Український дрон-камікадзе знищує ворожий "Град" на Херсонщині. ВIДЕО

Українські воїни знищили за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу РСЗВ БМ-21 "Град", яку окупанти заховали під мостом на дорозі М17 в Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

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