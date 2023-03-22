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Нічний вибух в бухті окупованого Севастополя. ВIДЕО

В мережі з’явились кадри стрільби та вибуху у бухті окупованого Севастополя вночі 22 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, окупанти заявили про ранкову атаку надводних безпілотників по бухті Севастополя.

Автор: 

вибух (4450) Крим (14139) Севастополь (554)


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Топ коментарі
+46
Вот и думайте заранее что делать с этими "земляками" после того как...
Война закончится, свои земли Украина отберет.
А с ними как поступать?
Не с явными коллаборантами и преступниками, нет.
Как поступать с ними, с темной, тупой, инертной и злобной массой "рускава мира"?
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22.03.2023 17:57
+42
Це тому ***** і біснувалось сьогодні.
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22.03.2023 17:52
+35
Что с лицом...земляки...бывшие..
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22.03.2023 17:52
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Це тому ***** і біснувалось сьогодні.
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22.03.2023 17:52 Відповісти
а нефиг было вчера вечером дронами пулять.
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22.03.2023 18:05 Відповісти
Что с лицом...земляки...бывшие..
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22.03.2023 17:52 Відповісти
Вот и думайте заранее что делать с этими "земляками" после того как...
Война закончится, свои земли Украина отберет.
А с ними как поступать?
Не с явными коллаборантами и преступниками, нет.
Как поступать с ними, с темной, тупой, инертной и злобной массой "рускава мира"?
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22.03.2023 17:57 Відповісти
Все просто: обмеження у виборчих правах на ближчі 10-15 років (не розповсюджуватиметься на активістів українського та кримсько-татарського супротиву).
Єдине питання - чи піде на це Зєля Єрмацький, це ж його потенційний елехторат...
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22.03.2023 18:03 Відповісти
Зелю єрмацького на той час вже перевибере нарід, а кримські щурі, які бажали великих пенсій,зарплат і халяви, підуть жити до москалів. в їх болота.
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22.03.2023 18:19 Відповісти
це тупо, перегляд підстав отримання громадянства і проживання в Україні, всіх хто не отримав по факту прооживання на 1991 рік позбавити і нафіг, з конфіскацією, так званих кримських татар теж нафіг.
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23.03.2023 08:22 Відповісти
эти сами издохнут , у них нет перспектив , от желчи , зависти и злобы сопьются , в основном это пенсы или около 50 , с их ментальностью обиженных на весь мир , плюс лишняя хромосома , сделают свое дело , жить по законам это стадо не приучено , а соблюдать их прийдется , причем строго , времена грядут совершенно иного типа , шара и безнаказанность уйдут в прошлое , а адаптироватся эти черви не умеют .
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22.03.2023 18:16 Відповісти
надо учиться работать с любыми мозгами. Мозг человека ПЛАСТИЧЕН. Москали этим умело пользуются. Нам тоже надо научиться. промывать мозги.
А до переучивания - действительно, подойдет запрет на голосование.
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22.03.2023 18:32 Відповісти
А ніяк. Вони здриснуть накацапію.
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22.03.2023 19:33 Відповісти
Кто получил российский паспорт и не готов от него отказаться в пользу украинского - чемодан, вокзал, pоzzия (принудительная депортация).
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22.03.2023 19:38 Відповісти
вони так довго чекати не будуть. Бо знають що міст може репнути в любий момент.))
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22.03.2023 21:13 Відповісти
Моє бачення, відбирати право голосу як в країнах Балтії. Якщо не подобається, валіза, вокзал, історична батьківщина.
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22.03.2023 19:57 Відповісти
Є досвід, щоправда сумний, так звана операція "Вісла", якщо не звалять самостійно. Тримати цей зброд на півострові, подібно до міни уповільненої дії.
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22.03.2023 20:32 Відповісти
Ми з товаршем ( він виїхав з Криму в 15му, я задовго до анексії ) спілкуємось з кримчанами різних національностей, повірте не так там все запущене в мізках, як видається, навіть у переселенців радянських часів з федерації. Брехня завжди програє. До речі це можна записати як досягнення уряду Ю. Тимошенко, бо кримчани пам'ятають гарні заробітки і помірні податки та розмитнення в ті роки, плюс був припинений бандитський безпрєдєл часів Кучми. Нам би владу без корупції і Крим звільняти не довелось би, досить було б зброю з літаків скинути.
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22.03.2023 20:53 Відповісти
Они сбегут уже при приближении ВСУ
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22.03.2023 21:16 Відповісти
Они не сбегут.
Я же написал выше. С коллаборантами все понятно, кто не успеет сбежать, того ждет широкий спектр "удовольствий" - пуля, петля, кило взрывчатки под жопу, как приз за хорошее поведение - 15 лет за решеткой.
А население, те кто и в преступлениях не замешан, и Украину не приняли и уже никогда не примут... Плоть от плоти "русский мир", высокомерный, тупой, злобный, завистливый...
"Нам по жизни все должны!"
С ними как быть?
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22.03.2023 21:29 Відповісти
Контингент описанный Вами и есть коллаборанты. Им самим будет тошнота под Украиной, потому и сбегут
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22.03.2023 22:08 Відповісти
вигнання/депортація. Нехай ідуть по "камні з неба".
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23.03.2023 14:37 Відповісти
на свою засраху.
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23.03.2023 14:39 Відповісти
як на мене то засобів багато - ураження в громадянських правах, заборона на ведення бізнесу (у будь якому статусі), позбавлення всіх соціальних виплат, включаючи пенсії, пособія і інші, заборона працевлаштування у будь які державні установи. Тим, хто заволодів помешканнями чи нерухомістю переселенців починаючи з 2014 -го року - кримінальна відповідальність, і обов"язково термін за гратами, років 8, як мінімум. Треба склати такі умови, щоб ці паскуди самі забажали покинути український Крим. Величезні штрафи за спілкування мовою окупанта, навіть в маршрутках та автобусах, в магазинах, і навіть на ринку. Залишити тільки дві державні мови - українську та кримсько-татарську. Російська має бути під забороною на деокупованому півострові. Зрадники повинні бути покарані. І нехай моляться, щоб їх не стратили .
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23.03.2023 14:46 Відповісти
это кацапы, а не земляки
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22.03.2023 18:34 Відповісти
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22.03.2023 18:44 Відповісти
krašče drot jak svinkam v šnobelj
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22.03.2023 21:30 Відповісти
"Красівоє" (С)
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22.03.2023 17:52 Відповісти
непогано вийшло, те, що чорне, мабуть, корабель якійсь..., сподіваюсь, найближчим часом не попливе...
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22.03.2023 17:52 Відповісти
"непогано" в чому? дирка є в кацапській посудині?
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22.03.2023 17:57 Відповісти
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22.03.2023 18:04 Відповісти
Нормально, наверное кто-то рядом с феерверком на 9 мая курил.
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22.03.2023 17:56 Відповісти
ні, це ядерні бички з американських лабораторій
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22.03.2023 21:31 Відповісти
Гарно вибухнуло,як не старалось пе-ве-О🙄
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22.03.2023 17:56 Відповісти
Яке ПВО ? Там морські дрони атакували ... наче ...
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22.03.2023 18:01 Відповісти
Очі протри!
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22.03.2023 18:06 Відповісти
сам протри ... те що у небо летіло, зпочатку, то рикошет. А вибухнуло на воді.
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22.03.2023 18:27 Відповісти
Не важко жити дебілом?
Хто по воді стріляв?
То спалахи старту ракет ППО, які за мить вилітають вправо.
А до корабля підлітають дрони по повітрю, один попадає.
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22.03.2023 18:37 Відповісти
сам протри, с левой части кадра трассы снарядов которые лупят по воде и рикошетят, а на воде дрон который рванул
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22.03.2023 19:39 Відповісти
Не знаю, не пробував. Заспокойся і уважно передивись.
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22.03.2023 21:32 Відповісти
Але пе-ве-о стріляло....на всякий випадок...на відео ясно видно.
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22.03.2023 18:14 Відповісти
потім так, зпочатку по воді пуляли ...
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22.03.2023 18:28 Відповісти
противоводнаяоборона
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22.03.2023 22:33 Відповісти
Дрони зустрічають по святковому з ілюмінацією. І нагорода - підірване корито.
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22.03.2023 17:57 Відповісти
А что там в этой бухте взорвали то корабль какой -нибудь военный или подлодку ?
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22.03.2023 18:00 Відповісти
Нет, только ватньіе пукани взрьівались массово
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22.03.2023 18:37 Відповісти
По чомусь стріляли, щось вибухнуло. Може наслідки пізніше взнаємо.
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22.03.2023 18:00 Відповісти
Патєшний флот на дно, там йому місце.
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22.03.2023 18:02 Відповісти
Як довго я цього чекала!
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22.03.2023 18:03 Відповісти
благодатний вогонь, ніякі не салюти
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22.03.2023 18:05 Відповісти
",,,,,Ти не плач, рідненька то іще не горе
Коли раптом стане чорним Чорне море.
Не тривожся не сумуй моя хороша,То тече у синє море кров ворожа,,, "
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22.03.2023 18:07 Відповісти
Поломка корабля буду...
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22.03.2023 18:09 Відповісти
Завтра ракетами знову вдарять
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22.03.2023 18:11 Відповісти
Калібрами з Чорного моря ?
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22.03.2023 18:16 Відповісти
Отими що в Джанкої бабахнули?
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22.03.2023 18:20 Відповісти
якраз на них і натякав )
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22.03.2023 18:39 Відповісти
Також отримают у відповідь.
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22.03.2023 19:00 Відповісти
Непогано у...бало

Явно не "шахедік" ))
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22.03.2023 18:27 Відповісти
Цікаво все на відео. Якась темна маса вздовж краю води. Перед вибухом щось схоже на світляка летить напівзигзагом в її бік, після чого відбувається вибух. Чи то щось збили і воно впало, чи то дрон знайшов свою ціль. Незрозуміло...
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22.03.2023 18:30 Відповісти
по-душевному
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22.03.2023 18:34 Відповісти
У них були навчальні стрільби, але поцілили не в ту стєпь як завжди.
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22.03.2023 18:39 Відповісти
Хочу нагадати, що 21 березня 2022 р. о 6:15 ранку, російська ескадра нанесла ракетно-артилерійській удар системою залпового вогню по пляжу та готелям курорту Грибівка та житловій забудові с. Санжійка. Люди чия нерухомість тоді постраждала прийняли участь у фінансуванні того самого "флоту морських дронів".
Світлої пам'яті командира десантно-штурмової роти Вадима Лепехи та матроса Петра Чави 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти присвячується.
Дякую всім хто був зі мною на тому пляжі.
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22.03.2023 19:28 Відповісти
 
 