Группа морских дронов-камикадзе атакует цели в бухте оккупированного Севастополя. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы фрагменты атаки морских дронов-камикадзе на цели в бухте оккупированного Севастополя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано движение по меньшей мере пяти дронов и видно три взрыва.

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