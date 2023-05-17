За будівництвом у Маріуполі стоїть російський мільярдер Рєпік, - розслідування росЗМІ. ВIДЕО

Російський мільярдер Олесій Рєпік займається будівництвом в зруйнованому та окупованому РФ Маріуполі.

Такого висновку дійшли розслідувачі Scanner Project - прибічники російського опозиціонера Іллі Яшина, який зараз відбуває восьмирічний термін у колонії за "фейки про російську армію", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радио Свобода.

Рєпік - засновник фармацевтичної компанії "Р-фарм". Свого часу він розбагатів завдяки "дружбі та сусідству з чиновниками, які закуповували у нього за завищеними цінами препарати для онкохворих".

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Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Рєпік продав свою частку в "Р-фарм", намагаючись таким чином уникнути санкцій.

Незабаром з'явилася компанія "Р-Буд", логотип якої практично ідентичний логотипу "Р-фарм". Нову компанію фінансує фірма матері Рєпіка. Зараз "Р-Буд" займається будівництвом у Маріуполі, зруйнованому росіянами під час війни. "Компанію створено для роботи на окупованих територіях та оформлено на пов'язаних з Рєпіком осіб", стверджують розслідувачі.

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У Рєпіка є чотириповерховий будинок у Сан-Франциско, там мешкає його родина. Його статок оцінюють в 1,4 мільярда доларів.

Сам він у лютому 2023 року потрапив у санкційні списки, у тому числі за зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і надання свого бізнес-джету його доньці.