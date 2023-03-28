Снайпер ССО ліквідував чотирьох окупантів на луганському напрямку. ВIДЕО
Снайпер ССО ліквідував чотирьох окупантів на луганському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"На Луганському напрямку ССО України відправили до пекла чергову партію окупантів, а саме чотирьох "освободітєлєй", - пише у коментарі автор публікації.
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