Нічний вибух в бухті окупованого Севастополя. ВIДЕО
В мережі з’явились кадри стрільби та вибуху у бухті окупованого Севастополя вночі 22 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, окупанти заявили про ранкову атаку надводних безпілотників по бухті Севастополя.
Топ коментарі
+46 arye z.
показати весь коментар22.03.2023 17:57
+42 5 копійок
показати весь коментар22.03.2023 17:52
+35 Севастопольська Хвиля #558005
показати весь коментар22.03.2023 17:52
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Война закончится, свои земли Украина отберет.
А с ними как поступать?
Не с явными коллаборантами и преступниками, нет.
Как поступать с ними, с темной, тупой, инертной и злобной массой "рускава мира"?
Єдине питання - чи піде на це Зєля Єрмацький, це ж його потенційний елехторат...
А до переучивания - действительно, подойдет запрет на голосование.
Я же написал выше. С коллаборантами все понятно, кто не успеет сбежать, того ждет широкий спектр "удовольствий" - пуля, петля, кило взрывчатки под жопу, как приз за хорошее поведение - 15 лет за решеткой.
А население, те кто и в преступлениях не замешан, и Украину не приняли и уже никогда не примут... Плоть от плоти "русский мир", высокомерный, тупой, злобный, завистливый...
"Нам по жизни все должны!"
С ними как быть?
Хто по воді стріляв?
То спалахи старту ракет ППО, які за мить вилітають вправо.
А до корабля підлітають дрони по повітрю, один попадає.
Коли раптом стане чорним Чорне море.
Не тривожся не сумуй моя хороша,То тече у синє море кров ворожа,,, "
Явно не "шахедік" ))
Світлої пам'яті командира десантно-штурмової роти Вадима Лепехи та матроса Петра Чави 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти присвячується.
Дякую всім хто був зі мною на тому пляжі.