Наші прикордонники гостро потролили білоруських колег. ВIДЕО

В ДПСУ показали "переміщення техніки поблизу кордону". Українські прикордонники посміялись з білоруських колег. Воїнів повеселив інцидент з іншого боку кордону.

На кадрах видно, як білоруські прикордонники "переміщують" УАЗ. Машина не завелася, попри намагання прикордонників, передає Цензор.НЕТ.

"Загроза з Білорусі!? Дрон українських прикордонників зафіксував переміщення техніки поблизу кордону", - написали в ДПСУ, додавши відео.

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