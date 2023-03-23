Група морських дронів-камікадзе атакує цілі в бухті окупованого Севастополя. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані фрагменти атаки морських дронів-камікадзе на цілі в бухті окупованого Севастополя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований рух щонайменше п'яти дронів та видно три вибухи.

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