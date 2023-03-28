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Снайпер ССО ліквідував чотирьох окупантів на луганському напрямку. ВIДЕО

Снайпер ССО ліквідував чотирьох окупантів на луганському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"На Луганському напрямку ССО України відправили до пекла чергову партію окупантів, а саме чотирьох "освободітєлєй", - пише у коментарі автор публікації.

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Автор: 

знищення (7235) снайпери (357) Луганська область (4878)


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Фахово виконана робота фахівцем своєї справи-респект.Вдосконаленню немає меж...
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28.03.2023 11:07 Відповісти


В пошуках "хороших руських"
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28.03.2023 11:17 Відповісти
Яке ж чудове видовище, коли кацап перестає бути видним через тепловізор!
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28.03.2023 11:27 Відповісти
Ватный рашистский длбб, жестокие бои идут и в Запорожской ,и в Херсонской и на севере Харьковской обл-ти ,наши герои везде сражаются
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28.03.2023 13:11 Відповісти
Гойда,кацапські підари,гойда! В пеклі вас вже зачекались!
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28.03.2023 13:09 Відповісти
Вжик, вжик, вжик - уносі готовєнького!
Ну й ще один вжик за компанію!
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28.03.2023 13:28 Відповісти
 
 