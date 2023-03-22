Нічний вибух в бухті окупованого Севастополя. ВIДЕО

В мережі з’явились кадри стрільби та вибуху у бухті окупованого Севастополя вночі 22 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, окупанти заявили про ранкову атаку надводних безпілотників по бухті Севастополя.