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14 061 13

Український дрон-камікадзе знищує ворожий "Град" на Херсонщині. ВIДЕО

Українські воїни знищили за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу РСЗВ БМ-21 "Град", яку окупанти заховали під мостом на дорозі М17 в Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РСЗВ БМ-21 "Град" і склад боєкомплекту окупантів знищено на південному напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) ГРАД (145) дрони (4699) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+11
иеееххаа!
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28.03.2023 17:02
+8
кіберспорт)
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28.03.2023 17:26
+7
Развязка на Олешки.
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28.03.2023 17:07
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иеееххаа!
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28.03.2023 17:02 Відповісти
Что там за тараканьи усы впереди? Детонатор?
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28.03.2023 17:03 Відповісти
Наверное какой-то замыкатель электродетонатора....
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28.03.2023 19:04 Відповісти
похоже на то, скорее всего это самодельный "камикадзе" из "свадебного" дрона и прикреплённого какого-то боеприпаса
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29.03.2023 09:00 Відповісти
Развязка на Олешки.
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28.03.2023 17:07 Відповісти
Найвищий пілотаж!
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28.03.2023 17:26 Відповісти
кіберспорт)
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28.03.2023 17:26 Відповісти
Это да. И намного полезнее чем PUBG, Fortnite, CS и прочее.
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28.03.2023 20:07 Відповісти
Мосту кабздець?
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28.03.2023 18:05 Відповісти
не факт ...
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29.03.2023 10:42 Відповісти
Та я ж і не казав, що це факт. Звичайне припущення зі знаком запитання. Я ж не знаю, як вибухає боєзапас "Граду", якщо він вибухає, та чи був він там.
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29.03.2023 10:59 Відповісти
джяга-джяга
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29.03.2023 14:42 Відповісти
Яке прикре порушення правил паркування
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31.03.2023 09:04 Відповісти
 
 