Ночной взрыв в бухте оккупированного Севастополя. ВИДЕО

В сети появились кадры стрельбы и взрыва в бухте оккупированного Севастополя ночью 22 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, оккупанты заявили о утренней атаке надводных беспилотников по бухте Севастополя.