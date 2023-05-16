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Україна приєдналась до Центру НАТО з питань кібербезпеки. ВIДЕО

Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE), біля штаб-квартири Центру підняли український прапор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в МЗС України.

"Сьогодні в штаб-квартирі Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту в Таллінні офіційно піднято Державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до Центру", – йдеться у повідомленні.

"Ми дякуємо країнам-спонсорам CCDCOE за запрошення України і висловлюємо особливу подяку уряду Естонії за підтримку і допомогу на шляху до CCDCOE НАТО", – заявили в МЗС.

Нагадаємо, на початку березня минулого року представники 27 держав-членів НАТО ухвалили рішення щодо надання Україні статусу країни-учасниці CCDCOE НАТО. До цього членство України блокувала Угорщина.

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Розташований у Таллінні CCDCOE є акредитованим НАТО центром кібербезпеки та аналітичним центром, що спеціалізується на міждисциплінарних прикладних дослідженнях, аналізі, обміні інформацією, а також навчанні та навчаннях у галузі кіберзахисту.

Автор: 

НАТО (6443) Україна (5891) кібербезпека (1163)


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Це - кібер НАТО... далі - наступити на ****** та втупити в НАТО!
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16.05.2023 16:31 Відповісти
Лучше исходить из того, что в НАТО могут быть внедренные кацапами шпионы на самых высокопоставленных должностях, например через Германию или Италию (про Венгрию даже говорить не стоит). И строить киберзащиту исходя из того, что если что-то знает все НАТО, то эти папочки лежат на столе у кацапов. Доверять можно только США и Англии и еще лучше самим себе.

Можно получать новые сведения и разведку, но самим строго-настрого молчать про свою систему построения связи и управления. К сожалению, у нас хватает желающих пропиариться и козырнуть грамотно построенной системой или хорошим отражением кибератаки перед итальянцами и немцами на докладе, показав на слайдах всю структуру. Этого делать недопустимо при нынешней ситуации в НАТО и с коррупцией в рядах ЕС, та и в той же США уже далеко не те стандарты приема на службу, которые были раньше, но и даже тогда там хватало майоров или полковников-шпионов, подкупленных кацапами за деньги, секс или шантаж.
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16.05.2023 17:47 Відповісти
Согласен с Мladislav.

Но, кибер защиту в Украине надо поднимать на современный уровень.

Сейчас она ниже плинтуса. Вся « краіна у смартфоне»- дырявая!
Дія и др. Легко пробиваються. Базы данных сливаются.

Никакой ответственности за потерю персональных данных граждан Никто не несёт.
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16.05.2023 20:14 Відповісти
А как сумели переубедить Венгрию? Пригрозили, что "Дружбу" взорвут?
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16.05.2023 21:21 Відповісти
 
 