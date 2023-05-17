Ведучі у Франції пожартували про "шапіто Зеленського". Посол Омельченко вимагає вибачень. ВIДЕО

Посол України у Франції Вадим Омельченко вимагає вибачень від ведучих французької радіостанції RTL через жарт про "шапіто Зеленського".

Про це посол написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він опублікував фрагмент ефіру RTL. Ведуча каже, що 15 травня президент Зеленський був у Єлисейському палаці "зі своїм шапіто".

Далі у програмі жартують про анонс "турне цирку Зеленського Європою" і його зустрічей з європейськими політиками немов рекламне оголошення циркового виступу, "щоб допомогти Україні".

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"Який цинізм та безтактність, не притаманні дружньому французькому народу. Без емпатії, без відповідальності. Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, що страждає і бореться за свою свободу, але також і вашу свободу та можливість насолоджуватися легкістю буття", - написав Омельченко.

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