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Наші прикордонники гостро потролили білоруських колег. ВIДЕО

В ДПСУ показали "переміщення техніки поблизу кордону". Українські прикордонники посміялись з білоруських колег. Воїнів повеселив інцидент з іншого боку кордону.

На кадрах видно, як білоруські прикордонники "переміщують" УАЗ. Машина не завелася, попри намагання прикордонників, передає Цензор.НЕТ.

"Загроза з Білорусі!? Дрон українських прикордонників зафіксував переміщення техніки поблизу кордону", - написали в ДПСУ, додавши відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці Держприкордонслужби знищили ворожий склад із боєприпасами, який ховали у лісі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7930) Держприкордонслужба ДПСУ (5985)


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Топ коментарі
+19
Це ************ рузьге розробка. Машина, що рухається, не потребуючи палива.
Нанатєхналогії, чо...
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29.05.2023 20:51
+9
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29.05.2023 20:49
+8
Картина реінкарнації Рєпіна: "Бурлакі на Волге УАЗе"
На московії та її улусах нічого не змінюється
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29.05.2023 20:58
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29.05.2023 20:49 Відповісти
Чєтирє пазіції, карту ссабой прівьоз...
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29.05.2023 21:32 Відповісти
Це ************ рузьге розробка. Машина, що рухається, не потребуючи палива.
Нанатєхналогії, чо...
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29.05.2023 20:51 Відповісти
то вони вальсують! готуються до переходу їхнього картопляного гєнєралісімуса в пекло
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29.05.2023 22:26 Відповісти
о ета толкачьовиє вайска...
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29.05.2023 20:52 Відповісти
Вот и осталось - лишь снять усталость...
Зеленоглазое такси, кажется.... генерала)))
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29.05.2023 21:51 Відповісти
Картина реінкарнації Рєпіна: "Бурлакі на Волге УАЗе"
На московії та її улусах нічого не змінюється
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29.05.2023 20:58 Відповісти
Колег???Ви там з дуба рухнули?
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29.05.2023 20:58 Відповісти
І раз, і два
Танк заводітся прямо з толкача (С).
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29.05.2023 21:01 Відповісти
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29.05.2023 21:05 Відповісти
А генерал на фото що, буксирний трос приєднував?
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29.05.2023 21:35 Відповісти
Мда. А тролінг в чому?

Це слово має дещо інше значення чим сміх з кумедної ситуації.

Тролінг це коли б наші прикордонники зробили б якусь дію та нею заставили б білоруських прикордонників безглуздо відповідати кудись в пустоту, тратити ресурси і т.п. як якісь лохи.
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29.05.2023 21:25 Відповісти
Щоб краще їздити, потрібно прибрати дно машини!
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29.05.2023 21:26 Відповісти
Когда научатся правильно толкать, в машину нальют бензин.
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29.05.2023 21:34 Відповісти
Просто-це третя армія світу, та щей, з ядрьоной бомбой на бумажці.
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29.05.2023 21:50 Відповісти
Админ какие эти бульбоскоты и холуи кацапов, коллеги нашим Воинам?
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29.05.2023 21:55 Відповісти
В 1987 году, когда я служил в советской армии (оккупировавшей в 1940 году Латвию) в пустыне Узбекистана в ракетной части (!!!) КТуркВО, после "боевой" тревоги, о начале которой в 5 УТРА из-за трусливых вышестоящих, которые БОЯЛИСЬ получить 3,14ды от своих вышестоящих, мы, до последнего рядового знали в 18 вечера накануне и спали в "прям в кирзовых сапогах".

РЕЗУЛЬТАТ: - Последний РАКЕТНЫЙ ТЯГАЧ MAZ сумели завести к 17 ВЕЧЕРА (через 12 часов после тревоги), таская его по плацу за Уралом!!!

ЧЁ там за "подлётное время до Питера"?!!!
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29.05.2023 22:05 Відповісти
ядерная держава, 3-я армия мира
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29.05.2023 22:13 Відповісти
Зелені екотехнології😄
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29.05.2023 22:14 Відповісти
і відколь ублюдки бульбофюрера стали колегами. кцапи теж колеги
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29.05.2023 23:12 Відповісти
уе ж секретні навчання аналагавнєта
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30.05.2023 00:05 Відповісти
Две картоплевозки
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30.05.2023 14:11 Відповісти
 
 