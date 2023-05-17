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Ведучі у Франції пожартували про "шапіто Зеленського". Посол Омельченко вимагає вибачень. ВIДЕО

Посол України у Франції Вадим Омельченко вимагає вибачень від ведучих французької радіостанції RTL через жарт про "шапіто Зеленського".

Про це посол написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він опублікував фрагмент ефіру RTL. Ведуча каже, що 15 травня президент Зеленський був у Єлисейському палаці "зі своїм шапіто".

Далі у програмі жартують про анонс "турне цирку Зеленського Європою" і його зустрічей з європейськими політиками немов рекламне оголошення циркового виступу, "щоб допомогти Україні".

Ведучі у Франції пожартували про шапіто Зеленського. Посол Омельченко вимагає вибачень 01

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"Який цинізм та безтактність, не притаманні дружньому французькому народу. Без емпатії, без відповідальності. Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, що страждає і бореться за свою свободу, але також і вашу свободу та можливість насолоджуватися легкістю буття", - написав Омельченко.

Ведучі у Франції пожартували про шапіто Зеленського. Посол Омельченко вимагає вибачень 02

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Автор: 

Зеленський Володимир (23829) посол (1101) Франція (3061) Омельченко Вадим (10)


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Топ коментарі
+74
***** сначала 73% голосуют за шапито, хотят мира всем стадом,потом начинается война и они узнают что у них шапито
Клоуны все 73%
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17.05.2023 11:41
+62
Тут Омельченко навіть шкода. Вимушений називати правду брехнею заради правого діла.
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17.05.2023 11:26
+55
мушу вас, шановний, розчарувати - зброя вибивається лише доброю волею та інтересами (не буз цього, звісно ж) західних країн. а щоб не "вибивати" зброю зараз, треба було "нє заканчівать вайну в сваєй галавє" з 2019 по 2021 рік включно, не зупиняти ракетні програми, не зривати операцію із захоплення вагнерівців, не... іще дуже багато "не"...
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17.05.2023 12:10
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Якщо й шапіто , то вона наше шапіто . І лише українці - мають право його так називати . А всяка французька журнашлюхська п..здота нехай стулить пельку . Ти ба яка бидлота . !!
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17.05.2023 13:03 Відповісти
Я сам завжди був дуже невисокої думки про Зє як президента, як і про багатьох членів його команди. Але ставлення до наших президентів - справа тільки українців. Прийде час - оберемо іншого. А в даному випадку, на міжнародній арені подібні "шутачкі" принижують не Зеленського особисто, а Україну як державу.

На відміну від героїчної оборони Києва та інших українських міст, Париж у 1940 ганебно здали без бою, як тільки німці підійшли. Чим французи цілком справедливо заслужили в англомовному світі прізвисько "surrender monkeys". Майже 5 років спокійно жили під маріонеткою-Петеном. Та й звільняли Францію, впавши на хвіст англійцям і активно лізучи "поперед батька в пекло". Не маючи честі, рятували престиж.

Так що вже кому-кому, та не жабоїдам зараз зубоскалити. Їм на голови ракети не падають. Жарт був, м'яко кажучи, недоречним. Доречними будуть вибачення.
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17.05.2023 13:10 Відповісти
Бабушка это ведущей обслуживала немцев в шапито или в борделе? А дедушка в дивизии СС "Шарлемань" воевал в Украине или просто работал на Вермах получая полновесную зарплату? Или он обеспечивал Вермахт и СС сырами, вином, сардинами и другими продуктами зарабатывая рейхс марки по твёрдой цене?
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17.05.2023 13:11 Відповісти
С*уко... люди тисячами гинуть, міста на пил стирають, ліса вигорають - а вони ржуть, дебіли. Це до вас поки "руській мір" не добрався 😬
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17.05.2023 13:16 Відповісти
А хто привів до : "С*уко... люди тисячами гинуть, міста на пил стирають, ліса вигорають"?!!! Французи?
Росіяни просто скористалися ситуацією - недарма ще в 2019 з"явилися в Україні карикатури на "Губернатора малороського округу" Саме це трохи не сталося!
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17.05.2023 13:35 Відповісти
Зміни нік, бовдур. Не ганьби своїми тупими коментарями славну назву.
Твої безмізкі коментарі ллють воду на млин каzламордої пропаганди.

По-перше, немає ніяких "росіян". Є московити з краденою назвою країни.

По-друге, скажені орки НЕ "користувалися ситуацією".
Читаю цю фразу доти, доки до твоєї макітри не дійде її зміст.

Кровожерливий масковскій народ веде війну на захоплення земель України століттями.
І також століттями орки здійснюють геноцид українців у точному науковому значенні слова.

НЕ МАЄ значення, хто був би президентом України!
НЕ МАЄ значення, як би він готувався!

Кровожерливі мацкалі напали б без варіантів! --- Бо тільки агресія є шляхом животіння і виживання їхньої імперії.

В України є шанс розірвати це коло. І забити осиновий кілок в державу козломордих вурдалаків.
Аби тільки ще власні довбні не заважали.
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17.05.2023 15:13 Відповісти
"Бовдура" шукай у дзеркалі! І свою "мітингову тріскотню забери з собою Ми не на мітингу і не на "прес-конференції на захист "***********"
Я звик оцінювать не "красиві слова", а "реальні дії" Саме "реальні дії" "Блазня" привели до того, що Україна була ослаблена максимально - та ще так, що агресори в"їхали в Україну як на парад Так що "запхни собі в зад" свій "псевдопатріотичний вереск" - я на подібне не реагую!
Теж мені, "чудо віртуальне"!
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17.05.2023 15:27 Відповісти
так 95 квартал тоже по Европе не в трауре ходит! или вовкиным дружбанам можно!?
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17.05.2023 13:40 Відповісти
Сподіваюсь, вона вже не працює
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17.05.2023 13:16 Відповісти
вважаю що зеленський повинен сидити в тюрмі за злочинну діяльнсть та бездіяльність з 2019-22 років але ці дебіли вчинили як справдні покидьки подяка справжнім французам які воюють у нашому Іноземному легіоні.
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17.05.2023 13:17 Відповісти
Веселье и смех ведущих наигран и отрепетирован , слабовато играют в веселье. Особенно тетенька в белом пиджаке, явная любительница сладкого и мучного, старается, но слишком усердствует. За актерское мастерство троечка.
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17.05.2023 13:22 Відповісти
Интересно, сколько этой 🐷 заплатили?
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17.05.2023 13:42 Відповісти
НІ, ФРАНЦУЗИ ПРАВІ НА ВСІ 100, НАВІТЬ ВСІ 200, АЛЕ ВСЬОМУ СВІЙ ЧАС І ЖАРТУВАТИ ПРО Зе КЛОУНА ПРАВО МАЄ ТІЛЬКИ НАРОД УКРАЇНИ 30 % ЯКОГО І ВИБРАЛО ЙОГО ПРЕЗИДЕНТОМ.

Тому посол правий - французькі ТБ ведучі повинні вибачитись за неповагу (бо це неповага до України, а не до однієї людини зеленського і його супроводу), це все одно що говорити про "великі справи" в туалеті на людях.
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17.05.2023 13:45 Відповісти
Вони не жартували, а сказали правду.
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17.05.2023 14:27 Відповісти
Апро расєю ці журналісти висловлювалися що це циркове болотяне шапіто, цікаво ?
В дупу їх правду коли неповага виражена до України
Нажаль зараз Україну представляє Зе клоун
Це не дає права іноземним журналістам зневажати цілу країну, Зе піде у небуття, а Україна залишиться з тим що має
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17.05.2023 14:32 Відповісти
Ці лягушатникі мабуть забули 2015 рік - французьку редакцію "Шарлі ****". Там теж було дуже смішно...
Блін, Зелю не поважаю, але це МОЯ КРАЇНА🤨
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17.05.2023 13:48 Відповісти
а що не так ведучі не ржуть з ********** паличок чи смертей українців, вони ржуть з хрипавого дурника у светрі на офіційних прийомах, який типу "випрошує" зброю яку і так дадуть а насправді просто вже почалась передвиборча компанія.
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17.05.2023 14:35 Відповісти
І так дадуть зброю ?
То б то світити табло зеленському зараз не треба
Все ж думаю краще йому робити по накатаній схемі - як почав їздити по світу клянчить зброю з весни 2022, так хай робе і надалі, бо на переправі коней не міняють

Зе комік за все відповість як і ті хто за нього голосував. За кого голосували у 2019 ?
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17.05.2023 18:29 Відповісти
А чому вони мають вибачатися? Вони, що представники уряду? Вони журналісти і так бачать ситуацію, як і багато тут в Україні. Цвікаво, телеканал "1+1" вибачився за брехню на 5-го Президента? А Володя Боневтік вибачився за термос? А за паркопактрису, беручу зі всіх боків вибачився? А за "Синйор голодомор" вибачився? Ні? Тоді пішов на юх зі своїм шапіто, я підтримую французів.
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17.05.2023 13:56 Відповісти
1000%
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17.05.2023 14:26 Відповісти
Холуй омєльчєнко, а вивезти своїх виродків і самку, а інших закликати на шашлики і дєвйятоє мая, це **** грьобана не цинізм, це не ницість?! В якому місці емпатія у фсб-шного шута??? А вбити й закатували мільйони українців, вивезти 2 млн дітей на расію, їх ніхто не знайде і не поверне, а віддати расіі цілі музеї і скіфське золото, а гвалтувати немовлят, це все допустив зєлєнскій. Свідомо. А розмінувати всі кордони, зупинити всі реформи в Армії і в Україні, це що? То сраколиз омєльчєнко не розуміє, що весь світ про це знає?! Вони *********** не дивляться, вони знають правду.
Вони абсолютно праві. А враховуючи те що зєлєнскій творить з Україною з 2019 і ложе *** на Армію, Конституцію і закони, він взагалі повинен бути за гратами на довічному ув'язненні.
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17.05.2023 14:25 Відповісти
Коли клоун зі сцени обсерав Україну та її владу все було ок, так земразі ?
а тут зебілоїди ікру мечуть, а що не так ? ведучі ж зараз на місці зеклоуна 95-ти квартального.
Що не смішно ?
І так офіційне! турне країнами дебілом(хоча він її міг зняти адже колись ****** що з країни не виїде докінця війни і на******) в майці ніяк крім цирку не сприймається НОРМАЛЬНИМИ людьми.
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17.05.2023 14:30 Відповісти
Як би Україна від цього не зазнавала приниження, то ОК

Над своїм Зе клоуном Україна сама посміється і без французів
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17.05.2023 14:35 Відповісти
тобто коли клоун у прибалтиці принижував Україну все було ОК ?
клоуна бють його ж зброєю, і що дуже гидко немає чого ображатись на франц журналюг вони видали в ефір гірку правду, а подобається вона вам(нам усім) чи ні, як казав класик "та то таке"
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17.05.2023 14:40 Відповісти
Зе клоуна маємо право судити ТІЛЬКИ МИ Українці, а не французи чи інша нація світу.
Коли це до вас дійде.
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17.05.2023 14:42 Відповісти
Не оберайте до влади КЛОУНІВ і ніхто НЕ буде з цього ржати.
І так що це виключне право когось обговорювати-висміювати.

коли всякі вилупки офіційні особи висміюють Шольца то це ок, так їм і треба, а коли хрипавого дурника НЕ офіційні то це злочин
Ви зелебобики вже якось там визначіться.
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17.05.2023 14:48 Відповісти
Бачу якраз Зебілом і спілкуюсь, дЄрмаковським напевне, в них зараз з Зе розбіжності

Висміяли не Зе клоуна, висміяли Україну дебіл
Хай здохне клоун чи його четвертують, а французи сміялись і з тебе чорта порепаного
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17.05.2023 18:14 Відповісти
То есть деньги давайте, а критиковать ни ни??? Да не, так не работает. Если б зеленский не вёл себя как клоун то и шапито не прозвучало би. На пороха такого не говорили
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17.05.2023 17:33 Відповісти
Ніби хтось з вас за Пороха голосував у 2019 му 😅
Я голосував за Пороха і розумію що зараз Зе клоун худо бєдно але зброю у Заходу клянчить і Захід іх дає. Навіть Порох каже що зеленський зараз отримає зброю від Заходу, іншої немає, бо Зе клоуни чомусь танки і ракети не виробляють з 2019 го
Ви вже задовбали боти Лахтинські
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17.05.2023 18:25 Відповісти
А є якісь важілі? Зараз(і потім) ти судити можеш тільки якого кольору штори на кухні купити.
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17.05.2023 17:46 Відповісти
Пішов ти на хій чмо ботове, ще мені будеш розказувати що робити
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17.05.2023 18:18 Відповісти
Lyagushatnyky povynni vybacytys' !!!
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17.05.2023 14:38 Відповісти
Клован і у Африці клован...
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17.05.2023 14:41 Відповісти
Народ Украины принимает извинения а наполеон зеленский такого простить не сможет
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17.05.2023 14:51 Відповісти
Ти свого президента з нашим народом не плутай.
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17.05.2023 14:58 Відповісти
это п#здец.. извините за мой французкий
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17.05.2023 15:11 Відповісти
Не зрозумів через що весь цей кіпіш?
"Гумормстичний контрнаступ" у виконанні французів.
Чи то тільки кошевому можна?
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17.05.2023 15:12 Відповісти
В смысле посол требует извинений? зеленский дискредитирует Украину и сам заслужил такую оценку, позорище на весь мир а не президент
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17.05.2023 17:31 Відповісти
Весело им *****.
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17.05.2023 17:32 Відповісти
Шапіто не шапіто, але зброю нам дадуть.
Хоча цю особу особливо поважати нема за що.
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17.05.2023 18:28 Відповісти
надеюсь, что им наголову прилетит пару кинжалов, а их детей депортируют в россию. Они останутся без дома, работы и денег. И вот тогда мы поржем, глядя на них как в цирке. Бог не тимошка. Пусть будут прокляты
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17.05.2023 20:20 Відповісти
Женя-Женя, что вы за проклятия французам пишете, вы з головой не дружите? Они всего лишь назвали вещи своими именами, зеленский по професии клоун, а вы когда его выбирали об этом незнали?
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17.05.2023 22:07 Відповісти
Так, і не лише за професією, але і, так би мовити, по натурі. Блазнем був і завжди буде, яку б посаду не обіймав.
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18.05.2023 00:30 Відповісти
Саме так. Блазень залишиться блазнем незалежно від того, кого він зображає.
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18.05.2023 01:04 Відповісти
"з головой" вы не дружите. Я его не выбирал, но он президент моей страны, которая лежит в крови и руинах. И поехал он сейчас туда не как клоун, а чтоб спасти жизни. А такие дауны как вы, начинаете подыгрывать дебилам с франции. Хотя бы из уважения к погибшим и замордованным свой рот закройте! С*ться в германию ума много не надо, как и писать тупые посты оттуда.
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18.05.2023 01:44 Відповісти
«Нагорода» знайшла своїх хероїв
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17.05.2023 20:32 Відповісти
Суд відмовився заслухати командира Червінського Ганущака та не приймав будь-які докази на користь підозрюваного.
У владі колишні шістки партії регіонів.
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17.05.2023 21:51 Відповісти
Певно, французи надихнулися тим, що пишуть форумчани в коментах на "Цензорі" про одного клована і його каманду.
А коли серйозно, то нема чого плювати на дзеркало, коли писок кривий.
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18.05.2023 01:01 Відповісти
Бажаю цій зграї "ведучих" і всіх, хто дружно гиготів, на своїй шкурі дуже швидко відчути "рускій мір".

Амінь.
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18.05.2023 04:04 Відповісти
Цирк -не - цирк..., але, якби на іпаний париж іобнула б хоч одна ракета, та поближче до ЄП, то мабуть де й поділися б такий настрій, сміх, бажання жартувати!
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18.05.2023 07:11 Відповісти
Жабоїди лижуть руку яка їх годує.
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18.05.2023 11:36 Відповісти
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