій практично до всіх президентів й урядів починаючи з 91 року. Там майже кожного є за що відправити на лаву підсудних, або через їню недалекоглядність, або звичайну дурість, або умисні дії. Кожен по-своєму наробив біди для всіх нас. Але влаштовувати гризню й розбрат через те, що комусь подобається той, чи інший царьок, це якийсь фетиш й московизм. Адже раболєпіє перед государєм - риса притаманна рашкованському населенню.
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23.03.2023 18:15 Відповісти
Взагалі цікава картина вимальовується - учасник форуму з датою реєстрації 15 січня 2023 клеймить форум і видання. Ви чим займалися до цієї дати? Обпльовували попередника і вас забанили чи щойно отримали завдання від подоляків обплювати форум? Яка вислід від вашого струшування повітря???

Якби ви читали форум то знали б що тільки адміни можуть тимчасово чи перманентно банити і тільки згідно тих правил а не інакше. І там нічого не говориться за конкретного Порошенка чи Зеленського, яи навіть Притулу. У вас є конкретні приклади порушення адмінами цих правил? Ви апелювали до них, чи прийшли сюди аби накинути на вентилятор?

Тепер по висловлюванню щодо Зеленського і Порошенка. Порошенко вже чотири роки звичайний громадянин, ну добре, звичайний депутат. Ви далі шукаєте скалку в дупі колишніх. В минулому і в мене краще стояв і болячок було менше, але я був дурніший. Чи розумніша ця влада від попередньої? Чи зробила вона висновки з минулих помилок чи наробила нових? Ось що справді важливо, а не копирсання в минулому.

І на завершення - ота фраза "Але в країні війна й зараз дуже важливі для всіх нас єдність й спокійна робота керівництва держави" - про яку роботу спокійну йде мова - одягнути чорну сорочку як Данілов? чи купляти яйця по 17 і яблука по 51 як Резніков? Чи кожного дня стирчати в телевізорі як Зеленський? Коли справжня робота буде? Чому ми навіть за рік війни не налагоджуємо серійне виробництво власної зброї будь-якої номенклатури, де той патронний завод за який клеймили Порошенка, чому лише за рік додумалися ховати трансформатори в бункери, чому міноборони провалило закупівлю і зимової і вже літньої форми, чому виробники безпілотників жаліються на труднощі з комплектацією, а імпортери з проблемами ввезення? Це все теперішня влада - ось наскільки вона краща за попередню? Візаві Данілова Турчинов наприклад запустив військові програми і ми маємо народну гордість крейсер знищений власними ракетами і острів відбитий власною артустановкою, візаві Рєзнікова Полторак - армію одягнув, танки відновив, харчування покращив, візаві Зеленського Порошенко за власний кошт відновив ППО Києва.
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23.03.2023 19:54 Відповісти
Мені здається шо на Притулу ******* ті що жодної копійчини не дали на ЗСУ, або ті які надрачують на 95кварталь (які також ***** не дали). Цим вони виправдовують себе та своїх кумірів, бо ***** давати кошти Волонтёрам, якшо їх *крадуть*.
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23.03.2023 16:51 Відповісти
мій старий коментар про спартани притули

(с)
пам'ятається, шо збирали на 50шт по 100 кілобаксів...
потім вияснилось, шо точно такі ж один "барига" купує для армії по 40 тищ.
а тому на зібрані гроші можна було купити 125шт...
але тема якось зовсім скисла... нічого чутно не було... і ось наче БЛИЗЬКО сотні штук...
ні точної кількості, ні точної ціни...

самі здужаєте підрахувати, скільки народних грошей вилетіло в свисток?
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23.03.2023 18:17 Відповісти
Я Притулі жодної копійки не перераховув лише тому, шо передаю все необхідне безпосередньо на фронт, не мав би такої змоги то передавав би умовним Притулой.
Ще раз кажу шо ті шо ******* на Притулу, жодної копійчини не дали як і їх друзяки квартальні
Від військових подяку Притулі чув, претензій ні
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23.03.2023 19:41 Відповісти
яка ціна одного дрона Ви вкурсі? про які 1000 може йти мова?
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23.03.2023 17:31 Відповісти
Ціни на туалетний папір в Криму піднімуться в декілька разів)))
Весна покаже - хто де срав...
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23.03.2023 16:27 Відповісти
патаму шта майка короткая...
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23.03.2023 18:22 Відповісти
Цікаво чому цими дронами не можна вночі підійти до ракетоносіїв у Чорному Морі...
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23.03.2023 16:29 Відповісти
Ну наші не шукають легких шляхів.
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23.03.2023 16:39 Відповісти
Тому, що ці дрони - тихоходні і не можуть ефективно вражати корабель, що рухається. Тільки на рейді...
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23.03.2023 17:11 Відповісти
То завтра чекати в звіті знищення морських цілей? Чекаємо!
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23.03.2023 16:31 Відповісти
Вони хоч в щось поцілили, чи просто утилізували групу дронів?
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23.03.2023 16:43 Відповісти
такое ощущение, что один посреди бухты взорвался
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23.03.2023 22:55 Відповісти
да, кажется понял - он напоролся на боновое заграждение (тяжелая металлическая сетка на поплавках)
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23.03.2023 22:59 Відповісти
можливо "швартова бочка",можливо бакен...
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23.03.2023 23:37 Відповісти
У 80х надивився я на ці бони,зверху трос,а на ньому кольчуга з металевих кілець приблизно 40-50см в діаметрі до дна звисає.
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23.03.2023 23:55 Відповісти
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23.03.2023 16:48 Відповісти
З того відео ні чорта не зрозуміло. Хоч в щось попали?
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23.03.2023 16:48 Відповісти
Не попали. Навіть нічого не пошкодили.
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23.03.2023 16:56 Відповісти
Орки так не пишуть в коментах під відео. Щось в друзки на відео це не нуль.
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23.03.2023 17:07 Відповісти
дивно, ти не побачив вАну, що сиділа зверху на шуфричу, а потім його прорвало?
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24.03.2023 10:52 Відповісти
І результат, як я зрозумів - нуль.
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23.03.2023 16:55 Відповісти
Сам факт!!!!
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23.03.2023 17:55 Відповісти
Московити так смішно говорять про майже невдалу операцію при тому,що дрони в бухті міста уже повинно турбувати їх. Правда,пишуть, що бахкало добре, а інфу просто замовчують.
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23.03.2023 17:06 Відповісти
Куй його знає.
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23.03.2023 17:12 Відповісти
Жителі пишуть бахкало добре, горіло також добре, не вода ж. Та і водний транспорт був заблокований. Чому б це...
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23.03.2023 17:17 Відповісти
Результат? Самое главное это результат, как минимум вывод из строя ракетоносителей, как максимум их затопление. Пафосными видосики - это не результат. Если в ближайшем будущем произойдет очередная ракетная атака калибрами, то это значит, что результата нет
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23.03.2023 17:20 Відповісти
Хоча б пояснили що до чого. А то таке враження, що вони тупо пливуть до берега і там вибухають.
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23.03.2023 17:36 Відповісти
А шо пояснювати?..То ж не ми!..😊В нас офіційно жодної субмарини ж нема! Як би ми їх туди доправили?! З Одеси самоходом вони б не доплилИ.🤗 Так шо нехай кацапи сцяться від безсили...
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23.03.2023 23:45 Відповісти
паперові кораблики в калюжі
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23.03.2023 18:06 Відповісти
Гарно но мало.

Треба якось потопити весь ЧФРФ. Як мінімум ті що обстрілюють нас ракетами. Може можна дістати десь автоматизовані торпеди та зробити дрони для їх доставки.
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23.03.2023 18:09 Відповісти
Доречно. Існують сплячі торпеди і потужні морські міни з відповідними сенсорами, навіть під конкретне корито
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23.03.2023 19:48 Відповісти
чекаєм на зведення ГШ про пошкоджені кацокорита
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23.03.2023 18:17 Відповісти
Дроны для создания инфошума и только. Успеха не имели.
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23.03.2023 18:28 Відповісти
Шо це було?!
То які "цілі" були атаковані?
Хтось шось зрозумів на викладеному відео?
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23.03.2023 18:54 Відповісти
Я нічого не зрозумів. Ганяють туди-сюди, а потім на березі щось вибухає. І жодних коментарів з боку тих, хто це виклав. Щось там колами обводять, але від цього зрозуміліше не стає...
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23.03.2023 19:23 Відповісти
Пісня чудова.
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23.03.2023 19:00 Відповісти
А где РЕЗУЛЬТАТЫ? Сколько кораблей ушло на дно - 0!? Чего выкладывать по сути провальную операцию?
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23.03.2023 19:27 Відповісти
У причала корита прив'язані до берега вірьовками,глибина під кілем рідко коли 10 метрів,навіть пробитий "присяде" тихенько,з гори і не видно,з супутника. Тільки місцеві знають,що куди і як попало. Вибух добрячій був,значіть не в "стенку".
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23.03.2023 23:50 Відповісти
Ще під час першої атаки писали що дрони повинні пробити прохід в бойових загородженнях ( сітка з товстихз тросів на поплавках яку тягають буксири), значить 2шт. мінус. Ну і в москалів вистачає досвіду та обладнання з охорони морських баз. Якщо все так просто то чому не рознесли з моря морські бази в Сирії і Африці
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23.03.2023 19:45 Відповісти
Нема чого писати. Генштаб мовчить по яким цілям відробили, шо уразили. Може тренування - це ж оператору треба досконально знати акваторію бухт, тай ще в ночі. Можна дуже просто загубитись з орієнтацією.
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23.03.2023 20:08 Відповісти
який результат?

мінус кілька дронів?
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23.03.2023 20:44 Відповісти
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23.03.2023 22:39 Відповісти
ЧТО ТО СЕРАВАТА )))
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23.03.2023 22:46 Відповісти
Але ж вони дуже ефективні ці морські дрони! Вони наче рибки можуть швидко в воді наблизитись до цілі! Ми багато не знаємо!
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23.03.2023 23:47 Відповісти
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