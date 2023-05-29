Наші прикордонники гостро потролили білоруських колег. ВIДЕО
В ДПСУ показали "переміщення техніки поблизу кордону". Українські прикордонники посміялись з білоруських колег. Воїнів повеселив інцидент з іншого боку кордону.
На кадрах видно, як білоруські прикордонники "переміщують" УАЗ. Машина не завелася, попри намагання прикордонників, передає Цензор.НЕТ.
"Загроза з Білорусі!? Дрон українських прикордонників зафіксував переміщення техніки поблизу кордону", - написали в ДПСУ, додавши відео.
Топ коментарі
+19 Алекс Скела
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+9 Сергій Шешеня
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+8 Evgeny N
показати весь коментар29.05.2023 20:58
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Нанатєхналогії, чо...
Зеленоглазое такси, кажется.... генерала)))
ВолгеУАЗе"
На московії та її улусах нічого не змінюється
Танк заводітся прямо з толкача (С).
Це слово має дещо інше значення чим сміх з кумедної ситуації.
Тролінг це коли б наші прикордонники зробили б якусь дію та нею заставили б білоруських прикордонників безглуздо відповідати кудись в пустоту, тратити ресурси і т.п. як якісь лохи.
РЕЗУЛЬТАТ: - Последний РАКЕТНЫЙ ТЯГАЧ MAZ сумели завести к 17 ВЕЧЕРА (через 12 часов после тревоги), таская его по плацу за Уралом!!!
ЧЁ там за "подлётное время до Питера"?!!!