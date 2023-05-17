Ведучі у Франції пожартували про "шапіто Зеленського". Посол Омельченко вимагає вибачень. ВIДЕО
Посол України у Франції Вадим Омельченко вимагає вибачень від ведучих французької радіостанції RTL через жарт про "шапіто Зеленського".
Про це посол написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він опублікував фрагмент ефіру RTL. Ведуча каже, що 15 травня президент Зеленський був у Єлисейському палаці "зі своїм шапіто".
Далі у програмі жартують про анонс "турне цирку Зеленського Європою" і його зустрічей з європейськими політиками немов рекламне оголошення циркового виступу, "щоб допомогти Україні".
"Який цинізм та безтактність, не притаманні дружньому французькому народу. Без емпатії, без відповідальності. Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, що страждає і бореться за свою свободу, але також і вашу свободу та можливість насолоджуватися легкістю буття", - написав Омельченко.
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На відміну від героїчної оборони Києва та інших українських міст, Париж у 1940 ганебно здали без бою, як тільки німці підійшли. Чим французи цілком справедливо заслужили в англомовному світі прізвисько "surrender monkeys". Майже 5 років спокійно жили під маріонеткою-Петеном. Та й звільняли Францію, впавши на хвіст англійцям і активно лізучи "поперед батька в пекло". Не маючи честі, рятували престиж.
Так що вже кому-кому, та не жабоїдам зараз зубоскалити. Їм на голови ракети не падають. Жарт був, м'яко кажучи, недоречним. Доречними будуть вибачення.
Росіяни просто скористалися ситуацією - недарма ще в 2019 з"явилися в Україні карикатури на "Губернатора малороського округу" Саме це трохи не сталося!
Твої безмізкі коментарі ллють воду на млин каzламордої пропаганди.
По-перше, немає ніяких "росіян". Є московити з краденою назвою країни.
По-друге, скажені орки НЕ "користувалися ситуацією".
Читаю цю фразу доти, доки до твоєї макітри не дійде її зміст.
Кровожерливий масковскій народ веде війну на захоплення земель України століттями.
І також століттями орки здійснюють геноцид українців у точному науковому значенні слова.
НЕ МАЄ значення, хто був би президентом України!
НЕ МАЄ значення, як би він готувався!
Кровожерливі мацкалі напали б без варіантів! --- Бо тільки агресія є шляхом животіння і виживання їхньої імперії.
В України є шанс розірвати це коло. І забити осиновий кілок в державу козломордих вурдалаків.
Аби тільки ще власні довбні не заважали.
Я звик оцінювать не "красиві слова", а "реальні дії" Саме "реальні дії" "Блазня" привели до того, що Україна була ослаблена максимально - та ще так, що агресори в"їхали в Україну як на парад Так що "запхни собі в зад" свій "псевдопатріотичний вереск" - я на подібне не реагую!
Теж мені, "чудо віртуальне"!
Тому посол правий - французькі ТБ ведучі повинні вибачитись за неповагу (бо це неповага до України, а не до однієї людини зеленського і його супроводу), це все одно що говорити про "великі справи" в туалеті на людях.
В дупу їх правду коли неповага виражена до України
Нажаль зараз Україну представляє Зе клоун
Це не дає права іноземним журналістам зневажати цілу країну, Зе піде у небуття, а Україна залишиться з тим що має
Блін, Зелю не поважаю, але це МОЯ КРАЇНА🤨
То б то світити табло зеленському зараз не треба
Все ж думаю краще йому робити по накатаній схемі - як почав їздити по світу клянчить зброю з весни 2022, так хай робе і надалі, бо на переправі коней не міняють
Зе комік за все відповість як і ті хто за нього голосував. За кого голосували у 2019 ?
Вони абсолютно праві. А враховуючи те що зєлєнскій творить з Україною з 2019 і ложе *** на Армію, Конституцію і закони, він взагалі повинен бути за гратами на довічному ув'язненні.
а тут зебілоїди ікру мечуть, а що не так ? ведучі ж зараз на місці зеклоуна 95-ти квартального.
Що не смішно ?
І так офіційне! турне країнами дебілом(хоча він її міг зняти адже колись ****** що з країни не виїде докінця війни і на******) в майці ніяк крім цирку не сприймається НОРМАЛЬНИМИ людьми.
Над своїм Зе клоуном Україна сама посміється і без французів
клоуна бють його ж зброєю, і що дуже гидко немає чого ображатись на франц журналюг вони видали в ефір гірку правду, а подобається вона вам(нам усім) чи ні, як казав класик "та то таке"
Коли це до вас дійде.
І так що це виключне право когось обговорювати-висміювати.
коли всякі вилупки офіційні особи висміюють Шольца то це ок, так їм і треба, а коли хрипавого дурника НЕ офіційні то це злочин
Ви зелебобики вже якось там визначіться.
Висміяли не Зе клоуна, висміяли Україну дебіл
Хай здохне клоун чи його четвертують, а французи сміялись і з тебе чорта порепаного
Я голосував за Пороха і розумію що зараз Зе клоун худо бєдно але зброю у Заходу клянчить і Захід іх дає. Навіть Порох каже що зеленський зараз отримає зброю від Заходу, іншої немає, бо Зе клоуни чомусь танки і ракети не виробляють з 2019 го
Ви вже задовбали боти Лахтинські
"Гумормстичний контрнаступ" у виконанні французів.
Чи то тільки кошевому можна?
Хоча цю особу особливо поважати нема за що.
У владі колишні шістки партії регіонів.
А коли серйозно, то нема чого плювати на дзеркало, коли писок кривий.
Амінь.